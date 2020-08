"Người ấy là ai": Hồng Sơn tiết lộ tên cực độc của Hà An trong điện thoại, kể chuyện nữ chính chuyển giới chỉ thích mặc 1 chiếc váy

Người ấy là ai tập 7 mùa 3 đã để lại trong lòng khán giả truyền hình vô vàn cảm xúc với cái kết chưa trọn vẹn dành cho nữ chính Hà An. Mỹ nhân chuyển giới đã trao bó hoa kết duyên cho chàng vũ công "màu đỏ" Gia Huy, bỏ qua nam bác sĩ Hồng Sơn từng được cô nàng tiết lộ chuẩn gu của mình. Dù bị loại nhưng Hồng Sơn vẫn khiến cả trường quay xúc động khi tiết lộ sẽ chờ Hà An ở bãi giữ xe nếu cô chọn sai.

Sau khi chương trình kết thúc, Hà An - Hồng Sơn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, thậm chí có nhiều người còn tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi này.

Mới đây, xuất hiện trong series Hẹn Yêu của Người ấy là ai, Hà An - Hồng Sơn đã có những chia sẻ vô cùng thú vị về đối phương.

Ở thử thách kiểm tra ai nói dối, Hà An tiếp tục thừa nhận Hồng Sơn chính là gu của mình, cô cũng tiết lộ khi Hồng Sơn chờ ở bãi giữ xe thì mới có cảm tình, còn lúc anh bác sĩ tỏ tình trên sân khấu thì chưa. Chính tiết lộ này khiến Hồng Sơn tan nát cõi lòng và trách móc nữ chính.

Tiếp đến ở thử thách ăn kẹo và trả lời câu hỏi, Hà An tiết lộ câu nói mà Hồng Sơn nói khiến cô cảm thấy ấn tượng nhất chính là: "Anh thấy em con gái hơn cả con gái". Về phần Hồng Sơn khi được hỏi: "Tên đối phương mà bạn lưu trong danh bạ điện thoại là gì? Vì sao lại lưu cái tên đó?". Chàng bác sĩ liền tiết lộ: "Đó là Bà ve chai một váy. Bởi vì trên Tiktok, Hà An có quay một video nhặt ve chai và mặc một cái váy thì cái váy đấy lại được An mặc ở ngày đầu tiên lên Hà Nội để gặp Hồng Sơn. Tất cả mạng xã hội YouTube, Facebook, TikTok thì An cũng đều xuất hiện với 1 chiếc váy duy nhất".

Ngoài ra, Hồng Sơn còn tiết lộ Hà An là một người khá nhạt, cho nên nếu có nhắn tin mà Hà An phản hồi ngắn gọn thì mọi người nên thông cảm vì cô ấy không biết nói chuyện.

Cũng trong chương trình, Hà An đã gửi lời cảm ơn đến Hồng Sơn vì đã mang đến cho cô nhiều niềm vui: "Sau khi có một khoảng thời gian tìm hiểu anh Sơn thì An cảm giác như anh ấy là một người con trai khiến cho các bạn nữ đều rất thích: ngọt ngào, ấm áp, biết quan tâm, chia sẻ với mình. Ở thời điểm hiện tại, An và anh Sơn đang rất vui vẻ với nhau, như vậy cũng rất tốt rồi. Cảm ơn anh Sơn rất nhiều vì trong thời gian qua đã quan tâm và lo lắng cho An rất nhiều".

Trong khi đó, Hồng Sơn cũng bày tỏ thêm cảm xúc: "Thời gian sắp tới, không biết 2 đứa sẽ đi tới đâu nhưng dù ở phương diện bất cứ mối quan hệ nào thì An vẫn cứ tin gia đình "Bé 7" luôn luôn bên cạnh em, đặc biệt là anh. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống".