Nghỉ việc văn phòng để dành thời gian cho con, mẹ nhận về thành quả ngọt ngào

Cách đây vài năm, chị Thoa (29 tuổi, sống tại Hà Nội) là một nhân viên văn phòng bình thường. 3 năm sau đó, chị lập gia đình và sinh con, ngã rẽ cuộc sống cùng sự nghiệp cũng bắt đầu từ đây.

Quyết định nghỉ việc để dành thời gian chăm con

Giai đoạn ở cữ gần hết cũng là lúc chị Thoa cân nhắc về việc quay lại làm việc. Tuy nhiên, nỗi băn khoăn làm sao để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình là một câu hỏi lớn. Nếu như mẹ dành toàn thời gian đi làm, em bé sẽ chẳng có ai chăm sóc, phải đi gửi sớm sẽ rất tội con. Và tuổi thơ của con cũng chẳng quay trở lại, bởi vậy bà mẹ trẻ quyết định sẽ ở nhà với bé.

"Thời gian đó mình thật sự cảm thấy mông lung. Thấy bạn bè xung quanh dần xây dựng sự nghiệp vững chãi mình thèm muốn được như vậy lắm. Nhưng quả thực trong đầu lại không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào. Nhưng có một điều mình chắc chắn là em bé sẽ cần mẹ ở bên ít nhất đến khi 2 tuổi - đủ cứng cáp để có thể gửi trường mầm non.

Chị Thoa và con gái.

Từ đó đến nay cũng đã trải qua 2 năm, nhìn lại chặng đường với quyết định nghỉ việc mình ngày càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Hạnh phúc bởi mình có thể vừa làm việc vừa chăm cho con, lại có thể sát cánh cùng con từ suốt những tháng năm tuổi thơ của bé", chị Thoa trải lòng.

Mọi người ai cũng đặt ra câu hỏi, liệu chị Thoa có bao giờ nuối tiếc khi quyết định làm một người mẹ full-time. Nhưng bà mẹ trẻ cho rằng hạnh phúc sẽ thực sự đến khi bạn được làm điều mình muốn.

May mắn mỉm cười thì theo đuổi đam mê từ đồ chơi của con

Một ngày tình cờ, bà mẹ trẻ nhìn thấy búp bê handmade cực kỳ đáng yêu. Suy nghĩ ban đầu chỉ là tự làm cho con chơi, nhưng chị Thoa không ngờ rằng đây lại là mở đầu cho chuỗi ngày theo đuổi đam mê của bản thân sau này.

Từng theo học chuyên ngành thời trang nên bà mẹ trẻ có ít nhiều kinh nghiệm. Dựa vào vốn may vá sẵn có và niềm đam mê với những thứ bé xinh, chị Thoa hì hụi may với mong muốn con có được một người bạn đầu đời do chính mẹ làm ra. Làm xong bà mẹ trẻ liền hào hứng khoe lên mạng và không ngờ lại nhận được sự quan tâm của bạn bè.

Những con búp bê đáng yêu do bà mẹ trẻ tự tay làm cho con.

"Thời gian đầu tập làm mông lung lắm vì mình không tìm được tài liệu hướng dẫn cụ thể nào. Chỉ có thể theo dõi các tác giả nổi tiếng, xem các hình ảnh họ chia sẻ rồi tự đúc rút ra kinh nhiệm cho bản thân mỗi lần thử nhiệm.

Để làm ra được một mẫu búp bê ưng ý cũng tốn công như làm ra một chiếc đầm đẹp vậy. Có những mẫu mình cần chỉnh sửa rất nhiều lần, từ những chi tiết nhỏ như mắt, miệng, rồi quần áo đều cần được làm thật cẩn thận. Cũng như bất kì một sản phẩm nào khác, làm búp bê vải cũng cần có những tiêu chuẩn riêng", chị Thoa nhớ lại.

Rồi dần dần chị Thoa và con gái đều chung niềm đam mê búp bê vải từ bao giờ, nó vừa là công việc nhưng có lúc lại như đang dạo chơi với những bạn thú nhỏ xinh vậy. Cũng không ít lần gặp khó khăn nhưng bà mẹ trẻ không bao giờ lùi bước. Chị luôn tâm niệm dù ở nhà nhưng mình không thụ động, vẫn có thể tự kiếm ra tiền để lo cho cuộc sống ngày một tốt hơn.

Vừa được ở bên con, vừa theo đuổi đam mê của mình

Chị Thoa cảm thấy bản thân thật may mắn vì vừa có thể ở nhà với con, vừa được làm đúng công việc đã mơ ước từ thời thơ ấu. Để làm được một bé búp bê tuỳ vào mức phức tạp có thể mất từ 2-3h. Theo bà mẹ trẻ đánh giá, công việc này cũng không quá phức tạp nhưng lại yêu cầu tính tỉ mỉ và kiên nhẫn, thêm chút sự yêu thích những điều dễ thương. Vì sản phẩm là sự phản ánh chính bản thân người làm ra nó.

"Bạn nhỏ nhà mình rất thích những sản phẩm của mẹ. Lúc bé xíu thì chỉ biết ôm ấp, nhưng giờ lớn hơn thì lại mê thay quần áo cho búp bê. Vì vậy nên mình dành có bạn ấy cả một bộ sưu tập thú và quần áo đi kèm để chơi, bé có thể mê mẩn cả giờ đồng hồ để trò chuyện, xây dựng câu chuyện tưởng tượng. Mình nghĩ đó cũng là một cách rất hay để bé tránh xa các thiết bị điện tử và rèn tính sáng tạo.

Em bé mê tít những con búp bê mẹ làm.

Cũng rất nhiều mẹ hỏi mình cách để có thể dám từ bỏ công việc để đến với công việc may vá, và mình đều trả lời rằng: khi đủ đam mê và làm bằng cả trái tim thì chắc chắn đến một ngày bạn sẽ đạt được điều mình muốn. Nếu đắn đo việc từ bỏ công việc công sở, các mẹ có thể tranh thủ những lúc rảnh rỗi may vá những thứ mình thích, dần dần vừa tập nâng cao tay nghề, lại không bị mất nguồn thu nhập ổn định. Đến một lúc sản phẩm của bạn đã được đón nhận và cảm thấy đủ vững chãi thì từ bỏ công việc văn phòng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ưu điểm thì nhiều lắm, không bị gò bó thời gian, nhiều thời gian ở bên gia đình hơn, có thể đưa con đi chơi khám phá nhiều vùng đất khác nhau, được làm việc với những điều mình thích. Nhược điểm duy nhất mà mình thấy đó là sẽ mệt mỏi hơn những lúc nhiều đơn hàng vì mình chưa tìm được người bạn đồng hành để giải quyết những khâu quan trọng.

Tuy con đường phía trước còn dài và cần cố gắng thêm thật nhiều nhưng đến hiện tại, được làm công việc mình thích, được thấy các bé hạnh phúc bên sản phẩm mình tạo ra, được ở nhà chăm sóc, vui đùa với con mỗi ngày đó là điều hạnh phúc rất lớn của mình. Nhìn những sản phẩm của mình được mọi người quan tâm nhiều hơn, làm bạn của các bé nhiều hơn khiến mình lại càng thêm động lực làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Mình hy vọng tâm sự của mình sẽ lan toả thông điệp tới các mẹ bỉm đang mông lung trên con đường sự nghiệp và chăm sóc gia đình nhé", bà mẹ trẻ gửi gắm.