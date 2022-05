Ngủ dậy phát hiện mình nằm ngoài ban công, toàn thân ê ẩm, cô gái hoảng hồn kêu cứu, nguyên nhân được dân mạng đồn đoán xôn xao

Mới đây, một cô gái ở Giang Tây ngủ dậy phát hiện mình đang nằm ngoài ban công, toàn thân ê ẩm, không biết vì sao mình lại ngủ ngoài trời chứ không phải trong phòng. Sau khi đội cứu hộ đến hiện trường đã nhanh chóng đưa cô gái đến bệnh viện cấp cứu, nguyên nhân sự cố gây bất ngờ.

Theo truyền thông đưa tin, cô gái ở thành phố Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc) sáng sớm tỉnh dậy phát hiện mình đang ngủ ngoài ban công, hơn nữa toàn thân đau nhức, không thể cử động. Từ đoạn clip có thể nhìn thấy, cô nằm úp mặt xuống nền, thân thể co quắp, cố gắng cử động chân nhưng không được.

Điều kỳ lạ hơn, cô nhớ rõ bản thân tối hôm trước ngủ trong phòng, không hiểu vì sao lại nằm “lộ thiên” ngoài ban công.

Người nhà và hàng xóm phát hiện, ban đầu định đưa cô gái vào nhà nhưng lực bất tòng tâm vì cô kêu la rất to. Không còn cách nào khác, gia đình đành gọi cứu hộ địa phương.

Đội cứu hộ tiếp cận hiện trường thì nhìn thấy cô gái mặc đồ ngủ nằm ngoài ban công, toàn thân ẩm ướt. Nhân viên đoán cô có thể rơi từ cửa sổ phòng ngủ xuống bị gãy xương nên tạm thời không di chuyển.

Nhân viên cứu hộ hỏi cô gái vì sao rơi xuống ban công thì chỉ nghe trả lời: “Tôi không biết, tỉnh dậy đã thấy như vậy rồi”. Sau đó, nhân viên đã khiêng cô lên cáng rồi đưa đến bệnh viện kiểm tra. Quá trình di chuyển từ ban công đến xe cứu thương vô cùng khó khăn vì cô gái không ngừng kêu la đau đớn.

Hiện tại, nguyên nhân ngã lầu vẫn đang trong quá trình điều tra. Nhưng dân mạng đoán rằng cô gái bị chứng mộng du. Đó là lí do vì sao cô tỉnh dậy mà không hề hay biết gì.

Nhiều người còn cho rằng cô gái đã uống say rồi bất cẩn té ngã từ phòng ngủ của mình và người say cũng không hề biết bản thân đã làm gì trước đó. Thế nhưng lập luận này đã bị bác bỏ vì nếu cô gái say rượu thì nhân viên cứu hộ sẽ biết được ngay, chứ không cần phải hỏi han quá nhiều như vậy.

“Cô gái chắc chắn bị mộng du luôn. Mộng du cực kỳ nguy hiểm! Nếu đã có chứng bệnh này trong người thì hãy rào chắn các cửa lại, phòng ngừa trường hợp đáng tiếc xảy ra”.

“Loại bệnh này cũng có thể chữa được. Chị gái nên tìm bác sĩ trị liệu đi, thời gian lâu dần thì càng khó chữa”.

“Nhìn thấy dáng nằm cũng đủ hiểu chị đau đớn đến mức nào, chắc chắn gãy xương rồi. Cũng may là có ban công chứ không thì rơi xuống đất luôn. Đến lúc đó mọi chuyện có lẽ đã tệ hại hơn rất nhiều”.

(Nguồn: Ctwant)

