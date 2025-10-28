Ngũ quan của mỹ nhân này quả thực là kiệt tác điện ảnh: Khóc cười đều đẹp phát ngất, gương mặt cỡ đó sĩ cả đời

Mới đây, đoàn làm phim Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng vừa tung đoạn video mới trên Weibo, nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng. Tâm điểm chú ý dồn hết về nữ chính Bao Thượng Ân, khi cô xuất hiện với nhan sắc đẹp đến mức khó tin.

Cảnh khóc của Bao Thượng Ân trong video đoàn phim Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng đăng tải.

Cô nàng đã biến nỗi buồn của nhân vật thành một vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Bao Thượng Ân và Chu Dực Nhiên tạo chemistry rất tốt.

Thực tế, Bao Thượng Ân vốn được công nhận là một trong những mỹ nhân sở hữu visual nổi trội nhất lứa tiểu hoa 00 của màn ảnh Trung Quốc. Và bây giờ, cô lại một lần nữa cho thấy không phải tự nhiên mà bản thân được tung hộ. Trong từng khung hình, vẻ mong manh của Bao Thượng Ân khiến người xem không thể rời mắt.

Không chỉ khóc đẹp mà Bao Thượng Ân còn có nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào và cực kỳ trong trẻo.

Cô được biết đến như một trong những mỹ nhân sở hữu visual nổi trội nhất lứa tiểu hoa 00 của màn ảnh Trung Quốc.

Đáng chú ý, cảnh khóc của Bao Thượng Ân trong video được khán giả khen đẹp đến nao lòng, đôi mắt ngấn lệ mang một thứ mỹ cảm vô cùng đặc biệt. Thêm vào đó, dù không phải một cảnh quay tình tứ lãng mạn nhưng Bao Thượng Ân vẫn cho thấy phản ứng hóa học tốt cùng nam chính Chu Dực Nhiên, khiến khán giả càng có thêm lý do để mong chờ bộ phim.

Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên đăng xoay quanh chuyện tình của một thiếu nữ xuất thân chính phái và thiếu chủ ma giáo.

Bộ phim hứa hẹn là sự lựa chọn thú vị cho những ai thích thể loại võ hiệp xen lẫn yếu tố tình cảm.

Nói thêm về Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng, đây là tác phẩm thuộc thể loại võ hiệp xen lẫn yếu tố tình cảm, xoay quanh câu chuyện của cặp đôi Thái Chiêu và Mộ Thanh Yến. Cả hai cùng nhau dấn thân vào một hành trình đầy hung hiểm khi phát hiện ra đằng sau sự yên bình của võ lâm là một âm mưu to lớn. Trên chặng đường này, họ nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng những sự khác biệt về thân phận sẽ mang đến cho chuyện tình của cả hai nhiều đau khổ.