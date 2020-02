Ngôi nhà bình yên hướng thẳng tầm nhìn ra cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay ở Hội An

Ngôi nhà được các KTS đặt tên là An Mỹ An này khiến nhiều người ngắm nhìn phải trầm trồ khen ngợi. Ngôi nhà là tất cả những lặng lẽ, bình yên được cất giấu. Bước vào bậc thêm của ngôi nhà, mọi ồn ào, bụi bặm như được rời xa, nhường cho từng góc nhỏ tĩnh tại, bình yên.

Bước qua cánh cửa gỗ và bậc thềm ngập nắng chiều, mọi người như được là chính mình, ngồi tận hưởng gió mát và ngắm nhìn bức tranh sinh động trải dài hút tầm mắt. Ngôi nhà được nối với cánh đồng bao la phía sau. Tấm kính trong suốt như xóa nhòa đi khoảng cách giữa con người với thiên nhiên.

Chính điều này khiến ai bước vào đây cũng không còn mấy quan tâm đến diện tích bởi không có ranh giới giữa đất chung với đất riêng, giữa không gian này với không gian kia.



Ngôi nhà được thiết kế đơn giản, ấm cúng.

Các góc nhỏ đều hướng ra thiên nhiên bên ngoài.

Anh Sơn là chủ nhà. Anh là người Thụy Sĩ nhưng nói tiếng Việt chuẩn đến mức có thể trích dẫn được ca dao, tục ngữ nhờ sống 15 năm ở Hà Nội. Anh cùng vợ quyết định chuyển về Hội An sinh sống. Sau một thời gian tìm hiểu, lựa chọn vị trí, anh vô cùng hài lòng với ngôi làng nằm kẹp giữa cánh đồng lúa, được chia đôi bởi một con đường mà phía cuối là bãi đất chăn bò bỏ không.

Anh phác thảo nên ngôi nhà mà mỗi góc cạnh, chi tiết đều được tính toán cẩn trọng, tạo nên sự hài hòa nhất giữa cuộc sống con người với thổ nhưỡng, khí hậu.

Gỗ, tre, nứa được sử dụng chủ yếu trong thiết kế nội thất.

Cầu thang lên gác lửng.

Bộ bàn ghế xinh xắn để ngắm vườn tược.

Ngôi nhà có tên là An Mỹ An, là tên ghép giữa làng An Mỹ với tên người con út là An. Một yêu cầu đặt ra với KTS đó là không lạm dụng các khoảng thông tầng nhưng vẫn cần đưa ra các giải pháp thông gió, tạo được môi trường sống hài hòa, dễ thích ứng với thời tiết khí hậu gió Lào, gió Đông Nam và cái nắng gắt của miền Trung.

Đó là lý do căn nhà có nhiều khoảng tường kính, mang ánh sáng và thiên nhiên vào nhà, đặc biệt là được trải ra cùng thiên nhiên xung quanh tạo những khoảng diện tích bình yên, trong lành, tận hưởng trọn vẹn hương thơm dịu dàng của hoa, của lá, của đồng lúa đặc trưng làng quê Việt.

Khu vực sinh hoạt chung được bày biện khá chăm chút. Mọi góc nhà đều được bày biện thể hiện sự thảnh thơi, bình thản.

Phòng tắm được mở ra với khung cảnh xung quanh để dễ dàng hít thở không khí trong lành, không bị ngăn cách bởi những bức tường dày.

Bàn ăn là nơi có thể view ngắm hồ bơi. Do vợ anh thích bơi nhưng không chịu được mùi của chất khử trùng trong các bể bơi thông thường nên anh Sơn đã nghiên cứu và xây bể nước có bộ lọc sinh thái bằng củi và sỏi. Hồ bơi vừa để bơi, vừa là bể nước tự nhiên thanh sạch, mát lành cho cả gia đình.

Bên cạnh kiến trúc đặc biệt, vợ chồng anh Sơn còn nhặt nhạnh dần các món trang trí rất duyên để tạo ra linh hồn cho không gian. Buổi sáng thức dậy trong sự yên tĩnh của thiên nhiên, với mỗi người luôn là sự tận hưởng bình an và quý giá.