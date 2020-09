"Ngọc nữ" Kim So Hyun từng đóng phim kể về bi kịch bị bắt nạt đến mức tự tử: Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khiến khán giả xúc động mạnh mẽ

Trước khi làn sóng Hallyu phủ sóng trên toàn thế giới, phim Hàn thường khai thác chủ đề dễ “ngấm” là những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, sướt mướt. Nhưng càng về sau, các nhà làm phim xứ Hàn càng nới rộng giới hạn đề tài, mang đến những thước phim chân thực hơn về xã hội Hàn Quốc. Không còn quá tập trung vào tình yêu đôi lứa, các tác phẩm truyền hình nước này bắt đầu hé lộ nhiều góc khuất đen tối trong xã hội, đặc biệt là nạn bạo lực học đường, một trong những nguyên nhân khiến giới trẻ chọn con đường tự tử khi tuổi đời còn quá trẻ.

Nếu là "mọt" phim Hàn, chắc hẳn không ai xa lạ với bộ phim học đường đình đám School 2015: Who Are You. Không chỉ xoay quanh cuộc sống vương giả của những cậu ấm cô chiêu mà bộ phim này còn là phản ánh vấn nạn bạo lực học đường khiến nạn nhân phải nghĩ đến cái chết.

School 2015: Who Are You kể về hai chị em sinh đôi Eun Byeol và Eun Bi (đều do Kim So Hyun thủ vai) mồ côi cha mẹ, nhưng lại sống ở 2 trại trẻ mồ côi khác nhau. Về sau cô chị – Go Eun Byeol được nhận nuôi và được sống vô cùng đầy đủ, tràn đầy tình yêu thương của bố mẹ nuôi.

Trái ngược với cô chị gái Eun Byeol sống tại Seoul và được đi học tại ngôi trường giàu có thì cô em gái Eun Bi lại sống ở vùng quê nghèo hẻo lánh và có một cuộc sống thiếu túng, khó khăn. Việc không có bố mẹ và phải sống trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ đã khiến Eun Bi trở thành đối tượng bị nhóm nữ sinh do Kang So Young bắt nạt.

Không chỉ đánh đập, ném bột vào người hay đe dọa tâm lý, nhóm nữ sinh này còn bày mưu hãm hại và dùng thế lực của gia đình để ép Eun Bi phải bị đuổi khỏi trường khiến cô vô cùng ấm ức và nghĩ đến cái chết để giải thoát cho chính mình

Eun Bi là nạn nhân của bạo lực học đường đến mức phải tìm đến con đường tự tử.

Trong một lần đi thực tế đến vùng quê nơi Eun Bi đang sinh sống, Eun Byeol đã thấy em gái mình đang nhảy xuống sông tự tử. Chính vì vậy, Eun Byeol lao xuống cứu lấy Eun Bi và cả hai bắt đầu trao đổi thân phận. Eun Bi được người mẹ nuôi của Eun Byeol đón về nhà ở Seoul trong tình trạng mất trí nhớ. Tại đây, cô đã được bắt đầu một cuộc sống mới với một ngôi trường mới và những người bạn luôn yêu thương mình.

Trớ trêu thay, ác nữ Kang So Young lại vô tình chuyển đến Seoul và theo học cùng lớp với Eun Bi trước đó. Vốn đã có hiềm khích từ nhiều năm trước, thế nên So Young luôn cố gắng tìm cách để tiết lộ danh tính thật sự của Eun Bi nhằm cô lập cô với bạn bè trong lớp. Tuy nhiên So Young đâu biết đó lại là Eun Byeol.

Tất nhiên việc liên tục bị khiêu chiến cũng dẫn đến hệ quả là Eun Byeol phải đứng ra thay em gái trừng trị Kang So Young sau những việc làm mà cô nữ sinh trời hành này gây ra: "Em gái tôi suýt chết là do cậu, nó còn là một người bạn của tôi nữa đấy. Cậu còn dám đem nó ra để đùa với tôi à? Tôi không có hứng thú với mấy cái trò mèo của cậu nên lúc tôi còn tử tế thì hãy biến đi nơi khác. Nếu không làm được gì khác thì biến đi", "Tôi giẫm lên đồ của cậu, cậu có đau không? Bây giờ cậu muốn giết tôi lắm chứ gì? Cậu nghĩ tôi sẽ như thế nào nếu như cậu suốt ngày giẫm đạp lên em gái tôi?".

Chân dung ác nữ Kang So Young luôn tìm mọi cách để hại Eun Bi.

Khác hẳn Eun Bi luôn cam chịu mọi thứ, Eun Byeol lại là người vô cùng mạnh mẽ, chống trả sự ngỗ ngược của Kang So Young.

Mãi đến tập 13, khi Eun Bi lấy lại được trí nhớ, khán giả mới phần nào hiểu được nguyên nhân khiến Eun Byeol hoán đổi thân phận là vì cô muốn em gái của mình có một cuộc sống đủ đầy như cô, bởi trước đó Eun Bi đã chịu quá nhiều đau khổ, áp bức đến mức phải gieo mình xuống sông để tự tử. Nghe những lời này từ người chị gái, Eun Bi chỉ biết òa khóc bởi chỉnh lúc này cô mới cảm nhận được tình thương của người chị, và biết được cuộc sống đối với cô vẫn còn nhiều điều ý nghĩa chứ không hẳn chỉ là một màu đen tối: "Em cảm ơn chị đã cứu em, càng biết ơn hơn khi chị vẫn còn sống và quay trở về".

Từ một cô nữ sinh yếu mềm, chỉ biết nghĩ đến cái chết để giải thoát, cuối cùng Eun Bi đã dám đối diện với Kang So Young. Trong tập cuối của bộ phim, hẳn là đoạn kết khiến người xem hả hê nhất khi Kang So Young đã bị Eun Bi đánh cho một trận đến mức phải bật khóc xin tha thứ.

Kang So Young bật khóc sau khi Eun Bi đứng dậy chống trả lại.

School 2015: Who Are You sở hữu đoạn kết khá "hiền" so với kỳ vọng của khán giả khi nhân vật phản diện chỉ bị trừng trị rất "nhẹ nhàng" xen lẫn với màn đe dọa rằng sẽ không bỏ qua nếu còn tiếp tục thích bạo lực học đường. Tuy nhiên đây vẫn là một bộ phim đáng xem, phản ánh đúng thực trạng đáng báo động hiện nay của một bộ phận giới trẻ thích thể hiện, dùng thế lực để ăn hiếp kẻ yếu.

Ngoài ra, bộ phim cũng mang đến một thông điệp vô cùng ý nghĩa đó là hãy sống tích cực, lạc quan và phải biết đứng dậy sau mỗi biến cố xảy đến bởi tự tử không phải là cách giải quyết, mà nó còn mang đến cho người thân một hệ lụy đau buồn đó là những tổn thương không bao giờ vơi.

Eun Bi chọn cái chết để giải quyết nhưng Eun Byeol đã cứu cô và vực dậy lẽ sống. Để rồi sau những biến cố, Eun Bi mới nhận ra rằng cuộc sống đối với cô vẫn còn vô vàn những điều ý nghĩa, chưa kể cô còn có một tình yêu đẹp của anh chàng Yi Ahn điển trai.

Kim So Hyun cũng có màn thể hiện xuất sắc trong School 2015: Who Are You. Mặc dù đảm nhận 2 nhân vật có tính cách trái ngược nhưng Kim So Hyun vẫn chứng tỏ diễn xuất dày dạn kinh nghiệm hoàn toàn trái ngược với tuổi đời của cô nàng.

Để thể hiện hai nhân vật với tính cách khác biệt hoàn toàn như Go Eun Byul và Lee Eun Bi, Kim So Hyun đã sử dụng "vũ khí bí mật" giúp cô chinh phục hoàn toàn khán giả - diễn xuất ánh mắt, khiến cho người xem có sự phân định rõ ràng giữa 2 nhân vật dù ngoại hình giống hệt nhau.