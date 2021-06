Ngoại hình tuổi 40 của Song Hye Kyo có gì đặc biệt mà báo Hàn lại thốt lên điều này?

Mới đây, Song Hye Kyo đã chia sẻ lên story trang cá nhân của mình, hình ảnh chụp cạnh bó hoa của nhãn hàng do cô làm người mẫu đại diện gửi tặng.



Không hổ là mỹ nhân của thời đại, chỉ với tạo hình vô cùng đơn giản, Song Hye Kyo vẫn cực kỳ nổi bật và xinh đẹp. Nhiều lời khen dành tặng cho người đẹp họ Song. Không chỉ vậy, tờ Sports Chosun còn dành các mỹ từ cho Song Hye Kyo: "Nhan sắc khiến cả những bông hoa phải lu mờ".

Đây được xem là lời khen vô cùng đắt giá dành cho Song Hye Kyo. Ở tuổi 40, Song Hye Kyo vẫn duy trì được nhan sắc trời ban vô cùng ngọt ngào của mình. Có thể thấy, trong hình ảnh chụp đơn giản nhưng Song Hye Kyo vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp.

Thời gian gần đây, Song Hye Kyo dành phần lớn thời gian trên phim trường. Cô nàng đang bận rộn trở lại với bộ phim Now, We Are Breaking Up đóng cùng với đàn em Jang Ki Yong. Đây là bộ phim đầu tiên của Song Hye Kyo sau khi cô nàng chấm dứt cuộc hôn nhân 18 tháng cùng Song Joong Ki.