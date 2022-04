Ngọc Trinh bị thương hiệu nước ngoài mỉa mai "dùng đồ nhái phải quay lại thùng rác"?

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước vụ lùm xùm xung quanh việc Ngọc Trinh bị một thương hiệu nước ngoài "bóc phốt" dùng đồ nhái sản phẩm của họ. Ngay sau đó, Ngọc Trinh có lên tiếng thừa nhận việc vì quá thích mẫu này lại cần gấp nên đã nhờ người làm theo.

Mới đây, nhãn hàng này tiếp tục đăng tải dòng trạng thái được cho là cố tình mỉa mai việc dùng hàng fake của Ngọc Trinh. Trên trang Instagram, nhãn hàng này viết rằng: "Real things go on billboards fake trash must go back to the garbage" (tạm dịch: "Hàng thật thì lên biển quảng cáo, còn hàng fake rác thì phải quay về thùng rác). Dù không nói rõ tên nhưng dòng trạng thái thâm sâu từ phía nhãn hàng này khiến nhiều người nghĩ ngay tới vụ Ngọc Trinh bị tố dùng đồ nhái mấy ngày trước.

Nhãn hàng Ngọc Trinh nhái đồ đăng dòng trạng thái gây chú ý.

Trước đó, một nhà thiết kế nước ngoài đã đăng bài tố Ngọc Trinh đạo nhái thiết kế của người này. Nhà thiết kế còn đưa ra bằng chứng chứng minh chiếc váy mà "nữ hoàng nội y" diện y hệt chiếc mà người này thiết kế riêng cho siêu mẫu danh giá Kendall Jenner. Sau đó, Ngọc Trinh chỉ lên tiếng cho rằng đây là ý kiến riêng của một mình cô và không liên quan đến stylist. Việc người đẹp không đưa ra bất cứ lời giải thích hay xin lỗi nào khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng và phẫn nộ.

