Nghiên cứu của Đại học Harvard: Hôn nhân giúp phụ nữ hạnh phúc và khỏe mạnh hơn

Hầu hết mọi người đều cho rằng không có gì tuyệt vời hơn việc kết hôn và sống chung với người mình yêu suốt đời. Tuy nhiên, số liệu ghi nhận ở Mỹ cho thấy tỷ lệ kết hôn ở quốc gia này có xu hướng giảm mạnh so với một thế kỷ trước.

Nói về chủ đề này, một nghiên cứu được thực hiện bởi những chuyên gia tại Đại học Harvard (Mỹ) nhận định rằng hôn nhân mang lại nhiều lợi ích to lớn cho phụ nữ bao gồm các khía cạnh như sức khỏe, niềm vui và sự thịnh vượng.

Người đang trong một mối quan hệ hạnh phúc hơn ở nhiều phương diện

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Global Epidemiology, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Harvard tiến hành theo dõi những tác động đến sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ đã kết hôn, chưa kết hôn và phụ nữ đã ly hôn.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu bao gồm dữ liệu từ một tệp lớn trong 25 năm về các nữ y tá người Mỹ. Họ lựa chọn các cuộc hôn nhân có tính chất khác nhau và cuộc sống của họ cũng ghi nhận những ảnh hưởng khác nhau.

Kết quả cho thấy phụ nữ đã kết hôn và có thể duy trì hôn nhân trong suốt quá trình cuộc khảo sát diễn ra có nguy cơ tử vong giảm 35%. Ngoài ra, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của họ cũng thấp hơn và sức khỏe tâm lý tốt hơn nhiều. Cụ thể, những người này có cái nhìn tích cực, lạc quan hơn và sống với những mục đích, lý tưởng của riêng mình.

Một tình yêu đích thực và hôn nhân hạnh phúc có ảnh hưởng tích cực

Ngược lại, những phụ nữ đã kết hôn nhưng sau đó ly hôn thì có mức độ hòa nhập xã hội thấp hơn đáng kể. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hôn nhân tan vỡ có thể làm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tỷ lệ hút thuốc tăng lên 19%.

Ví dụ, Emma Green, đến từ New York, Mỹ là sinh viên đại học The King’s College (Mỹ). Cô vừa tổ chức lễ đính hôn với bạn trai. Khi được hỏi về vấn đề này, cô trả lời The College Fix (Mỹ): “Chúng ta sống trong nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân nên mọi người hầu như không phụ thuộc lẫn nhau trong các mối quan hệ nhưng hôn nhân thì khác. Tôi nghĩ việc sống vì nhau như thế lại tốt hơn cho nhiều người”.

Ying Chen, đến từ Trung Quốc, hiện đang là một cộng tác viên nghiên cứu của Chương trình Phát triển Con người tại Viện Khoa học Xã hội Định lượng Harvard. Anh giải thích với The College Fix (Mỹ) rằng: “Những đối tượng nghiên cứu của nhóm chúng tôi hầu hết là các nữ y tá. Do đó, chúng tôi chưa thể khảo sát hiệp hội nam giới trong nghiên cứu này”.



Tuy nhiên, sau đó anh có đề cập đến các tài liệu liên quan cho thấy rằng một số mối liên hệ tích cực giữa hôn nhân, sức khỏe và hạnh phúc ở nam giới có thể được biểu hiện mạnh mẽ và rõ ràng hơn nhiều so với nữ giới.

Trong cuộc thảo luận, nghiên cứu giải thích rằng, theo lý thuyết, sự hiện diện của bạn đời giúp chúng ta đối phó với căng thẳng và tạo ra một vùng đệm chống lại những cảm xúc tiêu cực khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn.

Sự gắn kết trong mối quan hệ hôn nhân cũng là một hình thức khuyến khích các cá nhân tham gia vào lối sống lành mạnh hơn. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy sự hỗ trợ xã hội do hôn nhân mang lại khác biệt hơn nhiều so với bất kỳ loại mối quan hệ nào khác.

Mặt khác, cũng chính do sự ràng buộc chặt chẽ được tạo ra trong hôn nhân, sự tan vỡ có khả năng gây ra những mất mát to lớn về tinh thần và đặc biệt dẫn đến sự cô đơn, đau khổ. Nó còn là một nguyên nhân khiến con người tham gia vào những tệ nạn xã hội.