Ngủ cùng mẹ con cứ khóc ngằn ngặt nhưng cho sang ngủ với ông nội lại ngoan cả tuần, mẹ lén theo dõi thì "chết điếng" khi thấy cảnh tượng trước mắt

Bình Bình là một người vợ trẻ ở Trung Quốc. Vợ chồng cô hiện tại sống cùng bố chồng, mẹ chồng cô đã mất từ mấy năm trước. Cô mới sinh con gái chưa lâu, vì công việc bắt buộc nên vừa hết 1 tháng ở cữ là Bình Bình đã phải đi làm. Cô đành vắt sữa mẹ ra rồi để con gái nhỏ ở nhà cho ông nội bé trông giúp cả ngày. Chỉ buổi tối về nhà cô mới cho con ngủ cùng vợ chồng mình.

Nhưng thời điểm con gái cô được hơn 2 tháng tuổi, bé thường khóc ngằn ngặt vào ban đêm khiến vợ chồng cô không được ngủ ngon giấc. Điều đó đã ảnh hưởng nghiệm trọng tới công việc phải làm ngày hôm sau của cô.

Thấy vậy, bố chồng Bình Bình đã đề nghị đưa cháu sang ngủ cùng ông cho hai vợ chồng cô nghỉ ngơi được tốt hơn. Cô nghĩ ông nói cũng hợp lý liền đồng ý. Nhưng lạ là từ khi sang ngủ cùng ông nội, con gái cô bỗng dưng không còn khóc đêm nữa. Cả tuần liền đều như vậy khiến Bình Bình lấy làm ngạc nhiên lắm. Cô quyết tâm tìm hiểu cặn kẽ xem bố chồng đã dỗ cháu ngủ thế nào mà con gái cô trở nên ngoan ngoãn như vậy.

Nhưng lạ là từ khi sang ngủ cùng ông nội, con gái cô bỗng dưng không còn khóc đêm nữa. (Ảnh minh họa)

Và cô lập tức chết điếng khi tận mắt nhìn thấy cảnh bố chồng mình cởi trần rồi để cháu nằm trên ngực ông ngủ! Nhìn con gái ngủ say sưa, Bình Bình không nén được cơn phẫn nộ. Cô lập tức bế con lên, giận dữ chất vấn bố chồng. Trong mắt cô việc làm đó thật tệ hại. Bình Bình sau khi cho bé ăn no sẽ đặt con ngủ riêng ra 1 góc tránh bé bện hơi bố mẹ và cũng phòng trường hợp bố mẹ ngủ say đè vào con. Đó đều là những kiến thức chăm sóc con hiện đại. Chính vì thế nhìn cách dỗ cháu ngủ của bố chồng cô không thể nào hài lòng nổi. Chưa nói nhìn ông cởi trần cũng thật phản cảm!

Đúng lúc đó chồng của Bình Bình đứng ra giảng hòa. Anh nói rằng khoan hãy nhận định đúng sai ở đây. Quan trọng là đứa trẻ thích cách nào, cách thức có thể giúp bé ngủ ngon chưa chắc đã là tệ hại. Hơn nữa, quả thật ai cũng hiểu trẻ sơ sinh luôn muốn có cảm giác an toàn, vì thế khi được người lớn ôm ấp, kề sát khiến bé dễ ngủ và ngủ ngoan hơn.

Ông bà rất kiên nhẫn chơi đùa cùng cháu, thủ thỉ tâm tình và kể chuyện cho cháu nghe. (Ảnh minh họa)

Từ câu chuyện của người mẹ trẻ Bình Bình, chúng ta có thể thấy người già tuy rằng có nhiều quan điểm, suy nghĩ lạc hậu, cổ hủ, nhưng khó lòng phủ nhận họ sở hữu không ít kinh nghiệm nuôi dạy trẻ hiệu quả.

Có ông bà chăm, trẻ vui vẻ, hạnh phúc hơn

Nếu bố mẹ bận rộn với công việc không có nhiều thời gian dành cho con cái, thì việc có ông bà ở chung nhà sẽ khiến trẻ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều. Ông bà rất kiên nhẫn chơi đùa cùng cháu, thủ thỉ tâm tình và kể chuyện cho cháu nghe. Điều đó sẽ có lợi cho sự phát triển tâm lý của trẻ.

Ngoài ra, ông bà là những người đã từng tự tay nuôi lớn ít nhất 1 đứa trẻ và với nhiều năm kinh nghiệm sống, họ có những cách chăm sóc trẻ hữu ích hơn các bậc phụ huynh trẻ non nớt kinh nghiệm thực tế.

Ông bà hay nuông chiều trẻ

Người già có một nhược điểm lớn, đó là quá nuông chiều trẻ nhỏ. Hành động ấy sẽ tạo ra những tính cách tiêu cực nơi đứa trẻ, như sự ngang ngược, tự coi mình là trung tâm, ích kỷ và vô ơn. Bên cạnh đó, người già thường chăm sóc trẻ phần nhiều dựa trên kinh nghiệm và những lời truyền miệng, vì thế họ có nhiều quan niệm phản khoa học trong vấn đề nuôi nấng trẻ nhỏ.

Ông bà và cha mẹ cần tìm ra tiếng nói chung trong vấn đề nuôi dạy trẻ

Nuôi dưỡng, dạy dỗ một đứa trẻ trưởng thành nên người rất cần sự nỗ lực và đồng thuận của cả gia đình. Người già nên học hỏi thêm những kiến thức khoa học hiện đại, người trẻ cũng cần thiện chí tiếp thu những mặt tốt ở người già. Sự thống nhất và đoàn kết trong gia đình về vấn đề nuôi dạy trẻ là yếu tố quan trọng góp phần nuôi dưỡng ra một đứa trẻ khỏe mạnh và ngoan ngoãn.