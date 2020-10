Ngôi nhà gạch 400m² ấn tượng với sự kết hợp giữa gạch nung và cây leo ở Quảng Ninh

Ngôi nhà được xây dựng với các không gian chức năng cơ bản phù hợp với cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Từng khu vực được bố trí đầy đủ nội thất để mang lại sự tiện ích cho người sử dụng.

Với diện tích 400m², ngôi nhà ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh đã ghi dấu ấn đặc biệt dành cho những ai có cơ hội được ngắm nhìn.



Kiến trúc sư chủ trì Nguyễn Văn Thu cùng nhóm thiết kế Trần Mai Phương, Vũ An Tuấn Minh, Nhâm Huy Hiếu cùng trò chuyện, thảo luận với chủ nhà để đưa ra phương án tốt nhất với hiện trạng đất cũng như mong muốn của mọi người trong gia đình.

Ngôi nhà tạo ấn tượng đặc biệt với màu đỏ của gạch bao quanh.

Toàn bộ tường nhà và tường rào đều sử dụng gạch trần.

Không gian được bao phủ bởi màu xanh.

Nhìn từ xa, ngôi nhà tạo vẻ đẹp nổi bật nhưng vẫn giữ được sự gần gũi.

Mạo Khê là một khu vực đang phát triển mạnh về xây dựng đô thị và kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Vùng đất cũng là trung tâm khai thác than, khoáng sản chính của tỉnh. Trước đây, khu vực này khá bụi bặm do chứa nhiều bụi than. Gần đây, chất lượng không khí và môi trường sống đã được cải thiện rất nhiều.

Tuy nhiên, những người sống trong gia đình vẫn mong muốn có một không gian sống xanh, được tận hưởng bầu không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Chủ nhà là một người sống đơn giản. Đó cũng là một trong những lý do chính để kiến trúc sư thiết kế không gian rộng thoáng, không cần nhiều khu vực chức năng cũng như đồ đạc. Tất cả những ý tưởng đều được tập trung vào khu vườn, hồ nước và các góc chức năng bên trong.

Phía trước được thiết kế khéo léo với hồ nước và cây xanh.

Cây rủ được trồng từ phía trên vô cùng ấn tượng.

Hồ nước nuôi cá tạo vẻ đẹp sinh động.

Từng góc nhỏ bình yên.

Màu xanh giản dị, an yên.

Ngôi nhà gạch trần chỉ có một tầng và một không gian nhỏ bên trên để đọc sách và làm nơi thờ cúng. Ở tầng 1, các không gian được bố trí xung quanh một khoảng sân và hồ nước lớn ở giữa tạo nên một khoảng diện tích yên tĩnh được bao bọc bởi nhiều lớp không gian.

Từ ngoài vào trong, qua lớp tường rào bằng gạch đỏ là lớp cây xanh bao phủ ngôi nhà. Ở đây, kiến trúc sư chủ trì Nguyễn Văn Thu lựa chọn rất nhiều loại cây, từ cây bóng mát, cây bụi đến các loại cây rủ từ trên mái xuống tạo nên lớp vỏ cây xanh, vừa giúp ngăn bụi vừa ngăn tiếng ồn từ đô thị bên ngoài.

Phòng khách hướng ra khoảng sân bên ngoài.

Không gian giản dị với gạch trần.

Không gian ăn uống tiếp nối với khu vực phòng khách.

Từng góc nhỏ thoáng sáng, ấn tượng.

Góc bếp được bố trí cuối hành lang.

Căn phòng đầy nắng và gió.

Các khu vực chức năng chính bên trong ngôi nhà được bố trí xung quanh sân trong ở giữa tạo ra một không gian hướng tâm khép kín, yên tĩnh cách biệt với cuộc sống náo nhiệt bên ngoài.

Điều đặc biệt trong thiết kế chính là các khu vực chính trong ngôi nhà đều được bố trí giữa thiên nhiên, hướng tới thiên nhiên và hướng vào nhau tạo nên một không gian có tính chất kết nối giữa con người với con người, con người với thiên nhiên.

Phòng ngủ gần gũi với thiên nhiên.

Không gian được bố trí đơn giản. Tường gạch giúp căn phòng thêm ấm cúng, gần gũi hơn với tự nhiên. Sàn đá được sử dụng để căn phòng trở nên mát mẻ hơn.

Phòng vệ sinh có vách kính hiện đại. Mỗi góc nhỏ đều hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Từ mọi vị trí trong ngôi nhà, các thành viên có thể kết nối với nhau, nhìn thấy nhau và nhìn thấy cây xanh, mặt nước, hồ cá… Từ đó có thể cảm nhận được không khí, âm thanh, ánh sáng của thiên nhiên.

Vật liệu chính của ngôi nhà chính là gạch đỏ và bê tông trần tạo nên cảm xúc bình dị, mộc mạc, gần gũi giữa thiên nhiên và con người. Vật liệu chính này cũng là một trong những yếu tố cấu thành không gian kiến trúc, tôn lên vẻ đẹp của thiên nhiên và công trình.

Căn phòng đa năng với thiết kế giếng trời, không gian xung quanh được trồng cây xanh.

Thông qua công trình này, các kiến trúc sư mong muốn sử dụng các thủ pháp đơn giản, vật liệu gần gũi, phổ biến ở địa phương để tạo nên một không gian sống hoàn thiện, có cảm xúc, tạo nên tổ ấm hài hòa và thư thái.

Ảnh: Duc Nguyen