Ngoài học phí nửa tỷ đồng, các trường Quốc tế còn yêu cầu đóng phí "giữ chỗ" không hoàn lại: Có trường lên tới 47,2 triệu đồng

Khi xác định cho con học tại các trường Quốc tế hoặc trường có yếu tố nước ngoài, cha mẹ đã phải chuẩn bị khoản tài chính vững vàng để đóng tiền cho con từ lần đầu đi đăng ký cho đến tiền phải nộp hàng kỳ, hàng năm. Ngoài tiền học phí từ vài trăm triệu đồng đến hơn nửa tỷ đồng, tiền ăn, tiền xe đưa đón vài chục triệu đồng thì các trường Quốc tế còn có thêm khoản phí... giữ chỗ.

Tùy theo mỗi trường có những tên gọi khác nhau như phí ghi danh, phí đặt cọc, phí giữ chỗ, phí giữ suất học... Tuy nhiên, đây là khoản phí mà hệ thống trường ngoài công lập tiến hành thu của phụ huynh để giữ chỗ cho con có suất học tại trường.

Nếu như các trường tư thục học phí tầm trung có phí giữ chỗ từ 1-10 triệu thì ở các trường Quốc tế, trường mang yếu tố nước ngoài sẽ lên tới 20 triệu đồng, thậm chí có trường là 47,2 triệu đồng.

Trường Horizon có mức học phí từ 200-379 triệu đồng/năm/học sinh với 2 địa điểm ở Hà Nội, TP.HCM. Theo thông báo từ trường, phí nhập học áp dụng với học sinh mới và không hoàn lại là 25 triệu đồng. Ngoài ra còn có phí kiểm tra đầu vào 1,2 triệu đồng/học sinh.

Sau khi được nhận học, phụ huynh sẽ đóng khoản phí nhập học và đóng 1 lần trong suốt thời gian học tại trường. Ngoài ra, phụ huynh đóng thêm khoản phí đặt cọc 21 triệu đồng/năm cùng với học phí. Nếu thanh toán theo kỳ thì phí đặt cọc là 30 triệu đồng/năm. Đây là khoản tiền sẽ đóng mỗi năm.

Trường Quốc tế Việt Úc (VAS), ngoài phí ghi danh đóng lần đầu thì mỗi năm phụ huynh phải đóng phí giữ chỗ 20 triệu đồng/năm vào thời điểm đóng học phần 4 của năm học trước.

Trường mẫu giáo Quốc tế Kinderworld có mức học phí là 238 triệu đồng/năm cũng thông báo mức phí ghi danh là 6,45 triệu đồng/học sinh. Đây là khoản phí không hoàn lại. Ngoài ra, phụ huynh còn đóng phí đặt cọc của trường là 20 triệu đồng cho mỗi năm học.

Trường Quốc tế Singapore công khai mức phí kiểm tra đầu vào là 2,94 triệu đồng/học sinh, phí ghi danh 21,5 triệu đồng/học sinh và phí đặt cọc là 15 triệu đồng/năm. Phí ghi danh sẽ không hoàn trả cho phụ huynh và phí đặt cọc sẽ phải đóng theo năm.

Được biết, học phí của trường dao động từ 300-500 triệu đồng/năm tùy theo từng lớp học.

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS) ghi nhận có mức học phí từ lớp 1-10 dao động từ 458-526 triệu đồng/năm.

Phí đăng ký tuyển sinh của trường là 2,25-4,5 triệu đồng cho mỗi học sinh nhập học, không hoàn lại. Phí giữ chỗ là 25 triệu đồng cho mỗi học sinh đăng ký chương trình quốc tế và 15 triệu đồng cho mỗi học sinh đăng ký chương trình song ngữ. Phí giữ chỗ là chi phí được thanh toán khi VFIS chấp nhận việc đăng ký nhập học của học sinh.

Tất cả các học sinh phải thanh toán khoản tiền giữ chỗ. Khoản thanh toán này được cho là đảm bảo việc nhập học của học sinh tại trường. Khoản phí giữ chỗ sẽ được trừ vào lần thanh toán học phí đầu tiên tại trường.

Học sinh mới sẽ đóng phí này trong vòng 14 ngày sau khi nhận được thư mời học từ nhà trường để đảm bảo chắc chắn có suất học tại trường. Trường hợp phụ huynh đóng phí giữ chỗ nhưng sau đó không có nguyện vọng cho con học tại trường thì phí giữ chỗ sẽ không được hoàn lại.

Tại Trường Quốc tế Canada (CIS) có mức học phí từ 281-653 triệu đồng/năm. Khi con nhập học, cha mẹ phải đóng khoản phí kiểm tra đầu vào 1,1-2,2 triệu đồng/học sinh. Sau đó, phụ huynh đóng phí nhập học cho con. Ở cấp mẫu giáo, phí nhập học là 33 triệu đồng/học sinh và phải thanh toán trong vòng 3 ngày khi trường thông báo chấp nhận.

Ngoài ra trường còn có phí giữ suất học là 20 triệu đồng/năm. Các khoản phí sẽ được đóng luôn đầu năm và không hoàn lại.

Theo biểu phí năm 2019-2020, Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) có mức học phí dao động từ 203-490 triệu đồng/năm.

Ngoài tiền học phí, tiền ăn uống, xe đưa đón, tiền đồng phục, sách vở, ngoại khóa... trường còn yêu cầu đóng thêm các khoản khác lên tới gần trăm triệu đồng.

Cụ thể, khi nộp đơn đăng ký phụ huynh đóng phí đăng ký tuyển sinh không hoàn lại 3,5 triệu đồng/học sinh. Phí đăng ký tuyển sinh là chi phí hành chính đối với mỗi hồ sơ nhập học.

Sau khi học sinh nhận được thư mời nhập học, phụ huynh đóng phí tuyển sinh không hoàn lại 47,2 triệu đồng/học sinh. Đây là khoản phí đóng 1 lần duy nhất để giữ chỗ cho học sinh tại trường. Tuy nhiên, chỉ khi phụ huynh hoàn tất việc đóng này, học sinh mới chính thức được chấp nhận vào trường.

Phí tuyển sinh cho khối Mầm non là 23,6 triệu đồng/học sinh. Khi học sinh chuyển từ khối Mầm non lên khối Tiểu học, phụ huynh sẽ đóng phần chênh lệch giữa phí tuyển sinh áp dụng cho khối Tiểu học tại thời điểm nhập học và phần phí đã đóng tại khối Mầm non.

Ngoài ra, phụ huynh được yêu cầu đóng khoản tiền đặt cọc 35,4 triệu đồng/năm trước khi học sinh nhập học. Tiền đặt cọc chỉ được hoàn lại với điều kiện khi phụ huynh gửi thông báo bằng văn bản tới trường 90 ngày trước khi học sinh xin ngừng học. Nếu phụ huynh không nộp phiếu thông báo nghỉ học 90 ngày trước ngày học cuối cùng của học sinh tại trường, nhà trường không có nghĩa vụ trả lại tiền đặt cọc.