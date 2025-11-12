Nghiên cứu mô hình viện dưỡng lão tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM

Chiều 11-11, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM tổ chức lễ công bố Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh đạt chuẩn ISO 15189:2022.

BSCKII Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, cho biết với lịch sử hơn 45 năm hình thành và phát triển, từ một bệnh viện có 10 giường bệnh ban đầu, nay Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM là bệnh viện hạng I với 400 giường.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM có thể sản xuất nhiều sản phẩm y dược cổ truyền đạt chuẩn WHO-GMP

Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM có những lợi thế đặc trưng khi là đơn vị sản xuất các sản phẩm từ nguồn y dược cổ truyền đạt chuẩn WHO-GMP. Bệnh viện đã và đang đưa y học cổ truyền kết hợp với du lịch bằng các phương pháp như châm cứu, bấm huyệt, thủy trị liệu, xoa bóp - dưỡng sinh, tạo nên sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM cũng nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số y tế. Bệnh viện còn mở rộng hợp tác quốc tế khi ký kết với các trường, bệnh viện của Trung Quốc, Hàn Quốc.

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM có 3 bác sĩ, 9 kỹ thuật viên. Phòng xét nghiệm được trang bị nhiều loại máy móc hiện đại, các quy trình từ lấy mẫu đến công bố hình ảnh đều tự động hóa.

Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM đạt chuẩn ISO 15189:2022

Tại buổi lễ, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, đánh giá cao những thành quả Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM đạt được, cho rằng đây là bệnh viện đầu tiên chuyên khoa về y học cổ truyền đạt chứng chỉ ISO 15189:2022.

Ông Tăng Chí Thượng đề nghị Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển du lịch y tế và có hướng mở rộng thêm cơ sở 2, cơ sở 3.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM được yêu cầu nghiên cứu mô hình viện dưỡng lão cho người cao tuổi

Giám đốc Sở Y tế TP HCM cũng đề nghị Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố nghiên cứu mô hình viện dưỡng lão cho người cao tuổi với hình thức nội trú và đi về trong ngày.

"Song hành cùng sự phát triển của đất nước, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM phải luôn là bệnh viện hàng đầu trong việc chăm sóc sức khỏe chuyên sâu" - PGS-TS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

