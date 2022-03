Nghịch ngợm đồ trang điểm em bé bị hạt ngọc trai mắc vào mũi, cách xử lý của người mẹ đã giúp con thoát khỏi nguy hiểm nhanh chóng

Vừa qua, trên TikTok xuất hiện một đoạn clip ngắn với nội dung như sau: "Bố mẹ có con nhỏ để ý nha, sơ sẩy tí thôi là nguy hiểm lắm". Đoạn clip được chia sẻ lên khiến ai cũng lo lắng cho em bé.

Em bé nghịch ngợm khiến hạt ngọc trai vào lỗ mũi và cách xử lý khôn khéo của người mẹ

Cụ thể nội dung đoạn clip là do em bé chơi đồ trang điểm của mẹ và nghịch ngợm bỏ hạt ngọc trai vào mũi và không lấy ra được. Ai cũng hoảng hốt khi xem đoạn clip, vì hạt ngọc trai bị kẹt chặt trong mũi nên khó có thể lấy ra dễ dàng được. Cũng may nhờ vào sự xử lý nhanh trí của người mẹ đã khiến con trai thoát khỏi nguy hiểm. Sau nhiều lần dùng dụng cụ lấy ráy tai để đưa viên ngọc trai ra thì may mắn thay người mẹ đã dùng tay ấn chặt mũi để đẩy ra thì cuối cùng viên ngọc trai cũng bay ra khỏi mũi em bé. Người mẹ đăng đoạn clip muốn chia sẻ để cảnh báo với các bậc cha mẹ nên chú ý và không nên cho con nghịch ngợm những đồ vật nhỏ để tránh tai nạn không đáng có đối với trẻ nhỏ.

Người mẹ hoảng hốt sau nhiều lần lấy hạt ngọc trai ra nhưng vẫn không được

Hạt ngọc trai mắc chặt vào mũi em bé

Sau đoạn clip ai cũng khen ngợi người mẹ vì quá bình tĩnh để xử lý trong tình huống này, bởi vì khi gặp những tình huống như thế này thì đa số các mẹ đều hốt hoảng và không suy nghĩ được nên làm như thế nào.

Để hạn chế những nguy hiểm đến trẻ nhỏ thì các mẹ tuyệt đối không nên cho con chơi những đồ chơi nhỏ để tránh bé nuốt hoặc bị như tình huống trên. Đặc biệt các mẹ nên dành thời gian dạy con cách nhận thức được những tình huống nguy hiểm, không nên đưa những đồ vật vào trong miệng hoặc mũi.

https://afamily.vn/nghich-ngom-do-trang-diem-em-be-bi-hat-ngoc-trai-mac-vao-mui-cach-xu-ly-cua-nguoi-me-da-giup-con-thoat-khoi-nguy-hiem-nhanh-chong-20220328160914986.chn