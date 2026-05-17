Sau chuyện tình với Nine Naphat khép lại vào giữa năm 2024, Baifern Pimchanok hiện vẫn độc thân nhưng sức hút chưa từng giảm nhiệt. Trái lại, nữ diễn viên ngày càng được nhắc đến như hình mẫu “quý cô độc thân đắt giá” của showbiz Thái nhờ nhan sắc gần như không thay đổi suốt nhiều năm cùng khí chất ngày càng cuốn hút.

Không còn gắn với hình ảnh ngọt ngào của những vai diễn thanh xuân ngày trước, Baifern hiện tại mang vẻ đẹp trưởng thành, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng rất riêng. Sau 17 năm hoạt động, visual của cô vẫn được xem là một trong những “tượng đài nhan sắc” khó thay thế của màn ảnh Thái. Đặc biệt, điều khiến công chúng ngày càng mê Baifern không chỉ nằm ở gương mặt đẹp mà còn ở gu thời trang ngày càng ổn định và có màu sắc riêng.

Baifern giữ vững sức hút với visual ngọt ngào cùng style sành điệu, trendy. Người đẹp thường chuộng những outfit nữ tính, thanh lịch, giúp tổng thể trông cuốn hút mà không tạo cảm giác bánh bèo quá đà. Mỹ nhân sinh năm 1992 từ lâu đã được xem là hình mẫu mặc đẹp của nhiều chị em nhờ gu thời trang dễ ứng dụng nhưng vẫn nổi bật, cuốn hút.

Nếu đang tìm cảm hứng diện váy áo xinh xắn cho mùa hè này, loạt outfit của Baifern chắc chắn là những gợi ý đáng tham khảo.

Baifern xinh mê mẩn khi diện mẫu váy hai dây màu hồng pastel ngọt ngào. Thiết kế ôm nhẹ tôn dáng kết hợp chi tiết bèo mềm mại giúp tổng thể trông vừa nữ tính vừa toát nét sang chảnh. Phần vạt quấn quanh cổ đính hoa là điểm nhấn hút mắt, giúp outfit càng thêm bay bổng và mềm mại

Một chiếc đầm ngắn dáng ôm với thiết kế cúp ngực giúp Baifern khoe trọn bờ vai và vóc dáng mảnh mai. Outfit mang đến vẻ ngoài vừa gợi cảm vừa ngọt ngào nhờ gam màu kem nhẹ nhàng cùng chi tiết tua rua độc đáo ở phần ngực, tổng thể trông nổi bật nhưng không hề sến súa

Đầm lụa đang là hot trend được hội gái xinh lăng xê nhiệt tình và Baifern cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Cô diện thiết kế đầm hai dây dáng dài bằng chất liệu satin mềm mại, ôm nhẹ cơ thể, mang đến cảm giác vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Điểm nhấn nằm ở chi tiết ren xuyên suốt phần ngực và tà váy, giúp tổng thể thêm phần nữ tính và sang chảnh

Baifern mang đến cảm giác nhẹ nhàng đúng chuẩn “nàng thơ mùa hè” với mẫu váy hoa nhí dáng ngắn tông trắng kem. Thiết kế cổ chữ V cùng phom ôm nhẹ giúp tổng thể vừa thanh thoát vừa tôn dáng mà không cần quá cầu kỳ. Người đẹp khéo kết hợp cùng giày bệt mũi vuông, tạo nên outfit đơn giản nhưng cuốn hút, rất phù hợp để dạo phố hoặc đi cafe cuối tuần

