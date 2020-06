"Người ấy là ai?": Nữ chính chuyển giới Hà An đã đi chơi cùng bác sĩ Hồng Sơn, xác nhận rất thương và có cảm tình

Tập 7 của chương trình truyền hình Người ấy là ai? mùa 3 vừa khép lại với việc nữ chính chuyển giới Hà An chọn sai người. Dù kết thúc không được vui vẻ giống như những nữ chính trước đó nhưng Hà An cho biết cô vẫn hài lòng.

Liên hệ với Hà An sau khi rời chương trình, cô gái trẻ đã có những chia sẻ chân thành và thẳng thắn.

Lý do vì sao Hà An lại tham gia chương trình Người ấy là ai? mùa này?

Điều đầu tiên là xuất phát từ sự yêu thích. Hà An rất thích Người ấy là ai? vì thông điệp nhân văn và ý nghĩa mà chương trình mang đến. Có rất nhiều người đã công khai giới tính khi tham gia chương trình này. Thêm đó, Hà An luôn khát khao tìm được 1 nửa còn lại của mình, vậy nên ngay khi có cơ hội, An đã tham gia ngay.

Thực sự, khi chương trình mới công bố thông tin về nữ chính, An đã gặp rất nhiều áp lực từ cư dân mạng. Một số người bày tỏ sự cảm thông với câu chuyện chuyển giới của An. Tuy nhiên, cũng có không ít người chê An xấu, không được xinh như những nữ chính trong các tập trước đó.

Họ bảo An không xứng làm nữ chính. An có buồn chứ, An đọc hết các bình luận luôn mà. An nói thật là có tổn thương và đau lòng. Nhưng chỉ biết buồn thôi chứ chẳng làm được gì, nhiều người núp sau bàn phím nói điều không hay gây tổn thương cho mình. Nhưng mình phải cố gắng, không thể vì họ mà gục ngã được.

Hà An có hài lòng với những thể hiện của mình ở chương trình không?

An chọn sai người, An đã chọn không đúng. Dù cuối cùng anh Gia Huy lộ diện với tấm bảng màu đỏ dành cho người "đã có chủ" nhưng An vẫn thấy hài lòng với những gì mình đã thể hiện trong chương trình.

Cứ xem như đây là duyên số đi. Chẳng có gì để quá buồn về vấn đề này cả. Cảm xúc của An trong thời điểm đó không tỉnh táo lắm. Chỉ biết là làm theo cảm xúc thôi. Đứng trước 3 người, An rất muốn trao hoa cho Gia Huy. Tóm lại, kết quả lúc ấy dù có gây tiếc nuối cho mọi người nhưng An vẫn vô cùng hài lòng. Hiện tại thì An và cả 3 anh đều nói chuyện vui vẻ với nhau. Không có vấn đề gì đáng lo cả.

Sau chương trình, quan hệ của Hà An và bác sĩ kiêm MC Hồng Sơn phát triển như thế nào? Hồng Sơn có đợi Hà An ngoài bãi giữ xe như lời hứa hẹn trước đó không?

Đến khi kết thúc chương trình thì anh Hồng Sơn đã thể hiện sự quan tâm dành cho mình. An cảm thấy thương anh Hồng Sơn rất nhiều. Nhưng mọi người đừng hiểu từ thương này thành yêu nhé, nó hơn mức quý bình thường. Vì An có nghe bảo là anh Hồng Sơn đã khóc sau cánh gà, thực lòng An thương anh Sơn lắm.

Đến thời điểm hiện tại, anh Sơn vẫn rất tốt. Anh Sơn đã đợi An ở bãi giữ xe, sau đó 2 anh em lấy số điện thoại và nói chuyện với nhau cho đến bây giờ. Anh Sơn là mẫu người đàn ông rất ga lăng, biết quan tâm người khác chứ không phải chỉ hứa cho vui.

Cảm xúc mà An dành cho anh Sơn là có sự thương quý như thế. Nó hơn cái cảm xúc lúc quay chương trình, bởi vì An và anh Sơn đã có thời gian tiếp xúc nhiều hơn, rồi còn nói chuyện các thứ nữa. An nghĩ là các bạn nữ sẽ rất thích mẫu người như anh Sơn.

Nghĩa là Hà An và Hồng Sơn đã có cuộc hẹn nào đó ngoài đời thực sự khi rời khỏi Người ấy là ai? rồi nhỉ?

Đúng rồi. An và anh Sơn đã đi chơi cùng nhau. Nhưng buổi hẹn này có nhiều người khác chứ không phải chỉ có 2 người.

Hà An có cảm tình với Hồng Sơn trên mức bạn bè không?

Sau khi gặp gỡ nhau 1 thời gian thì An rất quý và có cảm tình với anh Sơn. Còn anh Sơn đối với An như thế nào thì An không biết. Nó chỉ dừng ở mức quý và có cảm tình thôi nhé, xa hơn thì chưa chắc.

Trong chương trình, Hà An có chia sẻ về tình cũ rằng lúc yêu nhau thì không nói cho anh ấy biết quá khứ chuyển giới của mình. Đến khi biết chuyện, anh ấy đã lặng lẽ rời xa. Lúc nhắc lại chuyện không vui, Hà An có cảm xúc thế nào?

Cũng hơi chạnh lòng 1 chút. Lúc mới quen nhau, anh ấy không hề biết chuyện An chuyển giới. Sau đó, An kể cho anh ấy nghe, anh ấy còn không thể tin đấy là sự thật. Anh cứ cố hỏi lại An rằng có phải đang nói dối hay không. Nhưng chuyện chuyển giới làm sao mà đùa được. An đã thuyết phục anh rằng phải đối mặt với sự thật này thôi.

Tiếp đến, anh cố trấn tĩnh rồi làm như là đã chấp nhận được. Cái khoảnh khắc nhìn anh đưa mình về nhà, An đã nghĩ bản thân chiến thắng rồi. Trong trận chiến này, An đã thành công, An đã chứng minh được anh ấy yêu con người An thực sự.

Nhưng mà, không được như thế. Sau đêm này, 2 đứa đã chia tay. An cũng đau lòng lắm. Nhưng An không có lựa chọn khác, vì chẳng phải ai cũng chấp nhận được chuyện yêu người chuyển giới.

Ngoài việc gặp chuyện không vui với người yêu cũ, Hà An còn vướng phải khó khăn gì khi người xung quanh biết mình chuyển giới không?

Có chứ. Nhiều lắm. An đi xin việc người ta đâu có nhận đâu. Khi thấy hồ sơ của An, họ đã vội vàng từ chối. Vẫn còn nhiều định kiến và khó khăn với người chuyển giới lắm. Cũng giống như chuyện khi An tham gia Người ấy là ai?, mọi người còn bình luận chê bai An không tiếc lời.

Họ bảo rằng An không xứng đáng làm nữ chính. Họ còn mang chuyện của các ngôi sao Kpop vào so sánh rồi chỉ trích. An cảm thấy tổn thương nhưng cũng phải đối mặt và chấp nhận nó.

Có lời khuyên nào của các cố vấn và MC Trấn Thành mà An cảm thấy tâm đắc không?

Anh Trấn Thành và chị Hương Giang đã cho An rất nhiều lời khuyên hữu ích. Mọi người bảo rằng khi mới bắt đầu hẹn hò với ai đó, đừng nói sự thật về chuyện chuyển giới của mình. Hãy để người ta hết lòng yêu em đi. Biết đâu cái cảm xúc của họ sẽ khiến cho những suy nghĩ, lo lắng về chuyện yêu người chuyển giới mất đi thì sao.

Còn chị Giang thì lại bảo em hãy nói sự thật từ sớm để cho người ta có sự lựa chọn. Tuy quan điểm của anh Thành và chị Giang trái ngược nhau nhưng tất cả đều là vì lo lắng và thương An. An ghi nhớ hết. An sẽ cố gắng sống thật tốt trong những ngày tiếp theo. Phải yêu chính mình, yêu cuộc sống và lạc quan tin tưởng thì mọi thứ mới tốt đẹp được.

Xin cám ơn Hà An vì đã dành thời gian chia sẻ!