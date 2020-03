Ngộc độc vì tự chế biến và ăn con so biển sau 2 giờ

Thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, vừa ghi nhận tiếp nhận người bệnh Đỗ Văn Bính 40 tuổi, trú tại Lập Đông - Minh Thành - Quảng Yên nhập viện do ngộ độc sau khi ăn so biển.

Theo gia đình cho biết, người bệnh trước đó tại gia đình có tự chế biến và ăn con so biển. Sau ăn khoảng 2-3 tiếng, người bệnh thấy xuất hiện tê lưỡi, mệt mỏi, nôn nhiều, lơ mơ. Gia đình đã lập tức đưa người bệnh đi cấp cứu.

Sức khỏe người bệnh hiện ổn định.

Ngay khi nhập viện các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành rửa dạ dày, sử dụng than hoạt tính kết hợp với truyền dịch, dùng thuốc tăng cường chuyển hóa chất độc. Hiện sau 2 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, các chỉ số bình thường và có thể xuất viện trong 1 ngày tới.



Theo Bs. Vũ Công Quân Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, rất may mắn cho người bệnh là ăn với lượng ít và đã nôn ra được một phần thức ăn và đã được cấp cứu kịp thời, nhờ vậy mà người bệnh không rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không ảnh hưởng đến tính mạng. Cũng theo bác sĩ, tại bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp người bệnh nhập viện do ăn con so biển. Đã có những người rơi vào trạng thái hôn mê sâu, phải tiến hành thở máy, lọc máu liên tục, thậm chí là tử vong.

Con so biển có hình thức bên ngoài rất dễ nhầm với sam biển. Chất độc giết người trong loài so biển là Tetrodotoxin, một chất cực độc giống độc tố của cá nóc. Tuy đã được cảnh báo rất nhiều lần và cũng có nhiều trường hợp ngộ độc dẫn đến tử vong do ăn con so biển. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người vì tâm lý chủ quan vẫn ăn các thực phẩm chế biến từ con so gây ra những hậu quả khôn lường.

BS. Vũ Công Quân khuyến cáo người dân, không ăn các thực phẩm chế biến từ con so biển để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, gây nguy hiểm tới tính mạng.