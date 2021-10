Ngủ gầm cầu trên đường về quê tránh dịch, bé gái 11 tuổi lạc mất người thân

Ngày 8/10, Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, gia đình anh Phàng A Tủa (36 tuổi, trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) vừa gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu cùng Công an huyện Nghi Lộc về việc đã giúp đỡ tìm kiếm con gái mình.

Anh Tủa trình bày, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình anh rời quê nhà từ Sơn La vào tỉnh Bình Dương làm ăn sinh sống.

Tuy nhiên, mấy tháng nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thất nghiệp kéo dài, anh cùng nhiều người quyết định đi xe máy về quê.

Cháu B. may mắn được công an tìm thấy và bàn giao cho gia đình để tiếp tục hành trình về quê.

Ngày 4/10, đoàn về đến địa phận tỉnh Nghệ An. Con gái anh Tủa là cháu Phàng T.B. (11 tuổi) đi trước cùng người cậu ruột là Giàng A Li. Khi đến địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) do quá mệt nên hai cậu cháu đã dừng chân, ngủ tạm dưới gầm cầu vượt Quán Hành (thị trấn Quán Hành).

Gần sáng, người cậu tỉnh dậy không thấy cháu B. đâu nên hốt hoảng đi tìm, đồng thời trình báo lên Công an huyện Nghi Lộc nhờ giúp đỡ.

Đến khoảng 15h ngày 5/10, Trạm CSGT Diễn Châu đã tìm được thấy cháu B. và liên lạc gia đình đón để tiếp tục hành trình về quê Sơn La.

Anh Tủa sau đó đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an Nghệ An đã giúp đỡ gia đình mình tìm lại con gái.