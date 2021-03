Ngô Thanh Vân nhận được quà 8/3 từ "tình trẻ", đáng chú ý khoảnh khắc cặp đôi tình tứ trên biển

Trên trang cá nhân mới đây, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ hình ảnh món quà nhân ngày 8/3 mà cô vừa nhận được từ "tình trẻ".

Cụ thể, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc quay cận cảnh món quà là một chiếc album ảnh do chính tay "tình trẻ" tự làm để dàn cho bạn gái. Không chỉ chia sẻ hình ảnh, Ngô Thanh Vân còn để lại dòng trạng thái: "Trùi ui, đi quay đêm về nhận được nguyên cuốn album viết chữ ngoặc nghẹo mà dễ cưng vô cùng chứ".

Ngay phía bìa album, cư dân mạng có thể dễ dàng nhận thấy hình ảnh Ngô Thanh Vân cùng "tình trẻ" đang ôm nhau vô cùng tình tứ trên bãi biển. Trên bìa album cũng có in dòng chữ "Our moments" (tạm dịch: Những khoảnh khắc của chúng ta), kèm theo là câu nói ngọt ngào: "May mà có nhau, đời còn dễ thương!".

Đặc biệt, khi lật trang đầu cuốn album, cư dân mạng còn nhanh chóng phát hiện bức thư viết tay của "tình trẻ" dành cho Ngô Thanh Vân. Đáng chú ý là ở dòng cuối cùng có chú thích khá mờ nhưng cư dân mạng vẫn nhận ra đây là ngày 8/8/2020 bên cạnh là chữ "our date" (tạm dịch: Ngày chúng ta hẹn hò). Nhiều người cho rằng, đây chính là thời điểm cặp đôi chính thức hẹn hò.