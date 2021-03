Ngô Thanh Vân lần đầu cho "tình trẻ" lên sóng công khai trên trang cá nhân

Trên trang cá nhân mới đây, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ story ghi khoảnh khắc buổi sáng cuối tuần vô cùng thư thái. Đáng chú ý chính là sự xuất hiện của một người đàn ông vạm vỡ ngay phía sau.

Vừa nhìn, cư dân mạng đã lập tức nhận ra vóc dáng quen thuộc của Huy Trần - tình trẻ luôn gắn bó như hình với bóng bên cạnh Ngô Thanh Vân thời gian qua.

Đi kèm với bức hình ngọt ngào, Ngô Thanh Vân cũng không quên để lại dòng trạng thái đáng chú ý: "Nothing much... but simple stuff is making us happier #saturday #weekend #offday" (Tạm dịch: Không có gì nhiều... nhưng là những điều đơn giản này khiến chúng ta hạnh phúc hơn đi kèm là dòng hashtag #thứ Bảy #cuối tuần #ngày nghỉ ngơ).

Không chỉ thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, Ngô Thanh Vân và Huy Trần còn vướng nghi vấn sống chung khi bạn trai luôn kề cạnh, chăm sóc nữ diễn viên mọi lúc. Không ít lần Ngô Thanh Vân khoe bữa sáng, bữa trưa, bữa tối do chính tay Huy Trần chuẩn bị cho mình.