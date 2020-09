Ngọc Trinh mặc bikini gây náo loạn tại sân bay, dân tình đào ngay ra "nữ chính VTV" từng diện 4 năm trước, thậm chí còn táo bạo hơn nhiều

Những màn khoe dáng nóng bỏng táo bạo của Ngọc Trinh đã không còn quá xa lạ. Sở hữu body nuột nà với những đường cong đốt mắt, Ngọc Trinh chưa bao giờ e dè khoản phô diễn vóc dáng. Vừa mới đây thôi, "nữ hoàng nội y" lại tiếp tục gây náo loạn tại sân bay khi diện bikini đan dây táo bạo mix cùng bộ suit màu nude kín đáo sang chảnh. Xét về độ táo bạo tại sân bay chắc khó có người đẹp Vbiz nào theo kịp được Ngọc Trinh.

Tưởng đâu diện vest thanh lịch, nào ngờ "nữ hoàng nội y" vẫn không quên phô diễn vóc dáng với bikini đan dây siêu mảnh. Sự kín đáo, tinh tế của bộ vest công sở mix cùng sự táo bạo thách thức của chiếc áo bra đan dây tạo nên phong cách thách thức nhìn người cộp mác Ngọc Trinh.

Dân tình được phen chiêm ngưỡng vòng eo siêu thực cùng vóc dáng gợi cảm của "nữ hoàng nội y" trong lần khoe dáng này. Lần này Ngọc Trinh ghi điểm trong set đồ này chứ không hề hở bạo nhạy cảm như một vài pha khoe dáng trước đấy của cô.

Tưởng đâu Ngọc Trinh thắng thế trong cuộc đua khoe dáng táo bạo, thì dân tình "đào mộ" ngay set đồ của Diễm My 9x từ 4 năm trước. Y hệt thiết kế bra đan dây siêu mảnh mà Ngọc Trinh vừa diện, Diễm My còn khoe dáng bạo tay hơn cả trong street style của mình. Choáng nhất là set đồ này "nàng Tuệ Lâm" diện từ 4 năm trước chứ chẳng phải mới đây thôi.

Diễm My 9x diện thiết kế bra đan dây giống y hệt của Ngọc Trinh chỉ khác mỗi màu. Nữ diễn viên là một trong những nhân vật khởi xướng trend diện bikini/ nội y ra phố tại Vbiz vài năm trước. Và đây là một set đồ khiến dân tình phải ná thở khi ngắm nhìn vóc dáng của cô.

Không phải người mẫu nhưng Diễm My 9x vẫn sở hữu chiều cao chuẩn và vóc dáng thon gọn gợi cảm, vòng 2 thắt chặt của nữ diễn viên đúng là không thể xem nhẹ. Thiết kế bra đan dây mỏng manh này được Diễm My lên đồ táo bạo, sexy hơn hẳn Ngọc Trinh. Cùng một tông màu nude - trắng, nhưng Diễm My 9x có cách mix&match chất chơi hơn nhiều.

Sự táo bạo của Diễm My 9x khiến dân tình phải choáng váng. Diễm My khoe trọn lưng trần, eo thon với áo bra mix cùng quần cạp cao xẻ ống và không cần bất kỳ sự che chắn nào. Cao tay hơn cả là thiết kế quần xẻ diện cùng đôi cao gót đan dây xuyệt tông với thiết kế bra cô đang diện.