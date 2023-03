Ngoài kem chống nắng, "đồ nghề" chăm da mùa hè nhất định không được thiếu 4 món quan trọng này

Vào mùa hè, da của chúng ta sẽ phải hứng chịu nhiều tác động xấu từ môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự tươi trẻ của làn da. Nếu chỉ sử dụng kem chống nắng thì chưa đủ, bởi da vẫn cần được cung cấp các dưỡng chất cần thiết, cũng như được hỗ trợ loại bỏ cặn bã, bụi bẩn,... trên bề mặt và sâu bên dưới da. Chính vì vậy, chị em nên kết nạp thêm 4 thành viên nữa trong công cuộc dưỡng da mùa hè để bảo vệ diện mạo tươi tắn, trẻ trung của mình theo thời gian.

1. Kem dưỡng da kết cấu mỏng nhẹ

Vào mùa hè, làn da sẽ có xu hướng ẩm hơn nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải ngưng sử dụng các loại kem dưỡng ẩm. Nên nhớ, kem dưỡng ẩm là món đồ skincare mà chị em luôn phải sử dụng trong bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn các sản phẩm dưỡng ẩm "nặng đô" vào mùa đông, bạn nên lựa chọn kem dưỡng có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và dưỡng ẩm đủ để tránh tình trạng bức bí xảy ra.

Theo các chuyên gia da liễu, kem dưỡng dành cho mùa hè nên có kết cấu dạng gel hoặc dạng sữa. Thành phần nên có bên trong là hyaluronic acid với công dụng hút ẩm, ngoài ra cũng không được chứa dầu để giảm nguy cơ phát sinh mụn trứng cá.

Gợi ý shopping:

Kem dưỡng ẩm Neutrogena Hydro Boost Water Gel

Nơi mua: Guardian Giá: 370k

Kiehls Calendula Serum Infused Water Cream

Nơi mua: Kiehl's Giá: 1,3 triệu

Mặt nạ đất sét

Sản phẩm tiếp theo nên được thêm vào chu trình skincare mùa hè của bạn chính là mặt nạ đất sét. Đây được coi là phương pháp "detox" hiệu quả giúp da có thời gian thư giãn và nghỉ ngơi. Nói về công dụng của mặt nạ đất sét thì quá đỗi tuyệt vời. Chúng có công dụng hút bụi bẩn sâu bên dưới da, đồng thời loại bỏ các lớp da chết sần sùi, se khít lỗ chân lông, hút dầu nhờn để trả lại vẻ rạng rỡ và tươi sáng. Mặt nạ đất sét cũng được khuyên sử dụng cho các trường hợp da mụn vì sẽ hỗ trợ làm khô cồi mụn và ngăn ngừa mụn phát sinh.

Gợi ý shopping:

RE:P Bio Fresh Mask With Real Calming Herbs

Nơi mua: Boshop Giá: 399k

Sulwhasoo Herbal Clay Purifying Mask

Nơi mua: Sulwhasoo Giá: 1,1 triệu

Xịt cấp ẩm

Thời tiết mùa hè vô cùng nóng nực vì vậy sử dụng xịt cấp ẩm chính là cách giúp da "giải nhiệt" cũng như bổ sung độ ẩm cần thiết. Trên thị trường có rất nhiều loại xịt cấp ẩm, chị em nên ưu tiên các sản phẩm chứa thành phần glycerin và hyaluronic acid vì chúng sẽ giúp hút độ ẩm từ không khí để da mềm mịn, ẩm mượt trong nhiều giờ đồng hồ.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Wowmart Giá khoảng: 350k

Nơi mua: Lixi Box Giá: 439k

Serum vitamin C

Thường xuyên chịu ảnh hưởng từ môi trường cũng như ánh nắng mặt trời, làn da của chị em rất dễ bị sạm và tối màu. Chính vì vậy, bạn nhất định phải tăng liều lượng vitamin C cho làn da vào mùa hè. Các sản phẩm có chứa vitamin C sẽ giúp làm sáng, làm đều màu, làm mịn, mờ vết thâm và kích thích sản sinh collagen để trẻ hoá và tăng độ đàn hồi cho da. Không chỉ sử dụng vitamin C vào ban ngày mà các chuyên gia cũng khuyên chị em sử dụng thành phần này vào ban đêm để nhân đôi lợi ích chống oxy hoá cho da.

Gợi ý shopping:

La Roche Posay Pure Vitamin C10

Nơi mua: La Roche-Posay Giá: 1,1 triệu

Paula's Choice 15% Vitamin C Resist C15 Super Booster

Nơi mua: Pauls's Choice Giá: 1,6 triệu

Ảnh: Pinterest