"Người ấy là ai": Nữ chính chuyển giới Hà An và chàng bác sĩ Hồng Sơn tình cảm tới mức làm bể cả ly

Tập 7 của Người ấy là ai mùa 3 đã để lại trong lòng khán giả truyền hình vô vàn cảm xúc với cái kết chưa trọn vẹn dành cho nữ chính Hà An. Mỹ nhân chuyển giới đã trao bó hoa kết duyên cho chàng vũ công "màu đỏ" Gia Huy, bỏ qua nam bác sĩ Hồng Sơn từng được cô nàng tiết lộ chuẩn gu của mình. Dù bị loại nhưng Hồng Sơn vẫn khiến cả trường quay xúc động khi tiết lộ sẽ chờ Hà An ở bãi giữ xe nếu cô chọn sai.

Sau khi gây sốt trong chương trình và nhận được sự chú ý của khán giả, mới đây cặp đôi đã xuất hiện cùng nhau trong series Hẹn Yêu của ekip Người ấy là ai.

Tại đây, cặp đôi đã thực hiện thử thách trả lời câu hỏi thông qua chiếc máy phát hiện nói dối. Ở câu hỏi: "Bạn đã thích Hồng Sơn từ sau khi anh chàng tỏ tình mình trên sân khấu dù sau đó anh chàng phải chờ ở bãi giữ xe?", Hà An liền đáp: "Ở bãi giữ xe", khiến Hồng Sơn tan nát cõi lòng, liền trách móc: "Tôi tưởng lúc bước ra sân khấu là đã đúng gu rồi mà, sao bây giờ lại trả lời ở bãi giữ xe mới thích".



Cũng trong chương trình, Hà An đã tiết lộ Hồng Sơn đã gặp không ít áp lực sau khi đọc được những lời bình không quanh xoay quanh mối quan hệ của cả hai. Sau đó, Hà An đã gọi điện thoại an ủi cũng như trấn an tinh thần Hồng Sơn rằng đừng để những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Chàng bác sĩ liền tiếp: "Cũng nhờ lần đó mà cả hai hiểu nhau hơn rất nhiều".

Ngoài ra, cũng trong đoạn teaser, một sự cố khá thú vị đã xảy ra khi cả hai đang bày tỏ tình cảm thì Hà An vô tình làm rớt chiếc ly đang đặt trên bàn.

Một chút "hậu đậu" của Hà An, cộng với sự chân thành của Hồng Sơn chắc chắn sẽ khiến khán giả yêu quý hơn cặp đôi này. Đón xem series Hẹn yêu tập 4 phát sóng vào lúc 21g00, ngày 3/8 trên Vie Channel - HTV2.