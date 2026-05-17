"Ngọc nữ độc thân" đắt giá nhất showbiz: Visual 17 năm bất bại, style U35 sành điệu khối gái trẻ chào thua
Mỹ nhân đẹp nhất nhì Thái Lan lúc nào cũng khiến dân tình mê mẩn bởi visual ngọt ngào cùng phong cách thời trang ngày càng cuốn hút.
Sau chuyện tình với Nine Naphat khép lại vào giữa năm 2024, Baifern Pimchanok hiện vẫn độc thân nhưng sức hút chưa từng giảm nhiệt. Trái lại, nữ diễn viên ngày càng được nhắc đến như hình mẫu “quý cô độc thân đắt giá” của showbiz Thái nhờ nhan sắc gần như không thay đổi suốt nhiều năm cùng khí chất ngày càng cuốn hút.
Không còn gắn với hình ảnh ngọt ngào của những vai diễn thanh xuân ngày trước, Baifern hiện tại mang vẻ đẹp trưởng thành, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng rất riêng. Sau 17 năm hoạt động, visual của cô vẫn được xem là một trong những “tượng đài nhan sắc” khó thay thế của màn ảnh Thái. Đặc biệt, điều khiến công chúng ngày càng mê Baifern không chỉ nằm ở gương mặt đẹp mà còn ở gu thời trang ngày càng ổn định và có màu sắc riêng.
Baifern giữ vững sức hút với visual ngọt ngào cùng style sành điệu, trendy. Người đẹp thường chuộng những outfit nữ tính, thanh lịch, giúp tổng thể trông cuốn hút mà không tạo cảm giác bánh bèo quá đà. Mỹ nhân sinh năm 1992 từ lâu đã được xem là hình mẫu mặc đẹp của nhiều chị em nhờ gu thời trang dễ ứng dụng nhưng vẫn nổi bật, cuốn hút.
Nếu đang tìm cảm hứng diện váy áo xinh xắn cho mùa hè này, loạt outfit của Baifern chắc chắn là những gợi ý đáng tham khảo.
Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây
Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây
Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây
Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây