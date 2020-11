Ngọc Thảo muốn hướng hình ảnh theo phong cách Seo Ye Ji và Son Ye Jin

“Nhân vật My mà mình đảm nhận thực chất khá giống bản thân ở ngoài đời, nhưng lại có những khoảng "so deep" hơn nên cũng tính là một thử thách khá lớn. Vì trước giờ mình toàn đi diễn hài nên trông mình như "bỡn cợt" tất cả mọi thứ. Suy đi nghĩ lại thì đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn: ekip tốt, diễn viên hùng hậu và mình cũng học hỏi được rất nhiều điều từ các trưởng bối. Tôi hi vọng vai diễn này sẽ tạo một bước ngoặt cho bản thân để tương lai có thể nhận được những vai diễn thú vị hơn nữa”, Ngọc Thảo nói.