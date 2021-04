Ngoài “thiên thần Victoria's Secret”, Nathan Lee có mối quan hệ thế nào với “hoàng tử Kpop” đình đám một thời mà hẹn nhau hội ngộ thế này?

Mới đây nhất, một số cư dân mạng đã "đào mộ" lại mối quan hệ thân thiết giữa Nathan Lee và "hoàng tử Kpop" Lee Ji Hoon. Lee Ji Hoon từng được gọi với danh xưng "hoàng tử Kpop" khi là một trong những thần tượng đời đầu của làng nhạc Hàn.

Cư dân mạng cũng đưa ra dẫn chứng cho mối quan hệ thân thiết giữa Nathan Lee và Lee Ji Hoon. Theo đó, cả hai vẫn tương tác qua trang cá nhân. Nam tài tử xứ Hàn thường xuyên "like" và bình luận dưới mỗi bài đăng của Nathan Lee.

Nathan Lee từng chia sẻ clip Lee Ji Hoon gửi lời chào tới anh.

Lee Ji Hoon cũng thường xuyên tương tác với Nathan Lee trên trang cá nhân.

Liên lạc với phía tài tử Lee Ji Hoon, người này cho biết, "hoàng tử Kpop" rất yêu mến và ngưỡng mộ tài năng của Nathan Lee. Đại diện của Lee Ji Hoon cũng cho biết, anh sẽ sớm tới Việt Nam để thăm Nathan Lee trong năm nay.

Sinh năm 1979, Lee Ji Hoon bắt đầu thành danh chỉ sau một đêm nhờ ca khúc "Why Heaven" vào năm 1996 khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Sau đó, Lee Ji Hoon theo đuổi con đường âm nhạc và được mệnh danh là "hoàng tử Kpop".

Lee Ji Hoon trong phim "You Are My Destiny" bên cạnh Yoona (SNSD).

Tiếp đó, nam ca sĩ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và được công chúng chú ý qua loạt phim truyền hình đình đám như: Wonderful Life, New Heart, You Are My Destiny…