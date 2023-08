Ngoài bão Saola, khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão ở Biển Đông trong tháng 9

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) nhận định: Trong tháng 9, khả năng nắng nóng vẫn còn xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên, không kéo dài và không gay gắt. Ngoài cơn bão Saola ra, trong tháng 9 sẽ có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia)

Theo ông Vũ Anh Tuấn, trong tháng 9, nhiệt độ trung bình trên cả nước vượt trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Lượng mưa, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến miền Đông Nam Bộ, lượng mưa tăng từ 15-30%. Khu vực miền Tây Nam Bộ có lượng mưa tăng từ 10-20%.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết chi tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1 đến 4/9) như sau:

Khu vực Bắc Bộ : Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Trung Bộ : Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ : Chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C; ở Nam Bộ phổ biến 29-32 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội : Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C.