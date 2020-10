"Ngọc nữ" của Lee Dong Wook: Từng béo tròn nhưng cuối cùng vẫn thon thả gợi cảm nhờ duy trì uống 1 loại nước mỗi tối và 6 tip giữ dáng hiệu nghiệm

"Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly" phim mới của mỹ nam Lee Dong Wook đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng mến mộ. Bên cạnh sự trở lại của Kim Bum hay "thần chết" Lee Dong Wook thì nữ chính Ji Ah (do Jo Bo Ah đảm nhận) trong phim cũng là một nhan sắc không thể xem nhẹ. Đồng hành cũng 2 mỹ nam của điện ảnh Hàn, Jo Bo Ah chứng tỏ khả năng diễn xuất và nhan sắc tự nhiên xinh đẹp trong mọi khung hình.

Dù kinh nghiệm diễn xuất và độ phủ sóng chưa nhiều nhưng không vì thế mà hình ảnh của Jo Bo Ah mờ nhạt trước 2 nam chính của phim. Jo Bo Ah nổi tiếng là nữ diễn viên hiếm hoi có nhan sắc đẹp tự nhiên không chỉnh sửa với sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt to tròn long lanh. Và đặc biệt làn da và vóc dáng của cô đúng là niềm ao ước của nhiều cô nàng tuổi 30.

Cận cảnh làm da mịn màng không tỳ vết của Jo Bo Ah, tuy mắt cô có quầng thâm nhưng không thể phủ nhận da cô quá đẹp so với tuổi 30 của mình.

Jo Bo Ah luôn xinh đẹp trong mọi khung hình dù chỉ make up nhẹ nhàng hay là những khi lên bìa tạp chí.

Để có làn da căng mịn như vậy, Jo Bo Ah tập trung 3 bước quan trọng trong quá trình skin care mỗi ngày.

#1. Da của Jo Bo Ah rất khô nên cô luôn dưỡng ẩm đầy đủ và kỹ lưỡng trước khi trang điểm

Để có được làn da mịn màng không gợn lỗ chân lông, ngoài việc tẩy trang và làm sạch cơ bản nhất, Jo Bo Ah tự nhận da mình rất khô nên cô rất chú trọng đến việc dưỡng ẩm. Đặc biệt cô luôn dưỡng ẩm đầy đủ trước khi trang điểm, cô sẽ xịt nhiều loại xịt dưỡng ẩm để giúp lớp trang điểm bền lâu hơn, và cô chỉ chuyên dùng các sản phẩm make up có dưỡng ẩm để đảm bảo duy trì độ ẩm cho làn da của mình.

#2. Mắt dễ bị thâm, nên Jo Bo Ah luôn nhớ dưỡng mắt đầy đủ

Vốn sở hữu đôi mắt to tròn và rất thích cười, Jo Bo Ah rất chú trọng đến việc chăm sóc đôi mắt hàng ngày. Ngoài việc thường xuyên thoa kem dưỡng mắt để duy trì độ săn chắc và tươi sáng cho vùng da quanh mắt, Jo Bo Ah còn thoa kem dưỡng ẩm lên vùng nếp nhăn khóe mũi để duy trì độ ẩm, làm đầy nếp nhăn cho phần đuôi mắt.

#3. Nền da của Jo Bo Ah không trắng sáng nên cô chăm chỉ chống nắng và dưỡng trắng da

Jo Bo Ah cũng bộc bạch làn da của cô không được trắng nên cô sẽ chăm chỉ làm sáng và chống nắng cho da. Sau khi rửa mặt, cô sẽ thoa luôn tinh chất vitamin C để loại bỏ kịp thời những vết thâm nám của tuổi tác. Khi trang điểm, Jo Bo Ah cũng sẽ thoa kem chống nắng trước sau đó lại phủ một lớp xịt khoáng lên da để giữ lớp chống nắng và make up bền lâu hơn trên làn da của cô.

Không chỉ sở hữu nhan sắc đẹp tự nhiên, Jo Bo Ah còn có vóc dáng chuẩn chỉnh với đôi chân nuột nà đẹp nhất nhì Kbiz. Nhưng hồi mới gia nhập làng giải trí, Jo Bo Ah lại có thân hình béo tròn đầy đặn, nhờ những tip quan trọng trong việc giảm cân giữ dáng mà cô mới có được vóc dáng hoàn hảo như ngày hôm nay.

#1. Luôn uống một cốc nước detox vào buổi sáng

Jo Bo Ah từng chia sẻ thực đơn làm đẹp của cô trong chương trình làm đẹp Get It Beauty. Mỗi sáng, cô sẽ làm nước ép hoa quả để detox da và vóc dáng. Cô bắt đầu buổi sáng bằng cốc nước khoáng có canh và bổ sung đá viên làm từ nước ép nguyên chất của táo, cà rốt, nước ép cần tây và các loại rau củ quả khác. Vitamin C không chỉ chứa ít calo mà còn có tác dụng làm sáng da và chống lão hóa rất tốt cho vóc dáng và làn da của mọi phụ nữ.

#2. Uống một cốc nước chanh ấm vào buổi tối trước khi đi ngủ

Trước khi đi ngủ, Jo Bo Ah sẽ uống một cốc nước chanh ấm, một mặt để bổ sung vitamin C, mặt khác nó còn giúp cân bằng độ pH và kích thích trao đổi chất của cơ thể, vòng 2 cũng không còn tích mỡ thừa gây béo bụng, đây là tip mà Jo Bo Ah khuyên các chị em nên thực hiện mỗi tối. Nhờ vậy mà Jo Bo Ah giảm cân nhanh chóng và có được vóc dáng thon thả gọn gàng là niềm ao ước của mọi cô gái.

#3. Tập Yoga dây (Yoga trên không)

Để giữ dáng, bài tập phổ biến nhất của Jo Bo Ah là yoga trên không, vì bộ môn này cần sử dụng các cơ của toàn bộ cơ thể nên có thể loại bỏ toàn bộ mỡ thừa, đặc biệt là bắp tay, vai, lưng và vòng 2. Thông qua các bài tập kéo căng khác nhau, Yoga trên không có thể tăng khả năng phối hợp và sự linh hoạt của cơ thể, giúp cơ thể dẻo dai mềm mại và 3 vòng trở nên săn chắc gọn gàng hơn nhiều so với trước kia.

Nguồn: Harpersbazaar