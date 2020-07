Ngỡ ngàng trước ngôi trường "4 không": Không giáo viên, không bài tập về nhà, không kỳ kiểm tra và không có điểm số

Nếu đã từng đọc quyển sách "Totochan bên cửa sổ" – một tự truyện của Kuroyanagi Tetsuko thì chắc hẳn mọi người bị ấn tượng bởi ngôi trường Tomoe. Đây được xem là ngôi trường mà mọi đứa trẻ mơ ước được học. Ở đó có khá ít học sinh, có lẽ chỉ bằng một hoặc hai lớp ở các trường khác, nhưng những học sinh ở đây không có sự phân biệt về hoàn cảnh gia đình, khiếm khuyết thân thể hay bất kì gì khác. Các em được tự do phát triển bản thân, được tự thực hành nghiên cứu trong giờ học với sự hỗ trợ của giáo viên, được tự do chơi đùa và lựa chọn môn học mình yêu thích.

Cứ ngỡ ngôi trường như trường Tomoe chỉ có ở trong tưởng tượng, nhưng trên thực tế, ở một góc quận Brooklyn (New York, Mỹ), thật sự có một ngôi trường như thế tồn tại. Đó chính là trường tư thục được thành lập từ năm 2004 mang tên Brooklyn Free School.

Trường Brooklyn Free School nằm ở quận Brooklyn, New York, Mỹ.

Đúng với tên gọi của mình, chủ trương hoạt động của trường là "Tự do", nghĩa là các em học sinh được tự do làm điều mình thích, được tự do là chính mình. Một ngày ở trường Brooklyn Free School bao gồm các hoạt động: cờ vua, thảo luận, xem phim, đọc truyện hoặc bất kỳ hoạt động gì mà các em thích.

Và đặc biệt ngôi trường này không có giáo viên mà chỉ có người cố vấn, không có bài tập về nhà, không có kỳ kiểm tra, không có điểm số, thậm chí nếu không thích, học sinh có thể không cần đến lớp ngày hôm đó.

Sophia Bennett Holmes (12 tuổi) muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, ca sĩ và diễn viên nổi tiếng. Song, sẽ khó có ngôi trường nào chịu nhận đào tạo một cô nhóc chưa tốt nghiệp trung học phổ thông vào học, ngoại trừ Brooklyn Free School.

Học ở Brooklyn Free School, các em co thể làm mọi điều mình thích mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy định nào của nhà trường (Ảnh minh họa).

Học ở đây, Sophia không cần dành phần lớn thời gian cho sách vở, bài tập hay các kỳ kiểm tra, mà cô bé có thể đọc sách mình quan tâm, làm điều mình thích mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ một quy định nào của nhà trường.

Ông Alan Berger, cựu hiệu trưởng đồng thời là người sáng lập ra trường Brooklyn Free School chia sẻ: "Mọi đứa trẻ ở đây chắc chắn sẽ có động lực để học một cái gì đó. Chúng tôi tin rằng nếu cho phép các em tự do theo đuổi đam mê và mong muốn của mình, các em sẽ có thể tìm hiểu sâu hơn và sẽ học hỏi thêm được nhiều phương pháp học hơn".

Học sinh cùng nhau đi dạo chơi ngoài trời.

Trong trường chỉ có khoảng gần 100 học sinh có độ tuổi từ 4 đến 18 tuổi. Ngoại trừ những học sinh nhỏ đang ngồi trong phòng để đọc sách, vẽ, chơi đồ chơi,…, thì có một nhóm các em học sinh khoảng 9 tuổi đang nghiên cứu về nền văn hóa Tây Phi của thế kỷ 19 với người cố vấn.

Trong bếp, một vài thanh thiếu niên đang nướng bánh quy để đem bán kiếm tiền quyên góp cho vở kịch. Một cô gái nhỏ đang tự mình quét dọn một căn phòng trống trong khi một cô bạn khác đang mang thùng rác tái chế ra ngoài.

Học sinh cũng có thể tụ tập thành một nhóm và học cùng người cố vấn.

Hay chọn cách ngồi một mình để đọc sách.

Ở Brooklyn Free School, không ai nói cho học sinh biết hôm nay phải làm những gì, vì nhà trường không có chương trình giảng dạy, không có lớp, bài tập về nhà hoặc bài kiểm tra định kỳ. Học sinh được tự do lựa chọn môn học và cách học. Vì thế, những học sinh thích học theo nhóm sẽ tự động tập trung lại với nhau và cùng nghiên cứu về một đề tài, song cũng có những em học sinh chỉ thích thực hiện các dự án cá nhân và đọc sách một mình.

Tuy nhiên, vấn đề mà các bậc phụ huynh quan tâm là liệu trẻ có nhận được đủ lượng kiến thức mà con cần phải biết khi nhà trường không xây dựng chương trình giảng dạy cụ thể hay không?

Tuy rằng trường Brooklyn Free School rất tiến bộ trong chủ trương cho học sinh được tự do tự chọn các môn học mà mình thích, nhưng nếu muốn ra trường và học cao hơn, các em học sinh sẽ phải tự học rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ có mỗi thứ mình thích.

Victoria Rothman (17 tuổi) – một học sinh trường công lập bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ gặp khó khăn và áp lực khi vào đại học vì không còn được tự do làm điều mình thích nữa. Chưa kể, tôi còn thấy rất nhiều trẻ em chỉ ngồi và chơi điện tử cả ngày. Theo tôi, cần đặt giới hạn cho việc này".

Các chuyên gia giáo dục cũng chia sẻ quan điểm họ gần như không thể tìm ra trường tư thục theo tư tưởng tự do thành công. Tuy nhiên, một số báo cáo cho thấy nhiều học sinh bước ra từ những ngôi trường tự do như thế này không bị ảnh hưởng nhiều khi vào đại học vì các em đã quen với việc tự lên kế hoạch và tự học.

Theo thông tin từ trang CBS News, để tốt nghiệp trường Brooklyn Free School, học sinh phải trải qua những yêu cầu và thể hiện sự thành thạo trong các lĩnh vực như giao tiếp, điều tra, tư duy logic, phản biện.