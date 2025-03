Nghịch lý của Hoa hậu Thuỳ Tiên: Không ăn được rau nhưng lại tích cực... quảng cáo kẹo rau

Sau khi đăng quang cuộc thi Miss Grand International 2021, sự nghiệp của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên phất lên như diều gặp gió. Người đẹp sinh năm 1998 xuất hiện ở hàng loạt sự kiện lớn, được các nhãn hàng có tên tuổi chọn mặt gửi vàng. Nàng hậu trở thành cái tên được săn đón, đông đảo khán giả yêu mến và đánh giá cao trong showbiz Việt. Tuy nhiên, những ngày gần đây, cái tên Thùy Tiên trở nên nóng hơn bao giờ hết, không phải vì các hoạt động nghệ thuật hay showbiz, mà lại vì lùm xùm quảng cáo viên kẹo rau củ. Lựa chọn sản phẩm này của Thùy Tiên được bắt nguồn từ chính 1 thói quen vô cùng đặc biệt của nàng hậu, đó là không ăn rau.

Thùy Tiên nhăn nhó, bịt mũi vì không thể nuốt được rau

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng nhận được không ít sự quan tâm khi tiết lộ chế độ ăn uống có 1-0-2, là người rất kén ăn, đặc biệt không thích ăn rau xanh. Trong một chương trình lên sóng vào năm 2024, người đẹp sinh năm 1998 từng chia sẻ với Hari Won: "Nếu mà bình thường nhé, một buổi sáng em chỉ ăn một cái bánh mì que. Trưa, tối thì em ăn cơm như bình thường nhưng chỉ ăn nửa chén, ăn nhiều đồ ăn và không biết ăn rau". Ngay khi nghe Thùy Tiên chia sẻ không ăn rau, Hari Won liền bày tỏ sự bất ngờ và hỏi ngược lại: "Khi em trả lời vậy những người con gái khác có... táng vô mặt em không?".

Thùy Tiên thừa nhận không ăn được rau với Hari Won trong một chương trình truyền hình. Bà xã Trấn Thành còn giật mình bất ngờ khi nghe chia sẻ này của nàng hậu

Trong một clip khác được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân vào 2 năm trước, Thùy Tiên còn thực hiện video tập ăn rau sống. Cô từng thừa nhận không ăn rau dạng lá, chỉ ăn được một số loại như súp lơ, dưa leo và rất ít loại trái cây. "Tôi không thích ăn rau kiểu dạng lá lá, cành cành. Tôi nhìn thấy lá cứ kiểu kì kì sao, tôi không biết nữa. Từ đó tới giờ tôi đã không ăn rồi", cô cho hay.

Nàng hậu 9x chia sẻ: "Có lẽ do lịch trình dày đặc nên Tiên khó tăng cân đó mọi người. Chứ Tiên cũng ăn uống khá thoải mái, không kiêng cữ quá nhiều. Thói quen chung cũng ăn ít tinh bột, đồ ăn nhiều hơn. Việc bận nên mình không có lịch trình hay giữ dáng nào cụ thể cả".

Trong clip, Thùy Tiên thừa nhận đây là lần đầu tiên ăn rau sống, cô đã phải rất cố gắng và nỗ lực, thậm chí phải bịt mũi lại để ăn, liên tục uống nước lọc. "Mùi rau xộc lên mũi luôn á. Lúc nuốt Tiên cảm giác như nuốt không vô luôn mọi người. Những bạn nào không biết ăn rau sẽ hiểu cảm giác này của Tiên", cô nói.

2 năm trước, người đẹp sinh năm 1998 từng thực hiện thử thách ngồi ăn rau sống, thừa nhận trước đó chưa từng ăn cọng rau xanh nào

Hoa hậu Thùy Tiên từng thử rất nhiều phương pháp, chế độ ăn khác nhau tuy nhiên, cô quyết định ăn uống bình thường kết hợp với việc luyện tập thể dục thể thao

Rắc rối đến từ chính việc không có trải nghiệm, không hiểu biết nhiều về rau củ?

Những ngày vừa qua, Nguyễn Thúc Thùy Tiên lại khiến không ít người thất vọng khi vướng lùm xùm nghiêm trọng vì quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera. Sản phẩm này bị nhiều người nghi ngờ về hàm lượng chất xơ chính xác trong mỗi viên kẹo rau củ. Những lời khẳng định như "Một viên này bằng một bó rau luôn" của Quang Linh Vlogs và "Một ngày chỉ cần ăn 2-3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho một người bình thường" của Thùy Tiên đã nhận về những phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.

Đây là sản phẩm được Thùy Tiên - Quang Linh - Hằng Du Mục kết hợp quảng cáo tới người tiêu dùng trong thời gian qua. Sự việc ồn ào này đã khiến hình ảnh và tên tuổi của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt của công chúng. Lòng tin của khán giả với Hoa hậu Thùy Tiên cũng theo đó mà suy giảm đáng kể.

Những ngày vừa qua, cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị réo gọi liên tục khắp trên mạng xã hội vì vướng lùm xùm quảng cáo sản phẩm kẹo rau

Đáng nói, khán giả còn bày tỏ sự thắc mắc và khó hiểu khi Hoa hậu Thùy Tiên là người không ăn được rau nhưng lại rất tích cực trong việc... quảng cáo kẹo rau. Từ tháng 12/2024, Thùy Tiên công bố hợp tác ra mắt kẹo rau củ cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Trên trang cá nhân có khoảng 2,6 triệu lượt theo dõi, cô thường xuyên đăng bài quảng bá và xuất hiện trên livestream bán sản phẩm này. Điều này khiến cư dân mạng ngờ vực: Liệu Hoa hậu Thùy Tiên có thật sự từng có trải nghiệm riêng hiệu quả và quảng cáo sản phẩm chất lượng tốt tới cho người dùng.

Không ít khán giả cảm thấy khó hiểu bởi lẽ, nếu không ăn rau thì liệu những lời Thùy Tiên nói về kẹo rau có thực sự đáng tin? Hàng tá công dụng được liệt kê từ kẹo rau có thực sự như lời quảng cáo hay chỉ nhằm mục đích lợi nhuận? Dù Thuỳ Tiên đã lên tiếng giải thích rằng cô tham gia quảng cáo kẹo rau chỉ để nhằm mục đích giúp những người không thích ăn rau có một lựa chọn bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, điều này dường như cũng không đủ để xoa dịu sự bất mãn hiện tại trong lòng của công chúng. Câu chuyện này cũng làm dấy lên một câu hỏi lớn về sự trung thực và trách nhiệm của người nổi tiếng trong vấn đề quảng cáo.

Lí do không ăn rau nên Thùy Tiên quảng cáo cho một sản phẩm kẹo rau, ăn để bổ sung chất xơ là điều nghe nghe qua có vẻ dễ bị thuyết phục. Tuy nhiên, đặt ngược lại vấn đề, nhiều netizen hiện nay cho rằng, chính vì không ăn rau, nên Thùy Tiên mới không thể hiểu được việc thực sự ăn rau sẽ khác biệt và ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể như thế nào so với chỉ ăn 1 vài viên kẹo kia. Nếu thực sự có ăn rau thì Thùy Tiên chắc sẽ không dễ dàng phát ngôn hồn nhiên đến như vậy và có lẽ sẽ chất vấn ngược lại nhà sản xuất khi được cung cấp các thông tin về sản phẩm. Việc không có trải nghiệm với rau, không biết nhiều về rau hiện giờ lại là điều "tấn công ngược" lại nàng hậu.

Trong suốt thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên luôn ghi điểm trong mắt công chúng vì hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, thực hiện các dự án nhân văn. Lùm xùm liên quan tới quảng cáo kẹo rau được cho rằng như cú "sẩy chân" lớn trong sự nghiệp của nàng hậu. Sự thiếu nhất quán trong lời nói và hành động của Thùy Tiên khiến hình ảnh của cô trong lòng công chúng đã lung lay ít nhiều.

Hoa hậu Thùy Tiên đã từng công khai thừa nhận mình không thích ăn rau nhưng thời gian qua lại tích cực quảng bá một sản phẩm chứa rau một cách vô cùng tự tin và chắc chắn

Đông đảo khán giả cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ về sự trung thực trong lời nói quảng cáo của người đẹp 9x về sản phẩm này

Lùm xùm kẹo rau củ bắt nguồn từ phát ngôn "một viên kẹo bằng một bó rau" hay "ăn 2-3 viên là đủ chất xơ mỗi ngày" của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên. Dù đã lên tiếng giải thích, họ vẫn vấp phải nghi vấn về giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Ngày 5/3/2025, một tài khoản mạng công bố kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (QUATEST 2), cho thấy mỗi viên kẹo chỉ chứa 0,017g chất xơ, thấp hơn nhiều so với nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Thông tin này làm dấy lên làn sóng chỉ trích đối với những người quảng bá sản phẩm, đặc biệt là Thùy Tiên. Sau đó, nhãn hàng lên tiếng đính chính, cung cấp thông tin mỗi viên kẹo rau gồm 2 loại chất xơ: chất xơ Inulin và chất xơ từ rau củ quả. Tính tổng cộng, tổng hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo rau Kera Vietnam là hơn 200mg (tức là 0,2g). Trước áp lực dư luận, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đã lên tiếng xin lỗi vì cung cấp thông tin chưa chính xác.

Ngày 6/3, Cục An toàn thực phẩm có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ K và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Cục cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM công bố kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin; đồng thời có công văn đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE (nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) về việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ K.

Theo thông tin từ báo Thanh tra, sáng 7/3, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đã thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Công ty cổ phần ASIA LIFE. Công ty này có địa chỉ 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột. Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu cơ sở được kiểm tra báo cáo tình hình bảo đảm ATTP tại cơ sở, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra; Xử lý vi phạm hành chính (nếu có) trong quá trình kiểm tra. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Vào tháng 12/2024, Hoa hậu Thùy Tiên công bố hợp tác dự án ra mắt kẹo rau củ cùng với Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục

Phát hoảng với cách xử lý khủng hoảng

Giữa lúc bị réo gọi, Thùy Tiên đã lên tiếng gửi lời xin lỗi tới khán giả, khẳng định rằng đã làm việc với các cơ quan chức năng và các bên liên quan để làm rõ sự việc. Cô cũng cam kết sẽ hợp tác với nhà sản xuất nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, làn sóng phản đối của dư luận hiện vẫn chưa nguôi ngoai. Những hành động như giữ im lặng quá lâu, âm thầm xóa bài đăng, hạn chế bình luận... đều như đổ thêm dầu vào lửa, khiến công chúng thêm bức xúc. Việc công ty chủ quản Sen Vàng không đứng ra xử lý cũng khiến netizen đặt nhiều câu hỏi thắc mắc, do công ty chậm trễ hay đang chọn những phương án sai lầm?

Hoa hậu khẳng định bản thân muốn mọi chuyện sẽ được làm rõ một cách nhanh chóng và minh bạch nhất. "Tôi xin lỗi một lần nữa vì sự lo lắng mà mọi người đã trải qua. Tất cả những thông tin tôi chia sẻ đều dựa trên nhà máy cung cấp. Đây cũng là bài học rất lớn và tôi xin lỗi nếu gây ra sai sót hoặc hiểu nhầm trong quá trình quảng bá sản phẩm", cô chia sẻ.

Trong bài đăng vào ngày 12/12/2024, Thùy Tiên gọi viên kẹo rau Kera là "đứa con tinh thần đầu tiên". Đến bài đăng xin lỗi vào ngày 6/3/2025, Thùy Tiên lại nhấn mạnh mối quan hệ của mình và sản phẩm Kẹo rau củ Kera là "hợp tác quảng bá". Có lẽ chỉ riêng về mặt ngữ nghĩa cũng đủ thấy chỉ sau gần 3 tháng mối quan hệ của Thùy Tiên và sản phẩm Kẹo rau củ Kera này đã từ "người thân" thành "người hợp tác".

Tối 6/3, Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng xin lỗi khán giả, cho biết đây sẽ là bài học lớn của bản thân