"Ngọc nữ Bolero" Tố My kể chuyện giúp em trai chuyển giới ngập nước mắt

Tối 17/12, "Ngọc nữ Bolero" Tố My chính thức ra mắt MV "Em mình ơi" với nội dung lấy đi nhiều nước mắt của khán giả khi đề cập đến câu chuyện về người chuyển giới.

Tố My phát hành MV Em mình ơi

Ca khúc có giai điệu vô cùng da diết, được chính Tố My đặt hàng nhạc sĩ Hamlet Trương sáng tác. Tố My cho biết ngay khi nghe bản demo, cô đã rất ưng ý và quyết tâm đầu tư thực hiện MV cho ca khúc này dù bản thân cũng gặp bị ảnh hưởng nhiều về kinh tế do dịch bệnh.

Nội dung MV kể về 2 chị em sinh đôi ở một vùng quê, từ nhỏ đã mất mẹ, ba thì cưới người khác. Người em tuy sinh ra trong hình hài nam giới nhưng lại mang tâm hồn nữ nhi. Khi phát hiện điều này, cha mẹ thì đánh đập, hàng xóm kỳ thị, chỉ có người chị là hết lòng yêu thương, bảo bọc em.

Sau nhiều lần bị hành hạ, hai chị em quyết định bỏ nhà lên Sài Gòn, sống nương tựa nhau và dành dụm tiền để người em trai thực hiện ước mơ sống đúng với giới tính của mình. Một ngày nọ, người chị phát hiện mình bị suy tim giai đoạn cuối. Biết mình không còn sống được bao lâu, cô quyết định đi bán thận để có tiền cho em trai chuyển giới.

Nói về việc đưa câu chuyện về người chuyển giới vào MV, Tố My cho biết cô có khá nhiều bạn bè trong giới LGBT nên có sự đồng cảm với họ. Thông qua MV này, nữ ca sĩ mong rằng ai cũng sẽ được sống đúng với bản thân và có được hạnh phúc cho riêng mình.

Tố My chia sẻ: "My từng gặp nhiều người trong giới LGBT, tuy họ rất thành công ngoài xã hội nhưng trong lòng vẫn chất chứa nỗi niềm riêng. My nghĩ mỗi người khi sinh ra không ai được lựa chọn cha mẹ hay giới tính, có những người sinh ra trong hình hài nam giới nhưng lại mang tâm hồn nữ giới và ngược lại. Y học tiên tiến đã công nhận điều này nhưng vẫn còn một bộ phận kỳ thị, khiến cho họ bị tổn thương. Khi đề cập đến LGBT, My chắc chắn rằng sẽ có nhiều phản hồi nhưng thông qua MV, My muốn bày tỏ sự sẻ chia, ủng hộ những người trong giới LGBT được sống đúng với chính mình và có được hạnh phúc thật sự".