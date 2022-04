Ngỡ ngàng khi thấy Giáng My quá đỗi "chất chơi": Hóa ra là do đã cho món phụ kiện này "nghỉ hưu" luôn!

Nếu tinh ý, tín đồ thời trang hẳn ra nhận ra sự vắng mặt của món phụ kiện đã tạo nên thương hiệu của Giáng My: CHIẾC MŨ. Cô sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ đủ kiểu mũ, từ cá tính năng động cho tới 'bánh bèo’.Cũng may trong sự kiện kể trên, Giáng My đã tinh tế khi không chọn mũ, bởi phụ kiện này dễ khiến cho bộ đồ rườm rà.