"Nghịch tử" của Thành Long sống thế nào mà bị bố từ chối chia gia tài 7.500 tỷ?
Con trai Thành Long 43 tuổi vẫn sống trong biệt thự của bố, không có nghề nghiệp ổn định.
Nói đến Phòng Tổ Danh, khán giả thường nghĩ ngay đến quý tử được Thành Long nâng đỡ hết mực nhưng lại đánh mất sự nghiệp vì lối sống lệch chuẩn. Không ít người tỏ vẻ tiếc nuối thay cho nam diễn viên này vì bản thân anh có bệ đỡ vững chắc lại rất có tài năng ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc. Được biết, Phòng Tổ Danh từng được đề danh tại Giải thưởng Kim Tượng ngay từ tác phẩm đầu tay và còn có phim lọt vào vòng trong tại LHP Venice. Tuy nhiên, tháng 8/2014, Phòng Tổ Danh đã bấm nút tự hủy sự nghiệp đang trên đà phát triển khi bị cơ quan chức năng bắt giữ vì sử dụng và chứa chấp người sử dụng chất cấm.
Khi ấy, Thành Long đang đảm nhiệm vị trí Đại sứ tuyên truyền chống ma túy của Trung Quốc. Bê bối của quý tử như một đòn giáng mạng với siêu sao võ thuật đình đám. Ông từ chối bảo lãnh cho con, yêu cầu Phòng Tổ Danh phải tự gánh vác trách nhiệm. Kết quả, Phòng Tổ Danh phải nhận án tù 6 tháng. Ngày Phòng Tổ Danh ra tù, Thành Long tự tay cắt tóc cho con trai với mong muốn "bắt đầu lại từ đầu" thế nhưng công chúng không chấp nhận một nghệ sĩ sống lệch chuẩn. Sự nghiệp nghệ thuật của nam diễn viên khép lại từ đó và mối quan hệ giữa anh và người bố nổi tiếng cũng ngày càng xa cách.
Đầu năm 2025, giới truyền thông đồn rằng Phòng Tổ Danh đã bí mật kết hôn, sinh con gái nhưng hóa ra chỉ là tin đồn thất thiệt. Thế nhưng cũng từ đó, netizen mới càng thêm chú ý đến cuộc sống hiện giờ của "nghịch tử" nhà Thành Long. Chàng "Thái tử Cbiz" năm nào đã 43 tuổi. Anh sống an nhàn trong căn biệt thự cao cấp mà Thành Long mua hồi trẻ ở Đài Bắc (Trung Quốc), dành nhiều thời gian cho việc vẽ tranh. Anh từng quyên tặng nhiều bức tranh do anh tự sáng tác để ủng hộ hoạt động chống ma túy.
Thế nhưng, mối quan hệ giữa cặp bố con nổi tiếng Cbiz vẫn còn quá nhiều vết nứt, mãi đến gần đây mới chuyển biến tốt đẹp hơn khi Thành Long lần đầu công khai lên tiếng thừa nhận: "Trước kia, cứ hễ nhìn thấy con là tôi lại trách mắng. Cách dạy dỗ như thế là không đúng, tôi thực sự đã sai rồi!".
Cư dân mạng cho rằng, đằng sau việc tày đình do Phòng Tổ Danh gây ra, Thành Long phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn vì cách dạy con sai quá là sai. Trang QQ hé lộ, từ nhỏ, Phòng Tổ Danh đã khuyết thiếu tình thương từ bố.
Sau khi sinh ra tại Mỹ vào năm 1982, Phòng Tổ Danh phải sống trong bóng tối suốt 17 năm, không được hé lộ thân phận của bố mình với công chúng. Mẹ của anh - nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều cũng nhiều lần phải rơi lệ khi chấp nhận làm người đàn bà sau lưng Thành Long, một mình nuôi con nơi xứ người. Thậm chí, Thành Long từng lỡ mất lịch đón con vì không biết Phòng Tổ Danh học trường nào, lớp nào.
Đỉnh điểm là những quy tắc khắt khe hết mức mà Thành Long áp đặt nên con cái, thậm chí đến việc dùng giấy vệ sinh ra sao cũng phải quy định rõ ràng. Tài tử phim Túy Quyền chỉ cho phép con trai gọi điện thoại cho mình 1 lần/năm và lần nào cũng như "đại hội phê bình". Thậm chí có lần, khi Phòng Tổ Danh gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật Thành Long, anh chỉ nhận được những lời trách cứ: "Đừng có lãng phí tiền điện thoại". Điều này khiến Phong Tổ Danh thấy ngộp thở. Thậm chí, khi quan hệ giữa hai bên đang căng thẳng, anh từng cắt đứt liên lạc, suốt mấy năm chẳng hề gọi cho Thành Long lấy 1 lần.
Giờ đây, ở tuổi ngoài 70, Thành Long không còn trông mong quý tử thành rồng, thành phượng, chỉ hi vọng Phòng Tổ Danh có thể bình yên, hạnh phúc là được. Bản thân ông cũng đang cố gắng bù đắp quan hệ với quý tử, chủ động gọi điện thoại trò chuyện, mời Phòng Tổ Danh cùng đi du lịch Thụy Sỹ.
Mặc dù quan hệ xa cách suốt hơn 40 năm chẳng dễ dàng trở nên bền chặt nhưng rõ ràng căng thẳng cũng được hòa hoãn phần nào sau khi Thành Long chủ động "xuống nước".
Tuy nhiên, trang QQ hé lộ rằng siêu sao võ thuật Cbiz đã gửi toàn bộ số tài khoản 2 tỷ NDT (7.510 tỷ đồng) vào quỹ ủy thác chứ không giao vào tay Phòng Tổ Danh. Đồng thời, có nguồn tin cho biết, từ năm 2024, Thành Long bắt đầu thử chữa lành quan hệ với cô con gái ngoài giá thú Ngô Trác Lâm khiến nhiều người suy đoán nam diễn viên đã thất vọng với cậu ấm chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Nguồn: QQ