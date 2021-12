Ngô Cẩn Ngôn để lộ tóc mới cực xinh, vóc dáng khi quay phim với Hứa Khải khác xa Diên Hi công lược thế nào?

Bộ phim Thượng thực do Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải đóng chính đã ấn định lịch phát sóng từ đầu tháng 2/2022 trên đài Hồ Nam và Youku. Mới đây, Ngô Cẩn Ngôn khoe ảnh cắt tóc ngắn, nhuộm highligh sáng màu trông rất thời trang.

Nhiều khán giả dự đoán đây có thể là Ngô Cẩn Ngôn đang thay đổi phong cách nhằm quảng bá cho phim mới Thượng thực. Dẫu vậy, vẫn có không ít người nhận xét Ngô Cẩn Ngôn không để tóc highlight luôn đâu, chỉ là để tóc sáng màu một chút vì mục đích công việc nào đó thôi.

Quay trở lại với phim Thượng thực, netizen đang rộn ràng chia sẻ hình ảnh nữ diễn viên trên trường quay với vẻ ngoài tươi tắn. Tuy tạo hình nhìn già dặn, gầy gò hơn lúc đóng Ngụy Anh Lạc ở Diên Hi công lược nhưng rõ ràng, Ngô Cẩn Ngôn vẫn rất xinh. Với bàn tay nhào nặn đầy chiêu trò của Vu Chính, dự đoán rằng Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải và phim Thượng thực sẽ mang đến cho khán giả cả đống drama ầm ĩ.

Ngô Cẩn Ngôn nhuộm tóc sáng màu.

Thượng thực lấy bối cảnh đời Minh, kể về thiếu nữ Diêu Tử Câm - từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Câm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chiêm Cơ, vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết.

Hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn trên trường quay Diên Hi công lược.

Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải cùng nổi lên khi tham gia webdrama cung đấu Diên Hi công lược. Trong đó, Ngô Cẩn Ngôn đóng vai Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc còn Hứa Khải vào vai Phú Sát Phó Hằng. Ban đầu Ngụy Anh Lạc với Phó Hằng yêu nhau say đắm song vì nhiều lý do khác nhau, 2 người đã bỏ lỡ mối lương duyên này. Khi Phó Hằng cưới Nhĩ Thuần làm vợ, Ngụy Anh Lạc cũng rời khỏi Hoàng cung.

Mãi sau, bằng trí thông minh và tài sắc, Ngụy Anh Lạc trở lại Tử Cấm Thành với vị trí phi tần của Càn Long. Phó Hằng dù yêu Ngụy Anh Lạc đến hơn cả bản thân vẫn cay đắng nhìn nàng trở thành phi tần của Hoàng đế.