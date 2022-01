Ngô Cẩn Ngôn đi nhận giải xinh như búp bê, mặc váy gợi cảm khoe dáng nhìn khác xa Diên Hi công lược

Ngô Cẩn Ngôn vừa tham gia đêm hội Gentle Gala và được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ thời trang của năm.

Xuất hiện trên sân khấu để nhận giải thưởng, Ngô Cẩn Ngô để tóc búp bê ngắn ngang vai. Ngôi sao của Diên Hi công lược diện váy dài ôm sát vóc dáng với kim sa lấp lánh. Thần thái gương mặt lạnh lùng cùng cách tạo dáng, bước đi khiến Ngô Cẩn Ngôn trông khá thời thượng.

So với thời làm Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc lắm mưu nhiều kế trong Diên Hi công lược thì Ngô Cẩn Ngôn ở đêm hội Gentle Gala trông vô cùng khác lạ. Dẫu vậy, một số khán giả nhận xét rằng tuy Ngô Cẩn Ngôn trông khá xinh xắn nhưng mặt cô có vẻ là hơi đơ cứng. Chẳng biết việc đơ cứng này xuất phát từ chuyện Ngô Cẩn Ngôn tạo dáng "mặt ngầu" hay vì nữ diễn viên sử dụng botox căng da mặt quá đà nên mới nảy sinh tác dụng phụ?

Ngô Cẩn Ngôn diện váy kim sa lấp lánh khi đi nhận giải thưởng.

Ngô Cẩn Ngôn vừa hoàn thành bộ phim Thượng thực và gây thích thú cho khán giả khi đóng cặp với Hứa Khải.

Thượng thực là dự án đánh dấu việc "yêu lại từ đầu" của Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn sau siêu phẩm cung đấu Diên Hi công lược. Thượng thực lấy bối cảnh đời Minh, kể về thiếu nữ Diêu Tử Câm - từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Câm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chiêm Cơ, vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết.

Cô gái trẻ trông khá lạ lẫm so với thời đóng Diên Hi công lược.

Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải cùng nổi lên khi tham gia webdrama cung đấu Diên Hi công lược. Trong đó, Ngô Cẩn Ngôn đóng vai Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc còn Hứa Khải vào vai Phú Sát Phó Hằng. Ban đầu Ngụy Anh Lạc với Phó Hằng yêu nhau say đắm song vì nhiều lý do khác nhau, 2 người đã bỏ lỡ mối lương duyên này. Khi Phó Hằng cưới Nhĩ Thuần làm vợ, Ngụy Anh Lạc cũng rời khỏi Hoàng cung.

Mãi sau, bằng trí thông minh và tài sắc, Ngụy Anh Lạc trở lại Tử Cấm Thành với vị trí phi tần của Càn Long. Phó Hằng dù yêu Ngụy Anh Lạc đến hơn cả bản thân vẫn cay đắng nhìn nàng trở thành phi tần của Hoàng đế.

