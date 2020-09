Nghiên cứu mới: Trẻ sinh ra từ phôi đông lạnh có thể phát triển tốt hơn phôi tươi sau thụ tinh nhân tạo

Cụ thể, khảo sát của nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Mỹ Đức TP.HCM thực hiện, theo dõi sự phát triển của gần 300 trẻ sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) qua nhiều năm.

Đây là nghiên cứu khảo sát tiếp nối theo đề tài của nhóm nghiên cứu do bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan và cộng sự thực hiện trước đây tại Bệnh viện Mỹ Đức, đã công bố trên tạp chí NEJM (New England Journal of Medicine) năm 2018 và được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020.

Nhóm nghiên cứu thuộc Bệnh viện Mỹ Đức đã theo dõi tiếp tục gần 300 trường hợp trẻ sinh ra từ TTTON, bao gồm các trẻ sinh ra từ 2 nhóm từ phôi tươi và từ phôi đông lạnh, từ lúc sinh đến khoảng 3 tuổi.

Thụ tinh nhận tạo tại BV Mỹ Đức, TP.HCM.

Các tác giả sử dụng bộ câu hỏi sàng lọc ASQ-3 để đánh giá sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ vào độ tuổi khoảng trên dưới 3 tuổi. Đây là bộ câu hỏi uy tín, phổ biến trên thế giới hiện nay để đánh giá sự phát triển của trẻ nhỏ.

Kết quả cho thấy, nhìn chung trẻ sinh ra từ phôi đông lạnh có sự phát triển nhỉnh hơn so với trẻ sinh ra từ phôi tươi.

Tuy nhiên khi phân tích chi tiết các chỉ số đánh giá trẻ sinh ra từ phôi đông lạnh và trẻ sinh ra từ phôi tươi, nghiên cứu cho thấy sự khác biệt là không đáng kể.

Kết quả công bố này giúp củng cố thêm sư an toàn của chuyển phôi đông lạnh với sự phát triển của trẻ. Đây là nghiên cứu lớn nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới cho đến nay về vấn đề này.

Đề tài này cũng vừa được nhóm tác giả Bệnh viện Mỹ Đức trình bày tại Hội nghị ESHRE tháng 7/2020, là hội nghị lớn nhất thế giới về Y học Sinh sản.

Báo cáo được đánh giá là một trong những đề tài nghiên cứu nổi bật tại hội nghị.

Một cặp vợ chồng thụ tinh trong ống nghiệm thành công.

Kết quả nghiên cứu khảo sát sự phát triển lâu dài của trẻ TTTON được giới chuyên môn trên thế giới đánh giá cao và cung cấp kiến thức mới về sự phát triển của trẻ sinh ra từ TTTON.

Thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện thành công trên thế giới từ năm 1978. Các đứa trẻ sinh ra từ phôi tươi đầu tiên trên thế giới giờ đã hơn 40 tuổi. Kỹ thuật đông lạnh phôi người thành công từ năm 1984.

Các đứa trẻ sinh ra từ phôi đông lạnh đầu tiên giờ đã trên 35 tuổi. Hầu hết các nghiên cứu theo dõi sự phát triển của các trẻ sinh ra từ TTTON nói chung (phôi tươi và phôi đông lạnh) cho đến nay đều thấy cho kết quả là không khác biệt so với trẻ bình thường.

Trẻ sinh ra từ phôi đông lạnh có thể phát triển tương đương hoặc tốt hơn phôi tươi.

Gần đây, khuynh hướng chuyển phôi đông lạnh đang thay thế dần chuyển phôi tươi trong TTTON, do nhiều báo cáo trên thế giới cho thấy chuyển phôi đông lạnh có kết quả bằng hoặc tốt hơn so với chuyển phôi tươi.

Chuyển phôi đông lạnh cũng cho kết quả an toàn hơn cho bà mẹ và bé cho đến lúc sinh, với đa số các trường hợp.

Tuy nhiên, cho đến nay, rất ít nghiên cứu so sánh sự phát triển sau sinh của các trẻ sinh ra từ phôi đông lạnh và phôi tươi.

Nghiên cứu của nhóm tác giả Bệnh viện Mỹ Đức là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới với số trẻ được theo dõi lớn và phương pháp đáng tin cậy.