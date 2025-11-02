Buổi sáng là thời điểm tuyến giáp bắt đầu “vào ca làm việc” sau một đêm nghỉ ngơi. Thế nhưng, nhiều người lại vô tình khiến tuyến giáp phải hoạt động quá tải ngay từ bữa sáng - bữa đầu tiên trong ngày mà không hề hay biết. Một số món ăn tưởng chừng quen thuộc, thậm chí bán chạy nhất của quán ăn sáng lại có thể cản trở quá trình tổng hợp hormone, làm rối loạn hoạt động của tuyến giáp.

4 kiểu bữa sáng "phá hoại" tuyến giáp

Nếu muốn tuyến giáp khỏe, sáng dậy đói mấy cũng đừng ăn 4 loại bữa sáng này nhé:

1. Thực phẩm muối chua

Thực phẩm muối như rau củ hay thịt muối là món ăn kèm quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Vị chua mặn kích thích vị giác khiến bữa sáng thêm ngon miệng. Tuy nhiên, trong các món này chứa lượng lớn nitrit và nitrat. Khi vào cơ thể, hai chất này ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Ăn thường xuyên có thể làm rối loạn chức năng tuyến giáp, gây phì đại hoặc suy giáp.

Đáng lo hơn, nitrit còn cản trở khả năng hấp thụ iốt - nguyên liệu chính để sản xuất hormone tuyến giáp. Thiếu iốt lâu dài khiến tuyến giáp phải phình to để bù đắp, gây bướu cổ. Vì vậy, người cao tuổi hoặc người có nguy cơ rối loạn tuyến giáp nên hạn chế đồ muối chua, đặc biệt vào buổi sáng.

2. Các loại bánh chiên rán

Bản thân thực phẩm chiên rán không phải lựa chọn tốt cho bữa sáng. Ví dụ như ánh quẩy, bánh rán, bánh gối… là món ăn sáng phổ biến với người Việt. Tuy nhiên, lớp vỏ giòn thơm ấy lại ẩn chứa lượng lớn tinh bột và chất béo xấu. Khi chiên ở nhiệt độ cao, dầu mỡ sinh ra axit béo chuyển hóa (trans fat) - loại chất có thể làm rối loạn quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp và gây phì đại tuyến giáp nếu dùng thường xuyên.

Người có bệnh tuyến giáp hoặc người lớn tuổi càng nên tránh các món chiên rán vào buổi sáng. Bởi chúng vừa gây đầy bụng vừa khiến cơ thể chậm chuyển hóa năng lượng.

3. Thực phẩm siêu chế biến

Xúc xích, thịt nguội, bánh mì kẹp hay mì gói được ưa chuộng vì nhanh gọn, nhưng lại là “kẻ thù thầm lặng” của tuyến giáp. Những thực phẩm này chứa nhiều natri, chất bảo quản và phụ gia. Dùng thường xuyên khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều natri, làm rối loạn khả năng điều hòa hormone và tăng gánh nặng cho tuyến giáp.

Người có tuyến giáp yếu nếu ăn thường xuyên sẽ dễ mệt mỏi, tăng cân, chậm chuyển hóa và đối mặt nguy cơ suy giáp cao hơn.

4. Dùng cà phê hoặc đồ uống chứa caffeine thay bữa sáng

Nhiều người vì vội hoặc muốn giữ dáng hoặc vội vã nên chỉ uống cà phê đặc, trà đặc hay nước tăng lực vào buổi sáng mà bỏ qua bữa ăn. Thói quen này khiến tuyến giáp bị “bỏ đói” năng lượng, trong khi caffeine lại kích thích cơ thể tiết hormone căng thẳng cortisol. Khi cortisol tăng cao kéo dài, nó có thể ức chế hoạt động của tuyến giáp và cản trở hấp thu iốt.

Ngoài ra, uống cà phê khi chưa ăn gì còn làm tăng axit dạ dày, khiến việc chuyển hóa thuốc hormone tuyến giáp ở người đang điều trị kém hiệu quả. Nếu vẫn muốn uống cà phê, nên ăn sáng trước và chỉ uống sau đó 30 đến 60 phút để giảm tác hại.

4 nguyên tắc để có bữa sáng lành mạnh

Bữa sáng là nền tảng cho cả ngày, nhưng ăn đúng mới thật sự tốt cho sức khỏe. Theo Đại học Harvard, có 4 nguyên tắc cần nhớ:

- Chọn tinh bột tốt: Ưu tiên yến mạch, bánh mì nguyên cám hoặc ngũ cốc nguyên hạt để giữ đường huyết ổn định và cung cấp năng lượng bền vững.

- Ưu tiên tự nấu tại nhà: Hạn chế đồ ăn sáng bên ngoài vì thường chứa nhiều muối, đường và chất béo xấu. Tự chuẩn bị giúp kiểm soát dinh dưỡng tốt hơn.

- Bổ sung protein và chất béo lành mạnh: Ăn trứng, cá, các loại hạt hoặc dùng dầu olive giúp phục hồi cơ bắp, hấp thu vitamin và hỗ trợ tuyến giáp hoạt động ổn định.

- Ăn sáng đúng giờ: Bữa sáng nên trong vòng 30 - 60 phút sau khi thức dậy. Tốt nhất là từ 6 - 8h30, không muộn quá 9 giờ sáng.