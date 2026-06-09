Nghiên cứu sinh tiến sĩ 29 tuổi ban ngày làm ở trường đại học, đêm chạy xe ôm công nghệ

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và thị trường lao động toàn cầu liên tục biến động, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn làm thêm ngoài giờ để cải thiện thu nhập hoặc theo đuổi những mục tiêu cá nhân.

Tuy nhiên, không nhiều người có thể duy trì cùng lúc nhiều vai trò khác nhau trong một ngày: nhân viên văn phòng, tài xế công nghệ, nhà sáng tạo nội dung và nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Câu chuyện của Deepak Pandey, một người đàn ông 29 tuổi đến từ Ấn Độ đang khiến nhiều người quan tâm bởi lịch trình làm việc dày đặc cùng quyết tâm theo đuổi giấc mơ mà anh không muốn bỏ lỡ.

Ban ngày làm ở trường đại học, buổi tối chạy xe ôm công nghệ

Mỗi sáng lúc 9 giờ, Deepak Pandey bắt đầu công việc của mình với vai trò cán bộ phụ trách hành chính tại một trường đại học ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Thế nhưng khi nhiều người kết thúc ngày làm việc vào lúc 17 giờ, ngày của Pandey mới chỉ bước sang “ca làm thứ hai”.

Ngay sau khi rời văn phòng, anh đổi trang phục công sở lấy đồ bảo hộ và bắt đầu nhận cuốc xe trên các nền tảng gọi xe như Rapido hay Uber. Thông thường, anh chạy đến khoảng 22h30 hoặc 23h đêm mới trở về nhà.

Công việc vẫn chưa kết thúc ở đó. Pandey tự nấu bữa tối vì muốn duy trì lối sống lành mạnh. Sau đó, anh chỉnh sửa các video đã quay trong ngày và đăng tải lên mạng xã hội. Phần thời gian còn lại được dành cho chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ mà anh đang theo học. Nhiều đêm, anh thường xuyên đi ngủ vào khoảng 1-2 giờ sáng.

Khi nhiều người kết thúc ngày làm việc vào lúc 17 giờ, ngày của Pandey mới chỉ bước sang “ca làm thứ hai”

Chia sẻ trên Instagram, Pandey cho biết từng có thời gian anh cảm thấy cuộc sống chỉ xoay quanh công việc từ 9h đến 17h. Dù có công việc ổn định, anh vẫn cảm thấy thiếu động lực và không thực sự hài lòng.

“Tôi từng để nỗi sợ thất bại, sợ người khác đánh giá và sợ thử những điều mới mẻ chi phối cuộc sống của mình trong nhiều năm”, anh nói.

Bước ngoặt đến khi Pandey quyết định không tiếp tục chờ đợi “thời điểm hoàn hảo”. Anh đăng ký học tiến sĩ, bắt đầu chạy xe công nghệ ngoài giờ và thử sức với việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Vì giấc mơ du lịch mà chấp nhận làm việc tới nửa đêm

Pandey lớn lên tại bang Uttarakhand trong một gia đình bình thường. Từng là học sinh khá giỏi, anh được gia đình kỳ vọng theo đuổi ngành khoa học. Tuy nhiên, sau 2 năm học đại học ngành khoa học tự nhiên, anh nhận ra bản thân không thực sự yêu thích lĩnh vực này và quyết định chuyển hướng.

Giống như nhiều người trẻ Ấn Độ, Pandey từng dành gần ba năm để ôn thi UPSC – kỳ thi tuyển công chức khó nhất nước này. Song những nỗ lực ấy không mang lại kết quả như mong đợi.

Khi áp lực tài chính gia đình ngày càng lớn, anh buộc phải đi làm. Cuộc sống dần ổn định hơn nhưng anh nhận ra vẫn còn một điều luôn thôi thúc mình.

“Niềm đam mê lớn nhất của tôi là được đi nhiều nơi. Tôi muốn biến việc du lịch thành mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình”, Pandey chia sẻ.

Ban ngày, Pandey vẫn duy trì công việc với vai trò cán bộ phụ trách hành chính tại một trường đại học ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ

Một mức lương văn phòng đủ giúp anh trang trải cuộc sống và hỗ trợ gia đình, nhưng chưa đủ để thực hiện những chuyến đi dài ngày mà anh mong muốn. Đó là lý do anh quyết định trở thành tài xế xe ôm công nghệ.

Theo Pandey, công việc này linh hoạt hơn nhiều so với một công việc bán thời gian thông thường. Anh có thể chủ động thời gian, vừa kiếm thêm thu nhập vừa được thỏa mãn niềm yêu thích chạy xe và gặp gỡ những con người mới.

Hiện nay, thu nhập từ việc chạy xe công nghệ của anh dao động khoảng 400-500 rupee mỗi ngày (khoảng 120.000-150.000 đồng). Những ngày cao điểm có thể đạt 1.500 rupee (khoảng 450.000 đồng). Toàn bộ số tiền này được Pandey dành để phục vụ mục tiêu du lịch trong tương lai.

“Tôi muốn tiết kiệm đủ tiền để có thể đi khắp Ấn Độ trong vài năm mà vẫn gửi tiền sinh hoạt đều đặn cho gia đình. Gia đình không nên phải chịu thiệt thòi vì đam mê của tôi”, anh nói.

Được ngưỡng mộ nhưng cũng khiến nhiều người lo lắng

Gần đây, video ghi lại một ngày làm việc của Pandey nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người cho biết họ cảm thấy được truyền cảm hứng từ tinh thần nỗ lực của anh.

“Anh truyền động lực cho tôi rất nhiều. Tôi cũng bắt đầu chạy Rapido sau giờ làm và rất vui vì có thêm nguồn thu nhập”, một người dùng viết.

“Tinh thần làm việc đáng ngưỡng mộ. Chúc anh sớm đạt được ước mơ của mình”, một bình luận khác cho biết.

Tuy nhiên, bên cạnh sự khâm phục, không ít người bày tỏ lo ngại về những tác động lâu dài của lịch trình làm việc dày đặc đối với sức khỏe thể chất và tinh thần.

Theo kế hoạch, Pandey sẽ hoàn thành chương trình tiến sĩ trong năm tới

Bản thân Pandey cũng thừa nhận đây chỉ là giai đoạn tạm thời mà anh gọi là một “khóa học tăng tốc” của cuộc đời.

“Tôi biết mình không thể duy trì cường độ này mãi mãi. Sớm hay muộn, sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng”, anh nói.

Để duy trì thể lực, anh dành thời gian tập yoga và kéo giãn cơ thể vào mỗi buổi sáng. Theo kế hoạch, Pandey sẽ hoàn thành chương trình tiến sĩ trong năm tới. Sau đó, anh dự định nghỉ việc để thực hiện những chuyến đi dài ngày mà mình luôn ấp ủ. Dù vậy, anh không quá lo lắng nếu mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng.

“Tiến sĩ vẫn ở đó. Nghề dạy học vẫn ở đó. Điều quan trọng nhất lúc này là tôi đã dám thử”, anh chia sẻ.

Với Deepak Pandey, mỗi cuốc xe sau giờ làm không chỉ là một nguồn thu nhập bổ sung. Đó còn là từng bước nhỏ đưa anh tiến gần hơn đến cuộc sống mà mình thực sự mong muốn, một cuộc sống được tự do dịch chuyển, gặp gỡ những con người mới và khám phá những câu chuyện khác biệt trên khắp thế giới.