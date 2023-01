Nghiên cứu tâm lý khoa học chỉ ra 2 phương pháp tránh thất bại hôn nhân

"Một cuộc hôn nhân hạnh phúc" là cuốn sách của nhà tâm lý học John Gottman. Ông đã dành 40 năm nghiên cứu về mối quan hệ hôn nhân và tiến hành theo dõi trên 700 cặp vợ chồng. Khoa học đã tiết lộ bản chất của hôn nhân và bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng có thể "hưởng lợi" từ nó.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, một cuộc hôn nhân hạnh phúc có thể khiến con người khỏe mạnh và sống lâu hơn.

Một trong những nguyên nhân là nó có thể khiến cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào bạch cầu hơn, có thể nâng cao khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật. Ngược lại, nếu một người không may mắn trong hôn nhân, khả năng mắc bệnh hiểm nghèo của anh ta sẽ tăng 35%. Khi đó, tuổi thọ trung bình của anh ta sẽ bị rút ngắn 4 năm.

Vì vậy, một cuộc hôn nhân hạnh phúc có nhiều lợi ích, nhưng đại đa số mọi người không biết cách thiết lập hoặc duy trì mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp như vậy.

Ảnh minh họa

Cuốn sách của Gottman đề cập đến 3 khía cạnh:

1. Những hiểu lầm về đổ vỡ hôn nhân

Sự hiểu lầm đầu tiên là: Hầu hết mọi người nghĩ rằng chứng rối loạn thần kinh hoặc các vấn đề về nhân cách sẽ phá hủy hôn nhân, điều này là sai.

Chứng loạn thần kinh là một thuật ngữ chung cho một loạt các rối loạn tâm thần, bao gồm suy nhược thần kinh, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lo âu, ám ảnh sợ hãi…

Muốn kiểm soát một số hoạt động tinh thần như lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, suy nghĩ vô nghĩa, ám ảnh... mà không được. Có người còn cảm thấy cơ thể đau nhức chỗ này chỗ kia, nhưng đi khám lại không ra bệnh.

Vậy những vấn đề về nhân cách là gì?

Đó là một số vấn đề nghiêm trọng về cảm xúc, chẳng hạn như lo lắng quá mức, tức giận quá mức, nghi ngờ quá mức…

Trên thực tế, chỉ cần không phải là bệnh nhân tâm thần không có khả năng tự chăm sóc bản thân thì mối quan hệ giữa rối loạn tâm thần thông thường và thất bại trong tình yêu thực ra không lớn.

Lấy chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế làm ví dụ, nếu một người đàn ông suốt ngày dọn dẹp nhà cửa và vợ anh ta thích cảm giác sạch sẽ, ngăn nắp thì cặp đôi này khá hợp nhau.

Nhưng nếu người vợ không thích sự trật tự, cảm thấy bị gò bó thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, điều này không liên quan gì đến tính cách mà liên quan đến sự hợp tác giữa hai người.

Do đó, chìa khóa của một cuộc hôn nhân hạnh phúc là tìm được người tương thích với mình.

Hiểu lầm thứ hai là: Đàn ông vốn dĩ không thích hợp để kết hôn, quan điểm này cũng sai. Tại sao chúng ta nghĩ đàn ông không phù hợp với hôn nhân?

Điều này là do chúng ta luôn nghĩ đàn ông có nhiều khả năng lừa dối hơn phụ nữ. Nhưng xã hội hiện đại ngày càng bình đẳng hơn, vai trò của người chồng và người vợ trong gia đình tương đương nhau.

Thực tế, phụ nữ hiện đại có thể làm tốt nhiều vai trò, thậm chí trụ cột gia đình. Và việc phụ nữ ngoại tình trong một cuộc hôn nhân cũng không phải hiếm gặp.

Vì vậy, hôn nhân hạnh phúc hay không không liên quan nhiều đến sự khác biệt giới tính. Khi nói đến điều này, bạn có thể nghĩ, ngoại tình hẳn là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong hôn nhân phải không?

Ảnh minh họa

Và đây chính xác là sự hiểu lầm thứ ba: Nếu bạn hỏi ai đó tại sao họ lừa dối? Sau đó, anh ấy có thể sẽ nói với bạn rằng đó là vì anh ấy không thể có được tình yêu, sự tôn trọng và sự thấu hiểu mà anh ấy muốn trong hôn nhân. Đây có phải là một cái cớ? - Thực sự không.

Gottman đã tiến hành một cuộc khảo sát và kết quả của cuộc khảo sát cho thấy trong số các cặp vợ chồng đã ly hôn, 80% đàn ông và phụ nữ cho rằng lý do ly hôn của họ là do họ không cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng. Chỉ có 20% các cặp vợ chồng tin rằng họ ly hôn là do ngoại tình.

Nhưng sau vài năm chung sống, bạn sẽ hiểu rằng khi một người không có được tình yêu, sự thấu hiểu và tôn trọng từ đối phương thì có thể sẽ tìm kiếm điều đó từ người khác. Vì vậy, ngoại tình là "kết quả" của sự thất bại trong cuộc sống hôn nhân, không phải "nguyên nhân".

2. Căn nguyên của sự thất bại trong hôn nhân

Như đã đề cập trước đó, chìa khóa của một cuộc hôn nhân hạnh phúc là tìm được một người tương thích.

Nếu giữa vợ và chồng xảy ra xung đột, thường là do cả hai bên đã rơi vào một kiểu quan hệ xấu. Tức là khi một bên thực hiện một hành vi nhất định, bên kia sẽ đáp lại bằng một hành vi cụ thể. Mô hình quan hệ thông thường là cố định, mỗi khi hai người họ dường như đang tuân theo kịch bản, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy như đang đóng một bộ phim tình cảm.

Ví dụ vợ chồng cãi nhau, vợ khóc, chồng dỗ dành, đây là "mẫu quan hệ". Có những mẫu quan hệ tốt và xấu. Chẳng hạn, vợ cứ mắng chồng mà chồng lảng tránh, im lặng; hay chồng hết sức khuyên can vợ nhưng vợ chỉ ngồi im, âm thầm đau khổ mà khóc lóc.

Những cặp vợ chồng này đã quen với mô hình quan hệ không tốt. Thời gian trôi qua, tình cảm đôi bên cũng cạn kiệt, đây chính là căn nguyên dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.

Nhưng trong cuộc sống thực, chúng ta rất khó đánh giá liệu có vấn đề gì trong việc hợp tác với nhau hay không và chúng ta không biết liệu các phương pháp đối phó thông thường của mình có dẫn đến đổ vỡ hôn nhân hay không.

Có thể thấy, nguyên nhân sâu xa của tan vỡ hôn nhân là sự hợp tác giữa vợ và chồng có vấn đề. Ba dấu hiệu chính của sự tan vỡ trong hôn nhân đó là: tranh giành quyền lực, tiêu cực cảm xúc và sửa chữa cảm xúc thất bại.

Để giải quyết các vấn đề hôn nhân, gói gọn 2 phương pháp: yêu lại từ đầu và nói chuyện từ tâm, bao dung lẫn nhau.

Cuộc sống là vậy, có những thứ tưởng chừng rất đơn giản nhưng bạn lại cứ thích phức tạp hóa chúng lên. Không có cuộc hôn nhân nào sóng yên biển lặng, nhưng chỉ cần vẫn coi trọng nhau, giải quyết mọi vấn đề bằng tình yêu và sự bao dung, sẽ không còn cái gọi là hôn nhân thất bại.