"Ngọc nữ màn ảnh Việt" trong 10 năm: Nhã Phương lên hương nhờ chồng, Lan Ngọc - Diễm My đi qua giông bão

1 thập kỷ đã trôi qua, điện ảnh Việt không ngừng biển chuyển theo hướng tích cực hơn. Chỉ trong thời gian ngắn mà các kỷ lục phòng vé đã được thiết lập, đồng thời thói quen xem phim truyền hình cũng thay đổi dần. Nếu như trước đây, khán giả chỉ dành sự quan tâm đến những dự án gắn mác ngoại quốc thì hiện tại, người xem đã ưu ái phim Việt hơn.

Từ điện ảnh đến truyền hình, trong vòng 10 năm đã có sự đổi thay đáng khích lệ. Trong dòng chảy này, những "ngọc nữ màn ảnh" cũng xuất hiện rồi dần định hình vị trí. Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X và Nhã Phương là những ngọc nữ đang khẳng định chỗ đứng của mình trên bản đồ showbiz Việt. Có thăng trầm, có chông gai và không thiếu những giọt nước mắt trong 10 năm phấn đấu nhưng tựu chung có một điều không thể phủ nhận là cả 3 cô gái sinh năm 1990 này đều đang làm rất tốt công việc của mình.

2010 - 2015

Nhã Phương sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Việc cô gia nhập làng giải trí cũng là tự thân vận động chứ chẳng có ai đỡ đần, hỗ trợ. Nhã Phương từng theo học trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, đến khoảng 2019 - 2010 thì cô chính thức ra mắt với các vai phụ trong Những thiên thần áo trắng, Hoàng tử xấu trai, Hoa nắng, Trường nội trú.

Khi góp mặt trong những bộ phim truyền hình này, Nhã Phương đóng các vai diễn đúng với lứa tuổi của cô lúc bấy giờ - một học sinh. Tuy chỉ là những vai nhỏ, cô đã thể hiện được tiềm năng diễn xuất của mình và được đánh giá cao ở những phân cảnh nội tâm.

Cơ hội đến với Nhã Phương khi vào năm 2013, cô tham gia phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò. Trong phim, cô vào vai cô gái bán bánh tráng, có tình yêu đẹp với chàng trai bán bánh giò tuy nhiên tình yêu đó lại bị gia đình cấm cản. Ngay sau khi đăng tải lên YouTube, sức hút của bộ phim cũng khiến chính Nhã Phương kinh ngạc. Từ một diễn viên không mấy tiếng tăm, Nhã Phương nổi tiếng và có thêm nhiều người hâm mộ, cô còn được truyền thông ưu ái gọi bằng cái tên "hot girl bánh tráng trộn".

Sau Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, Nhã Phương ngày càng tỏa sáng trong sự nghiệp. Các tác phẩm Vừa đi vừa khóc, Quả tim máu giúp Nhã Phương chứng tỏ sự trưởng thành. Diễn xuất của cô trong phim không chỉ được khán giả tán thưởng mà còn góp phần mang lại doanh thu phòng vé lớn cho Quả tim máu. Từ đây, Nhã Phương chen chân vào điện ảnh thành công, đồng thời cũng chính thức nói lời chia tay với tuyến vai phụ. Nhã Phương sau thời Quả tim máu chỉ toàn đóng vai chính.

Năm 2015, Nhã Phương bùng nổ cùng dự án Tuổi thanh xuân. Hợp thành cặp đôi Hàn Quốc - Việt Nam với Kang Tae Oh, Nhã Phương thổi bay mọi thành tích, gây sốt khắp mọi mặt trận. Vào thời điểm phim truyền hình còn bị chê lên chê xuống là kém hấp dẫn thì sự xuất hiện của Tuổi thanh xuân đã làm mọi thứ đảo chiều.

Cũng nhờ Tuổi thanh xuân mà Nhã Phương chuyển mình thành công, thu về lượng lớn người hâm mộ và nhận luôn giải thưởng ở lễ trao giải Ấn tượng VTV. Danh xưng "nữ hoàng nước mắt" cũng đồng hành cùng Nhã Phương sau dự án đáng nhớ này.

2016 - 2020

Vị trí mà Nhã Phương có hiện tại không chỉ xuất phát từ các dự án phim. Bởi sau giai đoạn 2015, tin tức về Nhã Phương xuất hiện ngập tràn ở các mặt báo nhưng điều khiến khán giả quan tâm hơn cả là chuyện cô yêu ai, đánh ghen với ai, cưới ai làm chồng hay sinh con vào lúc nào.

Sự biến chuyển này gắn liền với cái tên Trường Giang. Từ 2016 - 2020, Nhã Phương vẫn chăm chỉ làm việc, ra phim đều đặn nhưng tất cả những dự án phim ảnh của cô có phần bị lu mờ trước tin tức liên quan đến chuyện yêu và cưới danh hài Trường Giang.

Từ sau bộ phim 49 ngày (ra mắt nửa cuối năm 2015), Nhã Phương công khai hẹn hò cùng Trường Giang. Chuyện tình này nhanh chóng gây sốt rồi kéo theo hàng tá lùm xùm không đáng có. Trường Giang bị các người đẹp trong showbiz tố là đào hoa, lăng nhăng, Nhã Phương từ chỗ "cô gái hạnh phúc nhất" chuyển thành "cô gái đáng thương nhất".

Trong nỗ lực vẫy vùng thoát khỏi scandal, Nhã Phương hạn chế đôi co trên truyền thông. Cô cứ im lặng làm việc và né tránh dần mọi câu hỏi liên quan đến Trường Giang. Trong các năm 2016 - 2018, Nhã Phương tiếp tục góp mặt trong các dự án Tuổi thanh xuân 2, Zippo mù tạt và em, Yêu đi đừng sợ, Lôi báo, Tình khúc bạch dương nhưng không gây được tiếng vang như giai đoạn trước.

Chỉ đến khi Ngày ấy mình đã yêu ra mắt, sự nghiệp diễn xuất của Nhã Phương mới lại được nhắc đến nhiều. Tuy nhiên, luẩn quẩn suốt mấy năm, Nhã Phương tạo cho khán giả cảm giác là cô mang chuyện yêu đương trắc trở ngoài đời thực vào từng nhân vật. Có 1 thời gian, Nhã Phương bị khán giả trách móc rằng vì sao đóng phim nào cũng khóc lóc tức tưởi. Khán giả mong Nhã Phương tươi cười nhiều hơn chứ không phải luôn khóc lóc với tần suất dày đặc.

Sau đám cưới hoành tráng với Trường Giang vào tháng 8/2018, Nhã Phương trở lại cùng phim chiếu Tết Trạng Quỳnh. Dẫu dự án này còn điều khen tiếng chê nhưng chẳng thể phủ nhận con số doanh thu hơn 100 tỷ mà bộ phim mang về là quá khủng. Nhã Phương cũng kịp nối gót Trường Giang, ghi tên mình vào câu lạc bộ "diễn viên trăm tỷ" với toàn những ngôi sao đình đám.

Trong vòng 1 năm trở lại đây, Nhã Phương được truyền thông săn đón nhiệt tình. Tuy không có dự án phim nào đáng chú ý nhưng bù lại, Nhã Phương được tiếng thơm nhờ chồng. Hành trình dài 10 năm của Nhã Phương đủ cay đắng ngọt bùi, không phải lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, đã có những lúc nữ diễn viên sụp đổ, khủng hoảng bởi điều tiếng thị phi từ đời tư. Nhưng khi mọi sóng gió đã đạp dưới chân rồi, thử hỏi có ngọc nữ nào trong showbiz Việt vẹn tròn được như Nhã Phương không?

2010 - 2015

Giống như Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc cũng theo học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và có khoảng 3 năm tìm kiếm cơ hội bằng việc đóng vai phụ ở nhiều bộ phim. Lan Ngọc chỉ thực sự được biết đến sau vai diễn Nương ở Cánh đồng bất tận.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai cô gái mang thân phận đặc biệt tên Nương. Không chỉ trải qua cuộc sống và những mối quan hệ có diễn biến phức tạp, Nương còn bị kẻ xấu cưỡng bức tập thể. Sau cảnh cưỡng bức điên loạn này, Nương đã mang thai. Đau đớn hơn, cô không hề biết ai trong số những kẻ cưỡng bức mình là cha của đứa trẻ.

Khi Cánh đồng bất tận công chiếu, diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc nhận được sự đánh giá cao của cả giới chuyên môn và khán giả khi cô chỉ cần sử dụng ánh mắt thất thần cũng đã đủ để lột tả được nội tâm giằng xé, đau đớn của nhân vật Nương. Cánh đồng bất tận mang đến cho Ninh Dương Lan Ngọc quá nhiều điều đặc biệt. Từ chỗ là diễn viên vô danh, cô đã vụt sáng rồi nhận về các giải thưởng lớn: Diễn viên chính phim truyện nhựa xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng 2010, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2011 và Nữ diễn viên điện ảnh tại Mai Vàng 2011.

Những tưởng sau dự án này, Lan Ngọc sẽ thăng tiến nhanh chóng, nào ngờ cô bất ngờ chững lại rồi rơi vào trạng thái trầm cảm vì chịu quá nhiều áp lực. Khi nói về giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, Lan Ngọc chia sẻ:

"Sau vai Nương, tôi chịu áp lực khủng khiếp. Vai diễn đó quá ấn tượng với mọi người nhưng lại là cái bóng mà tôi chật vật tìm cách vượt qua. Thời đó, phim chưa phát triển như bây giờ, cả điện ảnh lẫn truyền hình, không nhiều vai diễn hay để chọn lựa. Tôi không biết bước tiếp theo sẽ thế nào trong khi mọi người đặt quá nhiều hy vọng vào mình. Tôi đi sự kiện và được xếp ngồi cùng bàn với nhiều nghệ sĩ nhưng không ai nói với tôi lời nào. Tôi cũng không biết cách mở lời nên chỉ ngồi im. Tôi tự trách mình vụng về, nhạt nhẽo và nghĩ đó không phải là thế giới của mình. Sau đó, một thời gian dài tôi từ chối tham gia sự kiện".

Áp lực quanh Lan Ngọc chỉ cởi bỏ dần khi cô thay đổi chính mình. Đến 2014 - 2015, Lan Ngọc đóng các phim Vừa đi vừa khóc, Trúng số để tìm cơ hội làm lại từ đầu. Nhờ sự chăm chỉ và cái duyên phim ảnh hiếm có, Lan Ngọc đã thực sự chuyển mình thành công. Cô từng bước quay lại đường đua showbiz, tự tìm lối ra cho chính bản thân. Trong 2 năm này, nụ cười trên gương mặt Lan Ngọc đã thoải mái hơn.

2016 - 2020

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Lan Ngọc có những bước bứt phá nổi trội. Không còn sự yếu đuối rụt rè hay mất tự tin ở bản thân, Lan Ngọc tỏa sáng với hàng loạt dự án đình đám.

Chỉ tính riêng năm 2016, cô đã có 4 phim điện ảnh ra mắt là Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Phim trường ma, Găng tay đỏ và Nắng . Trong đó, Tấm Cám: Chuyện chưa kể khiến khán giả choáng ngợp vì chứng kiến một Lan Ngọc thật khác xuất hiện trên màn ảnh rộng. Chẳng phải Lan Ngọc hiền lành, ngọt ngào hay đóng dạng vai chính diện thông thường, Lan Ngọc ở Tấm Cám: Chuyện chưa kể là nàng Cám phản diện cực kỳ thâm hiểm, độc ác.

Sau đó, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục đóng Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3 và Cua lại vợ bầu. Điều thú vị là dự án nào cũng thành công về doanh thu. Cua lại vợ bầu (đóng cùng Trấn Thành - Anh Tú) còn thu về 191,8 tỷ đồng - trở thành phim điện ảnh Việt ăn khách nhất lịch sử mọi thời đại.

Hay như trong mùa phim chiếu Tết 2020, Lan Ngọc khuấy đảo phòng vé cùng Gái già lắm chiêu 3. Dự án dù vướng nhiều lùm xùm nhưng vẫn có doanh thu cao ngất ngưởng là hơn 160 tỷ đồng. Nhắc đến Lan Ngọc và phòng vé thời điểm này, chỉ toàn những con số đáng tự hào. 30 tuổi đạt nhiều giải thưởng giá trị, lại có phim trăm tỷ "bỏ túi" làm tin, liệu có bao nhiêu ngọc nữ làm được như Ninh Dương Lan Ngọc?

Ngoài phim ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc cũng là gương mặt truyền hình được khán giả yêu thích. Xuất phát từ những vai diễn truyền hình để nuôi dưỡng sự quen thuộc, Lan Ngọc bùng nổ với tính cách lầy lội trong Chạy đi chờ chi, Bảy Nụ cười xuân, Quý ông đại chiến, Người bí ẩn, Nhanh như chớp...

Sự thông tin, hài hước cùng khả năng ứng biến nhanh nhạy của Lan Ngọc được khán giả khen ngợi hết lời. Phủ sóng dày đặc từ điện ảnh tới truyền hình, Lan Ngọc nghiễm nhiên được xếp vào "chiếu trên sao hạng A" với loạt đàn anh, đàn chị đình đám.

Tuy nhiên, trong hành trình chinh phục này, Lan Ngọc cũng vướng vào không ít lùm xùm. Gần đây, cô đang đối mặt với làn sóng tẩy chay lan rộng đến từ các group antifan trên mạng xã hội. Để giữ vững vị trí ngọc nữ hàng đầu, Lan Ngọc cần tỉnh táo và cẩn trọng hơn nữa trong hành động và lời nói.

2010 - 2015

Diễm My 9X tham gia các hoạt động nghệ thuật từ khi mới 5 tuổi, tính đến nay cô đã có 25 năm sống cùng ánh đèn sân khấu. Bộ phim đầu tiên mà Diễm My 9X đóng là Bóng đêm cuộc tình. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án Đi qua lời nguyền, Trường xưa kỷ niệm, Đứng dậy sau cơn mê với vai trò diễn viên nhí. Vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu giúp Diễm My 9X được nhiều đạo diễn tin tưởng giao vai.

Suốt nhiều năm sau đó, Diễm My tiếp tục hoạt động trong các nhà thiếu nhi. Đến năm 2010, cô tham gia cuộc thi Người đẹp hoa anh đào và đã giành giải nhì. Năm 2010, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt nhưng chỉ đi đến vòng Chung kết.

Những năm từ 2010 - 2012, Diễm My đóng nhiều phim truyền hình, cô là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, Diễm My không được đánh giá cao, bởi các vai diễn của cô cứ đi theo mô típ quen thuộc, hết vai này đến vai kia nối tiếp nhau trôi qua, dấu ấn để lại chẳng được là bao.

Vào năm 2013, Diễm My bất ngờ tham gia phim Mỹ Nhân Kế cùng Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng, Ngọc Quyên. Vai diễn mà cô đảm nhận là Mai Thị, có cả cảnh ân ái nóng bỏng với Phạm Anh Khoa. Khi Mỹ Nhân Kế gây sốt, Diễm My đương nhiên cũng có tiếng thơm. Được đà xông lên, Diễm My đóng tiếp Váy hồng tầng 24, Tốc độ & Đường cong, Để mai tính 2, Kungfu Phở.

Công bằng mà nói, dự án của Diễm My không phải là quá dở nhưng nếu nói hay xuất sắc thì chưa đến tầm. Các phim như Tốc độ & Đường cong, Kungfu Phở bị chê khá nhiều bởi nội dung kém hấp dẫn, còn bản thân Diễm My cũng nhận chỉ trích: Chỉ có gương mặt đẹp, còn lại diễn vô hồn. Hoặc giả có nhẹ nhàng hơn thì khán giả cũng chê bai cô nhạt nhòa, không có điểm nhấn.

Suốt nhiều năm, Diễm My 9X cứ phải đối mặt với tên gọi "bình hoa di động" dù cô làm việc liên tục, chịu khó thay đổi hình ảnh, thay đổi cả tư duy làm nghề.

2016 - 2020

Trong vòng 5 năm trở lại đây, sự nghiệp của Diễm My khởi sắc hơn. Các phim Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu đều có doanh thu tốt khi mang ra phòng vé. Ống kính sát nhân tuy không nổi đình nổi đám nhưng vẫn được khen là phim có chất lượng nội dung tốt, diễn xuất đồng đều.

Đã có vị trí ở địa hạt điện ảnh, Diễm My 9X bắt đầu hành trình chuyển mình đầy chông gai. Cô tìm mọi cách bứt khỏi vòng an toàn, thay đổi cách nhìn của khán giả về mình. Năm 2020 đầy biến động lại là thời cơ để Diễm My thoát khỏi danh xưng "bình hoa di động".

Cô quyết định rời miền Nam để ra Bắc quay phim truyền hình Tình yêu và Tham vọng suốt 1 năm. Lúc đầu, ai cũng bất ngờ vì quyết định của Diễm My, bởi Tình yêu và Tham vọng quay suốt 1 năm, do lịch trình dày đặc nên Diễm My bỏ lỡ kế hoạch đóng nhiều phim điện ảnh. Thêm đó, việc 1 diễn viên chuyên trị vai nữ chính trong phim chiếu rạp lại dành cả năm trời quay phim truyền hình cũng khiến dư luận xôn xao. Chẳng ai biết Diễm My tính toán gì, người ta chỉ kháo nhau chắc là do Diễm My hết thời, ế show nên mới làm thế.

Nhưng lần tính toán này, Diễm My đã thành công. Tình yêu và Tham vọng gây sốt trên khung giờ Vàng VTV3, Diễm My có thêm nhiều cơ hội mới. Cô lọt vào danh sách đề của của các giải thưởng, thu về nhiều fan và xuất hiện trên các mặt báo suốt thời gian bộ phim phát sóng. 1 năm của Diễm My đổi lấy bộ phim ăn khách và nhiều chuyện tốt đẹp về sau, bước đi này quả là lợi đủ đường.

Thời điểm đóng Tình yêu và tham vọng, Diễm My cũng nhận về nhiều tranh cãi, khen chê, nhưng không thể phủ nhận chính những ồn ào đó lại khiến tên tuổi nữ diễn viên thăng hạng. Cô trở thành cái tên hot trên mạng xã hội, được truyền thông quan tâm nhiều hơn. Và phải khẳng định rằng, dù gây tranh cãi, nhưng không ai có thể phủ nhận được những nỗ lực, sự nghiêm túc làm nghề của Diễm My.

Nữ diễn viên được ngưỡng mộ bởi thái độ cầu thị, sẵn sàng đón nhận cả khen chê của khán giả. Diễn xuất của Diễm My cũng ngày càng được cải thiện. Cô diễn bằng mắt tốt hơn, đài từ kém thì sửa dần để hoàn thiện hơn... Ở tuổi 30, Diễm My vẫn miệt mài làm việc, chạy đua cùng các dự án. Thậm chí trong một bài phỏng vấn Diễm My từng thừa nhận cô là người không biết tận hưởng cuộc sống, chỉ biết lao đầu làm việc.

Diễm My 9X mang đến cảm giác cô biết rõ những gì mình có và luôn cố gắng thay đổi bản thân từng ngày. Không có chồng hỗ trợ trên con đường nghệ thuật như Nhã Phương, cũng không tiến nhanh tiến mạnh nhờ show thực tế như Ninh Dương Lan Ngọc song Diễm My vẫn chầm chậm đi theo cách rất riêng. Tuy chậm nhưng chắc chắn, đó là những gì có thể nói về Diễm My - nàng ngọc nữ 9X đa tài của màn ảnh Việt.