Ngoài Càn Long, còn 1 người đủ năng lực khiến nhà Thanh phát triển thịnh thế, là "con cưng" của vua nhưng không được lên ngôi vì 1 nguyên nhân

Khang Hi là Hoàng đế thứ 4 của triều Thanh, đồng thời cũng là vị vua có thời gian chấp vị dài nhất lịch sử Trung Quốc, tổng cộng 61 năm.

Trong 61 năm này, nhà Thanh đã xảy ra nhiều sự kiện trọng đại, trong đó “Cửu tử đoạt đích” có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.

Khang Hi đế có rất nhiều con, chỉ tính riêng con trai cũng có đến 24 người. Vốn dĩ đang bình an vô sự, nhưng năm Khang Hi thứ 47 (năm 1708) lại xảy ra một chuyện gây náo động Hoàng cung. Theo đó, Khang Hi đã dùng hàng loạt lý do như “vi phạm quy tắc tổ tiên, bất tuân lời dạy của vua, làm chuyện ác, bạo lực ngược đãi” để phế truất Hoàng thái tử Dận Nhưng khiến cho đám Hoàng tử bắt đầu dòm ngó ngai vàng.

Tham gia tranh giành Hoàng vị chủ yếu có 9 người, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Bát a ca Dận Tự và Thập Tứ a ca Dận Trinh, cả hai người đều sở hữu bè phái với thế lực mạnh trong triều. Nhưng cuối cùng, Khang Hi đế lại truyền ngôi cho vị Hoàng tử vô cùng khiêm tốn là Ung Chính.

Nhiều thông tin cho rằng nguyên nhân khiến Ung Chính chiến thắng trong cuộc đua giành ngôi này chính là nhờ vào con trai của ông, Huyền Lịch, cũng tức là Càn Long đế sau này.

Năm Huyền Lịch 12 tuổi, Khang Hi lần đầu tiên gặp cháu nội của mình. Vị Hoàng đế rất hài lòng trước biểu hiện cực kỳ thông minh của Huyền Lịch, còn đặc biệt tìm người xem bát tự tử vi sinh thần của cháu. Quả nhiên, quẻ mệnh thể hiện Huyền Lịch có cát nhân thiên tướng, sau này chắc chắn trở thành Thiên tử.

Thế là Khang Hi đã truyền ngôi cho Ung Chính, hy vọng sau này Huyền Lịch có thể đường đường chính chính ngồi lên ngai vàng. Thật đúng như Khang Hi đã dự liệu! Huyền Lịch đã làm nên lịch sử, tạo nên cột mốc Khang Ung Càn thịnh thế, giai đoạn chấp vị của 3 Hoàng đế này chính là thời kỳ đỉnh cao của Thanh triều. Nhưng cũng bắt đầu từ thời Ung Chính, vì đã làm ra một sai lầm nên đã khiến cho nhà Thanh chệch khỏi quỹ đạo.

Năm 1723, Ung Chính hạ lệnh cấm người truyền giáo nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc, hạn chế ngoại thương, bắt đầu chính sách “bế quan tỏa cảng” ở nhiều khu vực trong nước. Sau đó, Càn Long đế cũng tiếp tục chính sách này. Đến năm 1957, Càn Long lại hạ lệnh cấm trao đổi thương mại phương Tây ở Quảng Châu, bắt đầu bế quan tỏa cảng trên phạm vi toàn quốc.

Từ đó, mặc kệ phương Tây có hàng loạt cách mạng công nghiệp, nhưng chính phủ nhà Thanh vẫn chìm đắm trong “giấc mộng thiên triều”, đợi đến lúc các quốc gia phương Tây mang súng đạn đến thì mới chịu thức tỉnh.

Thật ra, còn có một ứng viên sáng giá cho ngôi vị của Khang Hi chính là Thập Tam a ca Dận Tường.

Vốn dĩ, Khang Hi cũng rất thích Dận Tường vì vị a ca này rất thông minh, cộng thêm hai cha con còn có nhiều sự tương đồng trong sở thích. Mỗi lần sứ giả nước ngoài mang đồ lạ đến tiến cống, ông cũng đều cho gọi Dận Tường cùng trải nghiệm và vui chơi. Với trí óc thông minh hơn người và nhân phẩm đức hạnh, Dận Tường có lẽ không áp dụng chính sách bế quan tỏa cảng.

Thế nhưng sau sự kiện phế truất Thái tử, Khang Hi không còn quá tin tưởng vào những đứa con trai của mình, từ đó cũng dần dần mất đi sự xem trọng với Dận Tường.

Dận Tường sau đó trở thành trợ thủ đắc lực của Ung Chính, góp phần công lao to lớn trên bước đường Ung Chính kế thừa ngôi vị. Với lối sống nghĩa hiệp và cương trực của mình, ông được người đời tôn xưng là Hiệp vương. Ông đã vì anh trai mà tận tâm tận lực củng cố chính quyền triều Ung Chính trở nên thịnh trị.

Nhờ vào những đóng góp ấy, Dận Tường được ban phong hiệu Di Thân vương, dòng dõi được trở thành 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của triều Thanh.

(Nguồn: Sohu)

