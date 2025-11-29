Nghìn người nộp hồ sơ tranh suất NƠXH, 'mua hụt' còn cơ hội ở những dự án nào?

May rủi mua NƠXH

Dự án NƠXH CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc) bắt đầu mở bán hôm 17/11 vừa qua, nhưng từ tối hôm trước khu vực tiếp nhận hồ sơ ghi nhận cảnh hàng trăm người dân túc trực xuyên đêm để chờ nộp hồ sơ.

Hình ảnh người dân xếp hàng, đội mưa chờ đến lượt bấm số, nộp hồ sơ mua NƠXH dự án CT3 Kim Chung.

Thậm chí, sang ngày hôm sau dù trời mưa lạnh, nhưng dòng người vẫn xếp hàng dài dưới mưa để chờ đến lượt bấm số, nộp hồ sơ với hy vọng có cơ hội mua nhà giá rẻ trong bối cảnh giá nhà thương mại tại Hà Nội neo cao. Đến nay, tại dự án đã phát hàng nghìn số thứ tự và hẹn thời điểm nộp hồ sơ trong khi dự án chỉ có 929 căn NƠXH.

Hay dự án NƠXH 319 Uy Nỗ (xã Đông Anh) thời điểm đầu mở bán nhiều người cũng xếp hàng từ 2 giờ sáng để nộp hồ sơ. Trong khi đó, dự án Rice City Long Châu (phường Bồ Đề) cũng vừa phải bốc thăm trực tuyến để chọn người mua, thuê mua NƠXH...

Tình trạng này phản ánh thực tế nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội quá cao, trong khi nguồn cung thì eo hẹp. Không ít người dự kiến rơi vào nhóm “mua hụt” sau khi sàng lọc, bốc thăm may rủi do lượng hồ sơ nộp vào lớn hơn quá nhiều so với số căn hộ mở bán.

Tuy nhiên, cơ hội sở hữu nhà ở xã hội tại Hà Nội với nhóm này chưa hề khép lại khi hàng loạt dự án mới chuẩn bị mở bán nhận hồ sơ từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Người "mua hụt" còn cơ hội nào?

Theo ghi nhận của PV, dự án sớm nhất chuẩn bị mở nhận hồ sơ là hai tòa NƠXH CT-05 và CT-06, thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh (huyện Mê Linh cũ). Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua bắt đầu từ tháng 12/2025.

Quy mô dự án nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 bao gồm hai tòa nhà cao 6 tầng, cung cấp tổng diện tích sàn hơn 15.400 m2. Mỗi tòa sẽ gồm 89 căn hộ để bán thương mại và 33 căn dành cho mục đích cho thuê.

Tại tòa CT-05, giá bán khoảng 14,88 triệu đồng/m2; giá bán tại tòa CT-06 khoảng 14,79 triệu đồng/m2 (đều gồm VAT, phí bảo trì). Giá cho thuê căn hộ tại hai tòa lần lượt là 48.766 đồng và 47.918 đồng/m2/tháng.

Dự án NƠXH N01 Hạ Đình, phường Thanh Liệt đang triển khai, sắp tiếp nhận hồ sơ NƠXH. Ảnh: Di Linh.

Dự kiến sau đó là dự án NƠXH N01 Hạ Đình, phường Thanh Liệt. Đây là dự án do liên danh UDIC, Haweicco và DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án gồm một tòa nhà cao 25 tầng, với các tầng 1 - 5 bố trí văn phòng dịch vụ, khu để xe và không gian kỹ thuật; từ tầng 6 trở lên là khu căn hộ. Tổng cộng dự án có 440 căn, gồm 365 căn hộ nhà ở xã hội và 75 căn thương mại. Dự kiến dự án hoàn thành vào cuối năm 2027 và mở nhận hồ sơ từ quý 4/2025.

Giá dự kiến khoảng 25 triệu đồng/m2 với căn hộ bán; 390.000 đồng/m2/tháng đối với căn hộ thuê mua và 150.000 đồng/m2/tháng với căn hộ cho thuê.

Ngoài các dự án nêu trên, dự kiến vào đầu năm 2026, Hà Nội sẽ tiếp tục nhận hồ sơ cho mua, thuê mua nhiều dự án NƠXH khác.

Danh sách gồm dự án NƠXH Hacinco Đại Kim Nguyễn Xiển, trên ô đất CT4 và CT5 Khu đô thị mới Đại Kim, đường Nguyễn Xiển phường Định Công; dự án NƠXH Khu đô thị Thanh Hà B Cienco5, phường Phú Lương, xã Bình Minh; dự án NƠXH 321 Vĩnh Hưng, số 4-6-8 ngõ 321 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng.

Dự án NƠXH Khu đô thị Tây Nam Kim Giang, tại Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang; dự án NƠXH Khu đô thị mới Newlife Vân Canh, xã Hoài Đức; dự án NƠXH X2 Trần Phú.

Ngoài ra, còn có dự án NƠXH Tây Nam Mễ Trì, phường Từ Liêm; dự án NƠXH Tiên Dương 1 và 2; dự án NƠXH Khu đô thị Đặng Xá 2;...

TS. Trần Xuân Lượng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho biết, theo quy định, người dân được quyền rút hồ sơ sau khi “trượt” xét duyệt và chuyển sang nộp tại dự án khác khi nơi đó mở nhận hồ sơ mới. Do đó, người dân nên theo dõi lịch mở bán của từng dự án, đồng thời chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng để tăng cơ hội mua NƠXH.

"Với hàng loạt dự án đang và sắp triển khai, nguồn cung NƠXH giai đoạn 2025–2027 được dự báo tăng mạnh, giảm dần cảnh xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ hay bốc thăm may rủi", vị chuyên gia dự báo.