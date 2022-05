Ngô Thanh Vân chia sẻ trước ngày cưới: Hé lộ lý do quyết định cưới Huy Trần sau nhiều năm mang tiếng "ế"

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã có chia sẻ trước ngày diễn ra hôn lễ. Nữ diễn viên hé lộ lý do cô quyết định tiến tới hôn nhân với chàng trai kém mình 11 tuổi Huy Trần là bởi "save the best for last" (Tạm dịch: Những gì tốt đẹp nhất thường đến sau cùng).

"SAVE THE BEST FOR LAST.

Thật ra Vân cũng bị kêu "ế" rất nhiều năm rồi. Vấn đề ở đây là mình hiểu bản thân mình và làm thế nào để mình hạnh phúc nhất, hơn là nghe những gì xã hội phán xét. Hãy tin Vân, cái tốt nhất sẽ không đến sớm. Các cô gái như Vân hãy cứ kiên nhẫn nhé!", Ngô Thanh Vân viết.

Qua chia sẻ này, Ngô Thanh Vân không chỉ ngầm khẳng định Huy Trần là người đàn ông tốt nhất mà cô từng gặp, mà còn truyền thông điệp tích cực tới các cô gái độc thân rằng hãy khiến bản thân hạnh phúc thay vì nghe những lời phán xét bên ngoài.

Chia sẻ trước vài ngày diễn ra đám cưới của Ngô Thanh Vân

Những ngày qua, Ngô Thanh Vân cũng dần công khai bộ ảnh cưới cho tới quá trình chuẩn bị đám cưới. Công chúng vô cùng ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc phúc tới nữ diễn viên.

Đám cưới của Ngô Thanh Vân - Huy Trần sẽ diễn ra vào ngày 8/5 tại Đà Nẵng.

https://afamily.vn/ngo-thanh-van-chia-se-truoc-ngay-cuoi-he-lo-ly-do-quyet-dinh-cuoi-huy-tran-sau-nhieu-nam-mang-tieng-e-20220504113627072.chn