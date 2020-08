"Người ấy là ai": Em gái luật sư của Hoàng Thùy là nữ chính nhưng bị cắt sóng khỏi mùa 3, nam chính tố BTC thiếu chuyên nghiệp

Chương trình Người ấy là ai mùa 3 đã đi vào hồi kết, chỉ còn một tập cuối cùng phát sóng vào 7/8 tới đây với nữ chính Hương Giang.

Tuy nhiên lúc này, có nhiều thông tin liên quan tới chương trình gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, em gái Hoàng Thùy - luật sư trẻ Hoàng Linh có tham gia mùa 3 với vai trò nữ chính. Thế nhưng, tập ghi hình của cô gái này không thể lên sóng vì hỏng file. Lý Nhã Kỳ - cố vấn trong một tập không được lên sóng - cũng đã xác nhận sự cố hy hữu từ phía chương trình.

Hoàng Linh.

Hoàng Linh chính là em gái của Á hậu Hoàng Thùy.

Ngay sau khi tin này được đưa ra, vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp Tâm Đinh, nam chính trong tập bị cắt cùng với em gái Hoàng Thùy đã bức xúc lên tiếng. Tâm Đinh cho biết Người ấy là ai là một trải nghiệm tuyệt vời khi anh được nữ chính Linh Hoàng lựa chọn cuối cùng. Anh rất háo hức và mong chờ tập này phát sóng theo đúng lịch trình. Tuy nhiên, một thời gian dài trôi qua và tất cả đều không nghe lại thông tin từ phía chương trình về việc phát sóng dự kiến.

Bài viết trên trang cá nhân của Tâm Đinh tố BTC chương trình thiếu chuyên nghiệp.

Tâm Đinh đã nhắn tin hỏi và nhận được câu trả lời đột ngột: "Người giữ dữ liệu hôm đó bị tai nạn và tất cả cảnh quay bị mất". Lý do này, theo Tâm Đinh là khó tin: "Điều này có nghĩa là tập của chúng tôi sẽ không bao giờ được phát sóng trên truyền hình. Tất cả chúng tôi đều bị sốc. Lý do đưa ra lại hết sức vô lý ở một chương trình chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy những người tham gia không nhận được nhiều sự tôn trọng sau khi quay phim. Tất cả khách mời và tôi nên được thông báo một cách chuyên nghiệp và giải thích kịp thời khi chương trình không được phát sóng vì bất cứ lý do gì" - anh bày tỏ.

Ngoài ra, Tâm Đinh còn tiết lộ lúc quay chương trình được tặng điện thoại từ nhà tài trợ. Sau khi quay chụp xong, chương trình xin lại và sẽ gửi điện thoại thật sau đó. Tuy nhiên thực tế anh chưa nhận được chiếc điện thoại nào. Nam chính khẳng định không cần điện thoại đến mức phải đòi, anh chỉ mong chương trình làm việc chuyên nghiệp, đúng đắn, và có thể dùng điện thoại kia để gây quỹ từ thiện.

Bên cạnh đó, Hoàng Linh cũng đã lên tiếng xác nhận mình chính là nữ chính bị cắt mất khỏi chương trình và thừa nhận 2 chiếc điện thoại - phần thưởng của chương trình hứa trao tới thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được.

Hiện tại, phía BTC vẫn chưa lên tiếng trước những lời chia sẻ của Hoàng Linh và Tâm Đinh.