“Ngọc Thủy Đình” - Hơi thở hiện đại cho di sản rối nước ngàn năm

Gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian

Múa rối nước từ lâu được xem là biểu tượng của trí tuệ, tâm hồn và sự sáng tạo của người Việt. Qua bàn tay điêu luyện của nghệ nhân, những khúc hát dân gian, tiếng trống hội làng cùng hình ảnh con trâu, cây lúa và người nông dân được tái hiện trên mặt nước, dựng nên bức tranh sinh động về đời sống lao động và tinh thần lạc quan của người dân Đồng bằng Bắc Bộ.

Tuy nhiên, trước sự bùng nổ của công nghệ giải trí hiện đại, việc đưa giá trị của loại hình nghệ thuật này đến gần thế hệ trẻ vẫn còn nhiều thách thức. Điều này đòi hỏi những phương thức truyền tải văn hoá sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với xu hướng thời đại.

Rối nước là một biểu tượng văn hoá lâu đời của Việt Nam



Từ trăn trở đó, dự án "Ngọc Thủy Đình" được khởi xướng như một hướng đi sáng tạo, mang khát vọng làm mới cách kể chuyện về di sản. Với tinh thần gìn giữ giá trị truyền thống và sự kết hợp cùng công nghệ số, dự án mong muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu văn hóa dân gian trong giới trẻ, để nghệ thuật rối nước tiếp tục vang vọng giữa đời sống hôm nay.

Sáng tạo để di sản tiếp bước cùng thời đại

Không chỉ đơn thuần tái hiện những giá trị truyền thống, "Ngọc Thủy Đình" còn lựa chọn hướng tiếp cận mới, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật rối nước và công nghệ số. Qua đó, mỗi tích trò, mỗi tiếng trống rối nước được "hồi sinh" sống động qua ngôn ngữ hiện đại, gần gũi với người trẻ.

"Ngọc Thủy Đình" ra đời với mong muốn mang hơi thở mới cho nghệ thuật rối nước truyền thống.



Nổi bật trong các hoạt động của dự án là chuỗi video truyền thông đa nền tảng và Triển lãm tương tác kết hợp công nghệ thực tế ảo (AR), thể hiện sự hài hoà giữa di sản dân gian và sáng tạo hiện đại.

Loạt video khai thác những câu chuyện phía sau sân khấu thủy đình, đồng thời gây ấn tượng với sự xuất hiện của nhân vật từ kênh YouTube Vui Vẻ cùng nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Thăng Long. Với hình ảnh sinh động và cách kể chuyện trẻ trung, dự án mang đến góc nhìn mới mẻ, đồng thời giới thiệu kỹ thuật, tích trò và giá trị văn hóa ẩn sau từng con rối.

Bên cạnh đó, triển lãm AR cho phép các nhân vật trong rối nước cổ truyền như chú Tễu, cô Tiên,... xuất hiện sống động ngoài mặt nước, tạo trải nghiệm trực quan và giúp khán giả hiểu sâu hơn các tích trò dân gian.

Chị Nguyễn Minh Trang, Trưởng Ban tổ chức dự án chia sẻ: "Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn mang đến cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, một góc nhìn mới mẻ hơn về nghệ thuật múa rối nước - loại hình sân khấu dân gian giàu bản sắc của người Việt. Từ đó, khán giả có thể cảm nhận sâu sắc giá trị văn hóa, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ di sản dân tộc".

Với thông điệp "Giữ hồn rối Việt, khơi tân sắc nước", dự án "Ngọc Thủy Đình" đang góp phần làm mới cách tiếp cận di sản, giúp công chúng, đặc biệt là người trẻ, không chỉ thưởng thức mà còn thấu hiểu, đồng hành cùng di sản trong nhịp sống hiện đại.