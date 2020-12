Ngoại hình thay đổi bất ngờ của Quán quân Olympia từng gây tranh cãi sau 3 tháng đăng quang

Đường lên đỉnh Olympia 2020 đã tìm ra Quán quân hồi tháng 9 vừa qua là cô gái có tên Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình. Cô nàng bé nhỏ đã có màn thể hiện rất tốt để vượt qua 3 đối thủ nặng ký khác để bước lên bục vinh quang giành vòng nguyệt quế.

Tuy nhiên, sau những vui mừng đầu tiên thì Thu Hằng lại phải đối mặt với làn sóng phản đối từ một bộ phận khán giả vì biểu cảm ăn mừng chiến thắng theo cách vô cùng tự tin của mình.

Bức ảnh ăn mừng của Thu Hằng từng gây bão mạng.

Cô gái trẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Sau khi nhận được những bình luận trái chiều, Thu Hằng cũng có lên tiếng nói rằng tâm trạng rất buồn và mong muốn các khán giả có thể bớt khắt khe với mình. Và cũng kể từ thời điểm đó, Thu Hằng cũng trở nên kín tiếng và ít khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.



Cho đến mới đây, một dòng trạng thái mới đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thu Hằng đăng tải: "Something new, something good" cùng bức ảnh chụp kiểu tóc ngắn mới toanh. Hình ảnh ngay lập tức trở thành tiêu điểm vì nó cá tính hơn rất nhiều so với lúc Thu Hằng đăng quang.

Mái tóc ngắn cá tính của Thu Hằng.

Kiểu tóc mới này giúp Thu Hằng trở nên trẻ trung, nặng động hơn nhiều. Hi vọng rằng cô gái trẻ sẽ giữ mãi được nét cá tính và đặc biệt của mình giống như bây giờ.