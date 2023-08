Ngọc Quỳnh mang giày độn khi quay cảnh đám cưới với Anh Thư

Phim "Hoa Vương" do Ngọc Quỳnh, Anh Thư đóng chính hiện đã phát sóng đến tập 53 và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, diễn viên Ngọc Quỳnh tiết lộ khi quay cảnh đám cưới cùng Anh Thư, anh đã mang giày độn để tránh tình huống khi lên hình bị thấp hơn đồng nghiệp nữ quá nhiều.

Nhân vật Anh Thư (Anh Thư đóng) là người có quá khứ vô cùng đau khổ. Ngay từ bé, Anh Thư đã chịu nỗi đau tinh thần khi bố thường xuyên đánh đập mẹ. Một ngày nọ, hỏa hoạn xảy ra thiêu rụi căn nhà nhỏ khiến cho bố và bà nội Anh Thư qua đời. Mẹ Anh Thư dẫn con gái bỏ trốn trong tình cảnh không có đồng xu dính túi.

Rồi thời gian trôi đi, chẳng biết mẹ Anh Thư đi đâu về đâu, chỉ hay một điều rằng cô đã bị bỏ rơi ở trại mồ côi. Lớn lên, Anh Thư yêu bác sĩ Trọng rồi có bầu với anh ta. Nhưng bác sĩ Trọng đã ép Anh Thư bỏ con để anh ta tiện đường lấy vợ mới. Dẫu vậy, Anh Thư vẫn sinh ra đứa bé rồi giao cho gia đình Trọng. Từ đó về sau, cô không còn biết gì về tung tích của con gái mình nữa.

Ngọc Quỳnh và Anh Thư trong phim "Hoa Vương"

20 năm sau, Anh Thư gặp Hải Đăng (Ngọc Quỳnh) - giám đốc điển trai, phong độ, tài giỏi của Tinh Hoa Group và yêu anh. Biết Hải Đăng cũng có ý với mình nên Anh Thư đã bày đủ mọi cách để đường đường chính chính làm đám cưới với chàng giám đốc giàu có. Từ đây, cuộc đời Anh Thư bước sang trang mới, không còn là cô gái mồ côi, tương lai mù mịt, Anh Thư đã trở thành vợ người thừa kế tập đoàn Tinh Hoa.

Nữ diễn viên Anh Thư tiết lộ, vì Hải Đăng là người giàu có, nổi tiếng nên khi quay cảnh đám cưới, ekip sản xuất phim "Hoa Vương" đã phải chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ sao cho thật sang trọng. Chiếc váy cưới Anh Thư mặc trên người cũng là hàng đặt may riêng: "Bộ váy mà tôi mặc có giá trị lớn, điều này chứng tỏ nhà sản xuất vô cùng đầu tư cho bộ phim. Tuy nhiên, cái công đoạn mặc váy lên người hơi khó khăn, vì váy làm cầu kỳ quá, phải cẩn thận để những cái đính kết trên váy không bị rơi ra. Dẫu vậy, đẹp là được. Tôi hài lòng với những khó khăn khi quay bộ phim này".

Các diễn viên cho biết cảnh đám cưới trong phim được chuẩn bị khá kỹ

Về phần Ngọc Quỳnh, anh hài hước bày tỏ dù bản thân không thấp nhưng khi đứng với Anh Thư, nam diễn viên vẫn phải nhờ ekip hỗ trợ sao cho lên hình không bị lùn hơn đồng nghiệp.

Ngọc Quỳnh hơi ngại khoản chiều cao vì Anh Thư vốn sở hữu đôi chân dài, lại mang thêm giày cao gót thì lúc đứng cạnh nhau, nếu không chuẩn bị kỹ sẽ tạo thành khung hình nữ cao - nam thấp. Để khắc phục tình huống, Ngọc Quỳnh đã mang giày độn 2cm.

"Tôi rất thoải mái nói về điều này, chú rể đã mang giày độn nhé quý vị. Để được cao thêm 1 chút nên tôi mang giày độn 2cm", Ngọc Quỳnh kể thêm.

Trong những tập phim sắp tới, mâu thuẫn giữa Anh Thư - Hải Đăng với nhân vật bà Trà My (Hồng Ánh) sẽ dâng cao khi mẹ chồng Trà My muốn tìm cách đuổi con dâu Anh Thư ra khỏi nhà. Mục đích của Trà My là không muốn cho Anh Thư hỗ trợ Hải Đăng. Trà My muốn loại trừ cả 2 vợ chồng để dễ dàng giành tài sản cho con trai riêng của mình.