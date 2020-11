Ngọc Lan cảm động trước câu chuyện tình yêu giữa đời thường của vợ chồng bác xe ôm nghèo

Tập phát sóng tuần này, nữ diễn viên Ngọc Lan và chương trình Ngày May Mắn tiếp tục đồng hành cùng gia đình bác xe ôm nghèo Lâm Tấn Phát cùng hành trình mang lại ánh sáng cho người vợ ốm yếu mang nhiều căn bệnh trong người.

Không chỉ có sự vượt khó, vươn lên, câu chuyện "tình yêu cổ tích" giữa đời thường của vợ chồng bác xe ôm đã khiến Ngọc Lan vô cùng xúc động. Mở đầu tập phát sóng là hình ảnh Ngọc Lan tiếp tục cùng chú Phát đi tìm mua những món quà dành tặng cho vợ và con trai bị tâm thần bẩm sinh. Nhờ sự hài hước, duyên dáng của mình và sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con tiểu thương ở chợ, diễn viên Ngọc Lan đã giúp chú Phát thực hiện mong muốn từ bao lâu nay là có được món quà dành tặng cho gia đình.

Tham gia bán buôn ngoài chợ, Ngọc Lan chia sẻ: "Từ trước giờ Lan chưa bao giờ đứng trước đám đông hát nhiều và sung như vậy, chưa bao giờ mà mình "lỳ mặt" đi xin tiền mọi người vậy luôn, nhưng thật sự Lan cảm thấy mình rất là vui, rất là hạnh phúc khi mình được làm công việc này".

Trở về nhà sau khi trao tặng những món quà, Ngọc Lan nhiệt tình quan tâm và thăm hỏi gia đình chú Lâm Tấn Phát, qua đó câu chuyện tình yêu cảm động của nhân vật cũng được chia sẻ khiến Ngọc Lan không khỏi xúc động, chia sẻ "Con rất ngưỡng mộ tình yêu của cô chú dành cho nhau. Chắc cô đã dành tình yêu mãnh liệt lắm cho chú thì cô và chú mới có thể nương tựa nhau đến giờ phút này. Con cảm thấy rất may mắn khi có thể đồng hành cùng chương trình".

Song song đó, Ngọc Lan còn trao tặng vợ bác xe ôm suất mổ mắt miễn phí giúp thực hiện ước mơ sáng mắt khiến gia đình nhân vật không khỏi vui sướng và xúc động.

Khép lại hành trình lần này, Ngày May Mắn tiếp tục đồng hành cùng các mảnh đời bất hạnh với mong muốn giúp đỡ, chia sẻ và loa tỏa sự yêu thương. Với hi vọng "Trao đi may mắn, nhận lại nụ cười", Ngày May Mắn - chương trình thực tế đầy nhân văn và cảm xúc sẽ luôn là cầu nối vững chắc để đem yêu thương lan tỏa đến mọi người.

Ngọc Lan giúp vợ bác xe ôm nghèo chữa lành đôi mắt.

Ngày May Mắn được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trên HTV7 và YouTube T Production.