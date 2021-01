Ngôi nhà sở hữu tầm nhìn ra cánh đồng xanh tươi trong lành của mẹ Việt ở Mỹ

Chị Phạm Hồng Hương 38 tuổi, hiện đang sống cùng gia đình nhỏ của mình trong căn nhà có diện tích rộng rãi, view thoáng đãng hướng tầm nhìn ra không gian xanh mát, bình yên bên ngoài.

Ngôi nhà của chị tọa lạc tại thành phố West Chester, tiểu bang Pennsylvania. Hiện tại, chị đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thời trang ở cả Mỹ và Việt Nam. Dù bận rộn với công việc nhưng chị vẫn luôn làm tốt vai trò của một người mẹ 3 con, 2 bé trai (13 tuổi và 6 tuổi) cùng 1 bé gái 9 tuổi.



Chị Hồng Hương cho biết, cuối năm 2018, do yêu cầu của công việc, gia đình chị quyết định chuyển tới nơi ở hiện tại từ tiểu bang South Carolina. Sống ở Mỹ được 17 năm nên chị Hương có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm và chuyển nhà.

Chị chia sẻ: "Mỹ là một quốc gia rất rộng lớn nên việc chuyển từ tiẻu bang này sang tiểu bang khác cũng không khác gì chuyển từ một quốc gia này sang quốc gia khác. Khi quyết định chuyển tới Pennsylvania, mình đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về các yếu tố địa lý, khí hậu, văn hóa và xã hội của nơi này và cho đến bây giờ, mình rất hài lòng với quyết định này".

Mua mảnh đất trống, chị Hương thiết kế căn nhà rộng rãi, sang trọng.

Căn nhà với mặt sàn 240m2.

Phía sau được thiết kế góc vui chơi, thư giãn cho gia đình rộng 100m2.

Chị Hồng Hương hiện đã sống ở Mỹ 17 năm.

Chị là mẹ của 3 bạn nhỏ.

Góc sân phía sau nhà.

Mùa hè, đây là nơi để các con vui chơi.

Góc thư giãn yêu thích của cả gia đình.

Thành phố West Chester nổi tiếng với những triền đồi thoai thoải, các khu dân cư nằm ẩn trong những khoảng xanh của đồi núi và cây cối, hòa mình vào thiên nhiên. Vì thế, thành phố được đánh giá là một trong những nơi đáng sống nhất bang Pennsylvania.

Ngôi nhà của chị may mắn tọa lạc giữa khuôn viên sân Golf nên chị thoải mái phóng tầm mắt nhìn những khoảng xanh của sân golf, của bãi cỏ và đồi núi, đặc biệt là khi ngồi ở khoảng sân sau nhà.

Để mua được căn nhà ưng ý, chị Hương đã bắt đầu đi tìm hiểu thông tin và đặt mua kể từ khi khu vực này chỉ là bãi đất trống với những đồi cỏ xanh ngát, và chỉ cách trung tâm thành phố West Chester khoảng 10 phút lái xe, xung quanh khu vực có đầy đủ các dịch vụ từ cơ bản đến cao cấp. Đặc biệt, trường học khu vực chị đang sống luôn nằm trong top 5 những trường công tốt nhất của Pennsylvania.

"Điều mình thích nhất và hài lòng nhất về căn nhà là vì nhà xây mới từ đầu nên chất lượng rất tốt. Quan trong nhất là mình được tham gia và giám sát toàn bộ quá trình từ thiết kế, xây dựng cho đến hoàn thiện. Về phần trang trí nội thất, mình được tự tay lựa chọn từng đồ nội thất và các vật dụng trang trí trong nhà nên ngôi nhà mang đậm dấu ấn cá nhân của mình", chủ nhân của căn nhà bộc bạch.

Không gian chính được bố trí rộng rãi.

Khu vực sinh hoạt chung của gia đình.

Không gian được xây dựng với trần cao và thoáng.

Từng chi tiết trang trí được chị Hương lựa chọn kỹ càng.

Từ phòng khách có thể bao quát các khu vực trong nhà.

Không gian ấm áp và lung linh vào những ngày cuối năm.

Góc dịu dàng yêu thích của các bạn nhỏ.

Từng góc nhỏ được chị chăm chút tỉ mỉ.

Vì xây ngôi nhà từ mảnh đất trống nên chị Hương tham gia cùng với nhà thầu xây dựng để lựa chọn thiết kế kiến trúc và kết cấu của căn nhà cho tới khi hoàn thiện nội thất và trang trí nhà. Quãng thời gian này tổng cộng gần nửa năm với rất nhiều công việc chi tiết tỉ mỉ, từ giám sát nhà thầu thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thiện nội thất và trang trí nhà.

May mắn là công việc của chị linh hoạt nên có thể dành nhiều thời gian chăm chút tổ ấm của mình. Nhớ lại giai đoạn đó, chị Hương cũng thấy ngạc nhiên là đã có thể dành nhiều công sức, thời gian, trí óc cho ngôi nhà đến thế.

Lô đất gia đình chị Hương sở hữu rộng khoảng 1600m2, diện tích mặt bằng chị sử dụng để xây nhà khoảng 240m2. Tổng diện tích sử dụng cho 3 tầng khoảng 600m2 với 1 tầng hầm. Ngôi nhà được xây 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm lớn, 1 phòng tắm nhỏ, bếp và đảo bếp, thư viện, 2 phòng ăn, 2 phòng khách và garage để được 2 chiếc oto cỡ lớn.

Trước nhà là bãi cỏ rộng. Phía sau nhà là deck lớn với khu vực nướng BBQ rộng 100m2 bao gồm bàn ăn 10 người và sofa để ngồi uống trà, đọc sách, thư giãn khi thời tiết đẹp. Khi cần thiết có thể thu dọn hết lại để cho các con đá bóng, nghịch nước, chạy nhảy.

Khu vực bếp, đảo bếp và bàn ăn.

Góc bếp thoáng đãng và tiện nghi.

Khu vực bàn ăn nhìn ra bên ngoài.

Góc sum vầy hàng ngày.

Không gian bên trong đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Trong ngôi nhà dành nhiều tâm huyết và công sức trang trí, sắp đặt ấy, chị Hương yêu thích nhất là khu bếp. Chị đam mê nấu những món ăn thật ngon cho các con nên khu bếp luôn được chăm chút đặc biệt. Chị trang bị cho bếp những thiết bị đồ dùng hiện đại và tốt nhất vì xác định sử dụng thường xuyên, lâu dài.

Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, chị Hương thích đọc sách, uống trà thư giãn nên khu vực thư viện cũng được chị sử dụng thường xuyên. Chị Hương chia sẻ: "Sách ở Mỹ rất phong phú và đa dạng. Mình có sở thích sưu tập sách và thật tuyệt khi ở bên này, các thư viện hay tổ chức event bán sách cũ. Mình hay mua về để đọc, trang trí và cũng là cách để giúp đỡ thư viện có tiền mua sách mới. Dần dần, các bé nhà mình rất mê đọc sách, từ sách giấy đến sách điện tử (đọc trên Kindle)".

Chị chú trọng decor với đồ trang trí đơn giản.

Mùa hè, khu vực deck phía sau nhà cũng là nơi được mọi người trong gia đình lui tới thường xuyên vì có thể hít thở không khí trong lành, mát mẻ và nằm đọc sách.

Phòng riêng của các bé cũng là những "sản phẩm" do chị tự chọn thiết kế và đồ đạc phù hợp với lứa tuổi và tính cách của mỗi bé.

Để có được căn nhà hài hòa về màu sắc và tiện nghi khi sử dụng, chị Hương cho biết, điều quan trọng nhất là xác định được sắc thái chủ đạo của ngôi nhà. Đối với chị thì sự trang nhã, hiện đại nhưng nhẹ nhàng luôn được ưu tiên hàng đầu nên màu sắc như trắng, xanh nhạt, xám, nâu nhạt… được lựa chọn làm màu chủ đạo. Đây cũng là những tông màu dễ kết hợp với đồ nội thất và đồ trang trí, tạo một không gian thoải mái, dễ chịu, mát mẻ vào mùa hè và ấm cúng vào mùa đông.

Các phòng ngủ trong nhà.

Chị bố trí 6 phòng ngủ.

Từng căn phòng được thiết kế phù hợp với lứa tuổi và tính cách của con.

Căn phòng sinh động và ngộ nghĩnh.

Khu vực phòng tắm.

Chị thiết kế 6 phòng tắm lớn và 1 phòng tắm nhỏ.

Với căn nhà hiện tại, vì không có nhiều thời gian xem đồ trực tiếp nên 80% mua online. Ngoài ra, những dịp lễ lớn như Noel hay Tết cổ truyền, chị lại dành thời gian trang trí bổ sung để căn nhà thêm lung linh, phù hợp với từng khoảng thời gian nhất định.

Điều chị mong muốn ở căn nhà này, cũng là thách thức lớn nhất trong quá trình lên thiết kế và triển khai xây dựng hoàn thiện đó là ngôi nhà phải đáp ứng được nhu cầu về cả thẩm mỹ, công năng sử dụng và phù hợp, gần gũi với tất cả các thành viên trong gia đình.

Vì có 3 con nhỏ nên đồ đạc và cách thức bố trí sắp đặt trong nhà phải vừa để người lớn cảm nhận được sự tiện nghi, thể hiện rõ phong cách riêng nhưng cũng tạo ra một không gian gần gũi, thân thiện giúp lũ trẻ thoải mái đùa nghịch, vui chơi.

Với kim chỉ nam "Less is More", tức là giảm thiểu tối đa những vật dụng không cần thiết. Nếu 1 – 3 tháng không sờ vào đồ dùng nào thì có nghĩa là chị không cần đồ dùng đó, có thể cất vào kho hoặc đem cho/tặng/bán… Đây cũng chính là bí quyết giúp căn nhà luôn thông thoáng, gọn gàng của chị Hương.

Mọi góc nhỏ đều đẹp sang trọng, hướng tới sự tiện nghi và tối giản.

Căn nhà mang đến cảm giác gần gũi, ấm cúng, là nơi các thành viên luôn mong trở về sau một ngày tất bật bên ngoài. Đó chính là điều mà chị Hương hạnh phúc khi đã làm được cho tổ ấm cũng như cho người thân của mình.

Nguồn ảnh: NVCC