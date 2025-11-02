Ngủ chung với gia súc thuở nhỏ, mù một mắt năm 15 tuổi: Anh nông dân Trung Quốc chinh phục trái tim nữ tiến sĩ Mỹ, sống bên nhau 20 năm như phim

Một câu chuyện tình tưởng như bước ra từ tiểu thuyết nhưng lại hoàn toàn có thật đang khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng: một người đàn ông mù phần mắt, xuất thân nông thôn, trình độ học vấn trung bình, kết hôn và chung sống hạnh phúc suốt 20 năm với một phụ nữ Mỹ có bằng tiến sĩ giáo dục.

Nhân vật chính là Wu Yanju, 44 tuổi, lớn lên tại một làng nhỏ ở Yuzhou (Hà Nam, Trung Quốc). Tuổi thơ của anh gắn với mùi rơm rạ ẩm và tiếng gia súc thở trong bóng tối bởi gia đình quá nghèo, Wu phải ngủ chung một phòng với đàn vật nuôi.

Anh từng học rất giỏi, ôm hy vọng đổi đời bằng con chữ. Nhưng số phận rẽ ngang: vì kinh tế kiệt quệ, Wu buộc phải nghỉ học năm 15 tuổi, rời trường sớm hơn bạn bè đồng trang lứa để đi bốc vác, làm việc tay chân tại một mỏ đá cùng cha.

Một tai nạn lao động sau đó khiến mắt phải của Wu suy giảm thị lực nặng, dù đã phẫu thuật. Bóng tối như bao trùm, nhưng Wu không khuất phục. Anh học nghề mát-xa — con đường quen thuộc của nhiều người khiếm thị tại Trung Quốc và đến làm tại một tiệm mát-xa ở khu tự trị Tân Cương xa xôi.

Cuộc gặp định mệnh trong tiệm mát-xa

Tháng 9/2004, Amy Thames, một cô gái Mỹ vừa tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục, đang làm giáo viên mẫu giáo tại Tân Cương, bước vào tiệm mát-xa đó. Chỉ là một cuộc gặp tình cờ, nhưng định mệnh đến lặng như hơi thở.

Vài tuần sau, Thames hoảng hốt chạy đến tìm Wu vì bị một người đàn ông lạ theo dõi. Wu không hiểu tiếng Anh, Thames không biết tiếng Trung, nhưng nhờ chiếc từ điển điện tử, họ hiểu nhau và anh đã đưa cô về an toàn.

Từ đó, họ bắt đầu trò chuyện bằng động tác, từ điển và… ánh mắt. Tình bạn nảy mầm, rồi lặng lẽ lớn lên thành tình yêu.

Tháng 3/2005, bất chấp khác biệt văn hoá, rào cản ngoại ngữ, học vấn, thậm chí khác biệt lớn nhất nằm ở… bồn cầu bởi Thames từng sốc khi phải làm quen với kiểu nhà vệ sinh ngồi xổm ở vùng quê Trung Quốc sau khi hai người đăng ký kết hôn.

20 năm trôi qua. Wu và Thames giờ sống ở Thượng Hải. Anh điều hành một học viện quản lý sức khỏe, còn cô dạy tại một trường quốc tế.

Thames không dừng lại: cô lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ giáo dục tại Mỹ. Họ có hai cô con gái — nay 17 và 14 tuổi đều giỏi thể thao.

Giống như một cặp ghép hoàn hảo, nhưng họ không tô hồng: “Chúng tôi chấp nhận khuyết điểm của nhau. Chúng tôi hiếm khi cãi nhau. Khi bất đồng, vợ tôi thường là người nhường trước. Cô ấy biết tôi hơi ‘ra lệnh’ và rất quan tâm cảm xúc của tôi,” Wu chia sẻ.

Còn Thames thì mỉm cười khi nhắc đến chồng: “Tôi yêu anh ấy vì anh ấy cao, đẹp trai, có kỷ luật và luôn lãng mạn. Anh ấy không hút thuốc, không uống rượu và luôn sống tử tế.”

Wu nói anh kể câu chuyện không phải để khoe, mà để nhắc mọi người đừng bao giờ bỏ cuộc chỉ vì hoàn cảnh. “Tôi từng ngủ cạnh trâu bò. Tôi từng mất ánh sáng một con mắt. Nhưng tình yêu không nhìn thấy bằng mắt, mà bằng trái tim", người đàn ông chia sẻ.