Nghịch lý: Fan Twice kêu gọi tẩy chay sản phẩm idol quảng cáo, chuyện gì xảy ra thế?

Mới đây, 9 cô nàng của Twice vừa được công bố trở thành người đại diện mới của thương hiệu mỹ phẩm Scarlett Whitening. Tuy nhiên thay vì hào hứng ủng hộ, nhiều fan của Twice lại đang thi nhau kêu gọi tẩy chay những sản phẩm của thương hiệu này.



Cụ thể, Scarlett Whitening là hãng mỹ phẩm Indonesia, do nữ diễn viên kiêm ca sĩ Felicya Angelista sáng lập. Các sản phẩm của thương hiệu khá đa dạng, bao gồm tẩy tế bào chết, toner, kem dưỡng da, serum… Trong số đó nhiều sản phẩm được cho là có công dụng làm trắng da.

Theo phân tích thành phần từ trang Cómily, dòng sản phẩm serum và kem dưỡng "Brightly Ever After" của hãng chứa ba hợp chất "làm trắng" được thiết kế để "cải thiện tông màu da", đó là: Nicotinamide, ascorbyl glucoside và glutathione.

Các nghiên cứu cho thấy nicotinamide (còn được gọi là niacinamide) làm sáng da bằng cách ức chế quá trình chuyển hóa melanin, còn ascorbyl glucoside (một dẫn xuất vitamin C) được chứng minh là có khả năng ức chế sự hình thành melanin. Trong khi đó, glutathione chủ yếu được sử dụng để làm sáng da bị sạm. Các thành phần này xuất hiện trong khá nhiều các sản phẩm Scarlett Whitening.

Twice hiện đang quảng cáo hai bộ sản phẩm phiên bản giới hạn từ Scarlett Whitening, cả hai đều bao gồm các sản phẩm có chứa các thành phần nói trên. Hiện tại, nhiều người hâm mộ đang kêu gọi JYP Entertainment chấm dứt hợp đồng quảng cáo của Twice với Scarlett Whitening.

"Với sự hợp tác giữa Twice và Scarlett Whitening, chúng tôi mong muốn những khách hàng của mình có thể tự tin hơn, luôn là phiên bản tốt nhất của chính họ. Chúng tôi tin rằng mỗi người đều có sức hấp dẫn riêng và chúng ta nên tự hào về những gì chúng tôi có" - Phía Scarlett Whitening chia sẻ.

Tuy nhiên, các sản phẩm làm trắng da hiện đang là vấn đề gây tranh cãi trong ngành mỹ phẩm vì vấn đề phân biệt chủng tộc. Vào năm 2020, những gã khổng lồ trong ngành mỹ phẩm như Johnson & Johnson hay Unilever đã rút các sản phẩm làm trắng da của họ khỏi các kệ hàng sau khi phong trào #BlackLivesMatter bùng nổ.

Dẫu vậy, theo số liệu thống kê vào năm 2020, người tiêu dùng đã chi 8,6 tỷ USD cho các loại kem tẩy trắng da.

Nhiều ONCE trên khắp thế giới hiện đang lo ngại rằng việc Twice quảng bá sản phẩm Scarlett Whitening sẽ góp phần vào việc tăng cường quảng bá các sản phẩm làm trắng da, thậm chí là gia tăng sự phân biệt sắc tộc. Nhiều fan đã gửi email phản đối đến JYP Entertainment với nội dung: "Chúng tôi thấy việc TWICE quảng cáo một thương hiệu với các sản phẩm làm trắng da là không có đạo đức, rất nhiều những người hâm mộ của họ có nước da ngăm đen".

Dẫu vậy, vẫn có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực Twice, cho rằng các sản phẩm này không nhằm mục đích tẩy trắng da mà chỉ đơn giản giúp phục hồi, đưa da trở về trạng thái ban đầu, giảm thiểu vết thâm, sạm da mà thôi. Ngoài ra, Scarlett Whitening cũng từng mời người mẫu da màu quảng cáo cho thấy hãng không hề có ý định phân biệt chủng tộc như đồn đoán.

Một số nhận định từ dân tình:

- Quảng cáo này sẽ khiến những người có làn da ngăm đen trở nên tự ti.

- Nhóm vừa phát hành ca khúc tiếng Anh đầu tiên mà lại vướng lùm xùm phân biệt chủng tộc thì khó mà đi xa được.

- Tôi nghĩ họ nên cân nhắc hủy hợp đồng này.

- Tôi là fan của Twice nhưng tôi sẽ không chi 1 xu cho những quảng cáo phân biệt chủng tộc như thế này.

- Dân tình đang làm quá, các sản phẩm bôi ngoài ra này chỉ giúp da sáng mịn hơn thôi chứ đâu đủ để tẩy trắng.

- Trước đây, Song Joong Ki cũng từng quảng bá cho hãng. Giờ đến Twice thì lại bị ném đá. Mấy người đúng là tiêu chuẩn kép.